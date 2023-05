Vecinos de la barriada Ceret de El Bosque piden mejoras en la travesía

Los vecinos de la barriada Ceret de El Bosque piden una solución para la travesía del pueblo. Así, a través de una nota piden al Ayuntamiento una solución para la travesía que “nos aísla del resto de la población y nos pone en serio peligro, tememos especialmente por nuestros hijos menores de edad. Creemos además que esta solución es fácil y poco costosa. Pero todavía no se nos ha proporcionado ninguna después de casi una década de requerimientos”.

Los vecinos explican que “en su mitad que limita con nuestra barriada, la travesía que cruza el pueblo no tiene ningún elemento que sirva para reducir la velocidad, para facilitar el tránsito de peatones. La otra mitad sí dispone de acerado, pasos de peatones. Por eso, debido a la gran velocidad de los vehículos que la atraviesan, el tener que cruzarla o transitarla como peatones para dirigirnos a nuestro lugar de destino supone un serio peligro. Tememos especialmente por nuestros hijos menores de edad que, aunque les advirtamos que den un gran rodeo y no utilicen la travesía, no siempre cumplirán nuestras prescripciones”.

Y añaden que este “no es un problema que, solo afecta a los vecinos de Ceret, sino que son muchos los ciudadanos que la recorren diariamente porque es el camino más corto a donde se dirigen. Y por eso hay muchos vecinos de El Bosque que expresan su apoyo a esta petición”, explican estos habitantes, a través de un comunicado.

Y reseñan que "los vecinos de Ceret nos sentimos olvidados por el Ayuntamiento a pesar de que pagamos religiosamente nuestros impuestos. Porque, además, este no es el único problema que vamos padeciendo desde hace mucho tiempo. Otros son la inseguridad ciudadana, la escasez de mobiliario urbano como, por ejemplo, papeleras; la ausencia de un mínimo mantenimiento, por ejemplo, hay muchas farolas que llevan años rotas y no se reponen nunca, vallas que tienen que reparar los vecinos; la falta de limpieza de nuestras calles que parecen olvidadas por el servicio de limpieza del ayuntamiento… Y todas nuestras peticiones de que se solucionen estos problemas han venido cayendo en saco roto una y otra vez”.