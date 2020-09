Marco Flores: punta, tacón, danza y un Max

Bailaor, bailarín, intérprete de la danza... Marco Flores, el artista de Arcos que se abre en cada espectáculo al mundo dibujando punta, tacón y movimiento ha sido galardonado con el Premio Max al Mejor Intérprete Masculino de Danza, que se celebró este lunes en Málaga, por su proyecto Origen, una propuesta en el que la música antigua y el baile flamenco se fusionan en una visión libre de ortodoxias.

La gala referente de las artes escénicas ha valorado el trabajo de este artista y coreógrafo arcense que rompe moldes. “Origen es un espectáculo de música antigua, en el que están también Ignacio Prego, clavecinista de referencia y el percusionista David Mayoral. Creo que el hecho de que yo como bailaor visite el campo de la música antigua puede que haya sido un punto positivo a valorar”, revela el intérprete de danza tras recibir su afamado premio Max.

Marco suma este gran galardón a un palmarés repleto de éxitos en su trayectoria, que arrancó a edad temprana con maestros como Canales y cuyas obras se han visto en numerosos países. Cuenta, entre otros, con el Premio Nacional de Flamenco, del Ojo Crítico. Pero hay uno, el de la Velada de Las Nieves, de Arcos, que le recuerda de dónde viene. “Cuanto más pasa el tiempo más te das cuenta de la huella que ha dejado en ti tu tierra. La huella de mi pueblo, sus calles, sus cuestas... todo eso lo llevaré siempre”, rememora.

El bailaor comparte el reconocimiento de los Max con la compañía Las Niñas de Cádiz que han recibido otro galardón. “Da mucha alegría que premien a gente de tu tierra. Eso da mucho calorcito y sobre todo, ver que Cádiz es punta de lanza y está dando mucho culturalmente”, añade Marco Flores.

Como a otros artistas, la pandemia ha trastocado los planes de la compañía que dirige, con carteles suspendidos por la Covid-19. Por eso este premio es una bocanada en este panorama de incertidumbres. “Espero que sea un empujoncito y que sirva para visibilizar el trabajo y todo lo que está atravesando el sector de las artes escénicas. Normalmente somos un sector castigado, y ahora doblemente con esto. En mi caso me he puesto a estudiar muchísimo y hay que sacar el lado productivo a todo esto, esperando que se arregle pronto porque pienso, también, en la gente joven, que trae cosas muy buenas y no nos lo podemos perder”, añade.

Así que, con el Max en el bolsillo, Marco Flores no quiere amilarnarse ante futuros inciertos y prefiere “estar siempre en búsqueda, trabajando cada día en este mundo porque es un arte vivo”, concluye.