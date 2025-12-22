La Junta realiza trabajos de conservación en la carretera A-384 de la Sierra de Cádiz

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha realizado recientemente trabajos de conservación en la carretera A-384, en el término municipal de Olvera. En concreto, se ha llevado a cabo el refuerzo del firme en dos tramos de esta vía, entre los puntos kilométricos 52,760 y 58,824.

La inversión destinada a estos trabajos asciende a 176.820 euros “en una carretera fundamental en la Sierra de Cádiz", según ha detallado la delegada territorial de esta Consejería, Carmen Sánchez.

La delegada territorial de esta Consejería también ha destacado, por otra parte, que “este tipo de actuaciones contribuyen a reducir la siniestralidad y garantizar una circulación más segura, permitiendo mejorar la seguridad vial en las infraestructuras viarias de la red autonómica de carreteras en nuestra provincia y mantener su buen estado, para el confort de los usuarios”.

El desdoble de esta vía es una reclamación de la zona. La Consejería de Fomento licitó este noviembre por más de medio millón de euros el contrato para la duplicación en un tramo de cinco kilómetros entre Arcos y Bornos.

Los trabajos

Los trabajos consistieron en la mejora de la capa de rodadura de estos tramos de la A-384, para incrementar la adherencia y la durabilidad del firme, asegurando así condiciones óptimas para la conducción.

Estas tareas impulsadas desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda se enmarcan en el contrato de servicios de conservación en la red de carreteras de Andalucía correspondiente a la zona norte de la provincia de Cádiz.

Las obras desarrolladas en este término municipal de la Sierra de Cádiz, afirman, "forman parte del compromiso de esta Consejería de mantener y mejorar las infraestructuras viarias" para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La carretera A-384 une en el total de su trazado las poblaciones de Arcos de la Frontera con Antequera. Esta vía pertenece a la red básica estructurante de la red autonómica de carreteras de Andalucía.