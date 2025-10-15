Ciudadanos se despide de la única Alcaldía que tenía en la provincia de Cádiz

Ciudadanos se ha despedido ya de la única Alcaldía que tenía en la provincia de Cádiz y que estaba localizada en la pequeña población serrana de Benaocaz. Su titular desde principios de 2022, Olivia Venegas, estuvo presente la tarde del pasado jueves en Cádiz en el acto de presentación de 100x100 Unidos, el nuevo partido de carácter provincial impulsado por La Línea 100x100, la formación que gobierna con una mayoría absolutísima en esta localidad campogibraltareña. Y ayer la propia alcaldesa de Benaocaz confirmaba a este periódico que ya no es militante de Ciudadanos.

Venegas explicó que en los últimos meses ha mantenido varias reuniones con el partido que lidera el regidor linense, Juan Franco, y que al final se ha decidido el paso de integrarse en el mismo. “El proyecto de 100x100 Unidos es muy ilusionante y trabajaré para que todo salga bien”, destacaba ayer una regidora que no quiere de momento hablar de las elecciones municipales de 2027 y de cómo se llamará la candidatura que supuestamente encabezará. “Ya hablaremos de eso más adelante porque ahora estamos volcados en cerrar diferentes planes de futuro para el pueblo”, apostilló.

Olivia Venegas fue uno de los cuatro alcaldes que asistieron el jueves a la presentación en sociedad de 100x100 Unidos junto a Miguel Alconchel (Los Barrios 100x100), Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona) y, obviamente, Juan Franco (La Línea 100x100). Ninguno de estos tres abandonará sus actuales formaciones, que se integrarán en el proyecto provincial cuando lleguen unas elecciones, pero sí lo ha hecho Olivia Venegas, que ha dejado de militar en Ciudadanos, el partido con el que saltó a la arena política hace ahora seis años.

En concreto, Venegas fue la cabeza de lista a las municipales de 2019 en Benaocaz por el partido que entonces lideraba Albert Rivera. Tras esa cita con las urnas se integró en un gobierno de coalición con el PP para desbancar de la Alcaldía al PSOE. Pero a mitad de mandato, en enero de 2022, Olivia Venegas se convirtió en la nueva regidora tras la renuncia al cargo por motivos personales de Ana Belén García, del PP. Y tras los comicios de 2023, que ganó Venegas, ambos partidos reeditaron esa alianza.

Tras la renuncia de Venegas, Ciudadanos se ha quedado con sólo cinco alcaldías en toda Andalucía, en concreto en las localidades jiennenses de Porcuna y Arjonilla, en Quéntar (Granada), y en los municipios almerienses de Lúcar y Carboneras. Antes tenían también la Alcaldía de Cumbres Mayores (Huelva), pero una moción de censura liderada por el PSOE les mandó a la oposición.

Además, Ciudadanos se queda con un solo concejal en toda la provincia de Cádiz, que es Manuel Román Romero, también edil de Benaocaz.

La incorporación de Olivia Venegas a 100x100 Unidos no afectará para nada al gobierno de coalición que mantiene con el PP, según confirmó ayer el líder local de esta última formación, Antonio Lamela. El gobierno benaocaceño seguirá estando presidido por Olivia Venegas y estará compuesto además por los dos concejales del PP y el que sigue fiel a Ciudadanos. En la oposición siguen estando los dos representantes del PSOE y una concejala que desde hace poco más de un año figura como no adscrita tras marcharse igualmente de Ciudadanos por desavenencias con la la alcaldesa.