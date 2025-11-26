Este viernes sale la Virgen de los Dolores del Nazareno, en Cádiz

Imágenes de la salida del Nazareno en la Semana Santa de Cádiz 2025

La cofradía del Nazareno vuelve a echarse a la calle. La Virgen de los Dolores, titular dolorosa de la hermandad, presidirá este viernes 28 de noviembre un rosario público que recorrerá las calles del barrio de Santa María.

A las 18.00 horas se anuncia el inicio de este rezo público del rosario, que recorrerá Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas, Merced, Callejón de Sor Esperanza, Compás de Santo Domingo, Santo Domingo, Botica, Mirador y regreso a Santa María.

En torno a las 20.00 horas llegará la Virgen de regreso a su capilla, dando inicio entonces la misa habitual de los viernes en la capilla de la hermandad, que oficiará el director espiritual, Aquiles López.

Ya el año pasado salió también la Virgen de los Dolores en rosario, en aquella ocasión en el mes de septiembre coincidiendo con sus cultos en torno a la conmemoración de los Dolores de la Virgen (el día 15). Ahora, la hermandad lo hace en plena antesala del tiempo de Adviento que este domingo arranca como preparación a la Navidad.

La Dolorosa del Nazareno estrenará una saya bordada para esta ocasión, que ha donado Manuel Carbonell.