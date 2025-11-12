Dos concejales de Arcos dejan el partido Aipro, que gobierna con el PP en el Ayuntamiento

Dos concejales de Alternativa Independiente Progresistas de Arcos de la Frontera (Aipro), Fran Pérez y Manoli Soto, han anunciado este miércoles su salida del partido por "discrepancias internas" con la dirección del mismo, pasando a ser concejales no adscritos en la corporación municipal del Ayuntamiento de Arcos. Esta formación gobierna con el PP en coalición con los tres ediles con los que contaba hasta ahora.

Ambos ediles, con cargos en delegaciones municipales, se han mostrado abiertos a seguir formando parte del gobierno local a pesar de abandonar el partido de la coalición, lanzándole ese órdago al alcalde popular, Miguel Rodríguez, para que siga contando con ellos. "Nuestra intención es seguir trabajando por Arcos de la Frontera como hasta ahora hemos estado haciendo", ha manifestado Fran Pérez, quien ha señalado que la decisión tomada ha sido "muy dolorosa" y "muy meditada" y que "en esta vida hay que tomar ciertas decisiones para en este caso encontrar el camino correcto".

Sin embargo por la tarde, Manuel Erdozain, secretario general de Aipro y el otro edil del partido en el equipo de gobierno, ha manifestado que la marcha de los dos concejales de su formación supone "una mala noticia" para la "estabilidad" y la gobernabilidad de esta localidad.

El responsable de Aipro ha informado que "ha habido varias reuniones en estos últimos días con respecto a un tema puntual" en el que se ha intentado buscar una "solución política", sin especificar el asunto en cuestión, y añadiendo que el pasado lunes hubo una reunión de la que se salió "con la idea firme" y "la convicción" de que "este día de hoy no iba a llegar".

En las pasadas elecciones de mayo de 2023 el PP obtuvo nueve de los 21 concejales del Ayuntamiento de Arcos, llegando a un pacto de gobierno con Aipro, con tres representantes, para alcanzar la mayoría necesaria. El resto de la corporación se completa con ocho ediles del PSOE y uno de IU.

Ahora el pacto de ambos partidos se queda en minoría. Según los concejales que pasan a ser no adscritos, "en ningún momento está en riesgo el gobierno actual" porque ambos "seguimos trabajando igual, lo único que cambia es dejamos de pertenecer a Aipro". La intención de Fran Pérez y Manoli Soto es seguir formando parte del gobierno local, aunque tendrá que tomar una decisión el Partido Popular y su alcalde.

Los motivos

Sobre los motivos que les han llevado a abandonar el partido en el que militaban, Fran Pérez ha hablado de no haberse sentido "arropados" por Aipro "en algunas decisiones y en algunos momentos que hemos creído que así debía de ser", sin querer entrar en más detalles. "No han tenido en cuenta a sus militantes --de Aipro--, no han tenido en cuenta a sus votantes y a la situación que dejan ahora mismo al equipo de gobierno actual, del cual seguimos formando parte y queremos seguir formando parte".

Por so parte desde Airpo afirman que "ningún motivo político puede, en este caso, llevar a abandonar un grupo municipal, unas siglas políticas", ha comentado, indicado que "discrepancias políticas la hay en todos los partidos políticos", animando a "echar un vistazo a derecha o izquierda" pero que esos "diferentes puntos de vista, no pueden llevar a la ruptura unilateral por parte de estos dos concejales".

A este respecto, ha hecho hincapié en que en el pleno celebrado ayer martes, uno de los ediles salientes, Fran Pérez, defendió uno de los puntos para su votación por la corporación municipal. "La verdad es que es para preguntarse cómo debe pasar uno de defender un punto tan importante para la trascendencia de nuestro pueblo y en 24 horas aproximadamente abandonar las siglas por las cuales estaba defendiendo dicho punto", ha comentado.

Además, ha aseverado que los dos concejales tenían "toda la independencia política" para gestionar sus delegaciones municipales. "Estos concejales han tenido plena libertad política", ha apuntillado.