El día en que los Max pusieron el acento en Cádiz

Y los Max hablaron con acento de Cádiz. La gala de los grandes premios de la escena española respaldó con el galardón, como espectáculo revelación, la obra El viento es salvaje, tercer montaje de la compañía Las Niñas de Cádiz. Su directora, Ana López Segovia, admite que no se esperaba el premio, aunque también confiesa que en el "por si acaso" de la ocasión tenía su "discursito" preparado. Un discurso en toda regla que se convirtió en una sentida reivindicación del acento, de cualquier acento como matiza López Segovia, y de la cultura popular con mayúsculas, aquella de la que proviene este grupo gaditano de larga trayectoria escénica, y profundas raíces carnavaleras, que ahora se ve confirmada con este premio Max.

"Yo no me lo esperaba, francamente. Pero es que no me esperaba llegar hasta la final", se sincera Ana López Segovia cuando atiende a este periódico para valorar un premio que, evidentemente, comparte con sus compañeras de grupo: Alejandra López, Teresa Quintero y Rocío Segovia. Pero también lo comparten, en una demostración del valor que la compañía da a sus fieles espectadores, con todas las personas que están atentas a sus montajes: "Queremos compartirlo con todas las personas que llevan años siguiéndonos, y con Cádiz: una ciudad entera, hemos sentido que la ciudad entera nos ha apoyado, nos ha felicitado".

Chirigóticas fue el germen, el precedente, de lo que hoy es Las Niñas de Cádiz. La compañía ha encontrado su lugar en el panorama teatral español, gracias al trabajo constante y a la fidelidad a una línea de actuación con sello propio, y ha sido en el tercer montaje -El viento es salvaje estuvo precedido por Lysístrata y Cabaré a la gaditana- cuando ha llegado el premio revelación, que llega como si se premiara a unas noveles actrices que, sin embargo, cuentan con una trayectoria de años: "Es curioso, sí. Pero la compañía nueva tiene dos añitos, y era la primera vez que presentábamos un espectáculo a los Max. Y mira, ha tocado revelación. Aunque más que con uve, decimos a veces que es con be, que estamos rebeladas...".

Pero Ana López sabe que el premio, pese a su nombre, viene a recompensar esa sólida trayectoria labrada desde su ciudad natal: "Yo entiendo que es un premio a una trayectoria. Llevamos muchísimos años desde que empezamos con la compañía de teatro de la Universidad de Cádiz. De allí a la calle con la chirigota, luego con volvimos al teatro con Chirigóticas... Siempre hemos estado en esos mundos. La verdad es que sentimos que es un premio a una trayectoria".

En la gala llamó la atención, y mucho, el discurso de agradecimiento de Ana López Segovia, una reivindicación del acento y de la cultura popular que la actriz gaditana remarca como seña de identidad que es de su compañía: "Estoy muy sorprendida porque ha tenido más repercusión de lo que yo hubiera imaginado. No sabía que había tanta gente que tuviera necesidad de reivindicar su acento. Es curioso que todavía se estigmaticen los acentos, como si fuera cosa de falta de cultura... Pero si el acento es cultura, es de donde tú vienes, lleva la impronta de tus padres, de tus antepasados, de una forma de vivir, de tu tierra. Y no solo es el andaluz, también el gallego, el aragonés, cualquier acento. No hay personas de segunda clase por el acento. ya pasa menos, pero recuerdo los 'casting' en los que te oían hablar en andaluz y había prejuicios".

Recuerda la actriz gaditana una frase de Tolstoi ("Habla al mundo desde tu aldea") para confirmar que ese acento se encuentra en la raíz de sus obras, en estos clásicos que Las Niñas de Cádiz revisan para adaptarlos a la ciudad, a sus personajes y su forma de ser. "Nosotras hemos encontrado nuestro sitio hablando desde nuestro rincón -explica López Segovia- . Por supuesto, sin chovinismo. Pero es verdad que vivo en Cádiz, que este es mi acento, mi forma de expresarme. El viento es salvaje, por ejemplo, está escrito en verso y está inspirado en parte en la tradición literaria. Por supuesto, Lorca, que para mí es un referente a la hora de escribir en verso. Hay cosas hasta de San Juan de la Cruz, de Calderón, pero de pronto está también la otra vena, la popular, en la que me acuerdo de los cuartetos, del flamenco que para mí es otro referente. Me gusta trabajar con esas dos vertientes e integrarlas, es algo natural en mí". En este punto, Ana López Segovia defiende la cultura popular como "patrimonio de todo el mundo".

Con actuaciones aseguradas para los meses de octubre y noviembre, siempre a la espera de lo que las autoridades sanitarias vayan marcando a causa de la pandemia, Las Niñas de Cádiz pondrán en escena El viento es salvaje el próximo mes de diciembre en el Teatro Falla, dentro de la programación del último trimestre del coliseo gaditano, en el que este grupo siempre ha tenido un hueco: "Sí, me gustaría resaltar que siempre hemos estado ahí, con el gobierno de antes y con el de ahora, que Pepe Vélez siempre apostó por nosotras"