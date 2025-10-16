La Virgen Milagrosa se asomará por primera vez a las calles de Cádiz

La profesora Susana López, junto a la imagen de La Milagrosa que procesionará por las calles de Cádiz a finales del mes que viene.

Veintinueve años lleva Susana López frente a las pizarras del Colegio San Vicente de Paúl de Cádiz, enseñando Matemáticas y Física y Química a adolescentes de entre 13 y 16 años. Pero más allá de fórmulas y ecuaciones, esta docente siempre ha destacado por su capacidad para conectar con sus alumnos y transmitir valores. Este año, sin embargo, ha decidido volcar parte de esa energía en una iniciativa muy especial: sacar por primera vez en procesión a la Virgen Milagrosa por las calles gaditanas.

“Llevo vinculada al colegio desde los tres años —relata—. Fui alumna, luego profesora, y pertenezco al Departamento de Pastoral, a la Asociación de Antiguo Alumnado y a las Juventudes Marianas Vicencianas. Sentía que tenía una deuda con la Virgen y que había llegado el momento de cumplirla”.

La idea comenzó a tomar forma hace dos años, cuando Susana, junto al profesor Fernando Rodríguez y la entonces directora titular, sor Virginia Ponce, empezó a dar los primeros pasos para hacer realidad lo que durante décadas había sido un deseo compartido por generaciones de antiguos alumnos y devotos de la Virgen Milagrosa.

Poco a poco se sumaron padres y madres del colegio “expertos en el mundo cofrade” como Manuel García, Miguel Ángel Peñalver, Alfonso Sánchez, Manuel Martín de Mora, José Faz, Fernando Miguel Jiménez, José Manuel García y Gema López, presidenta del AMPA. Todos ellos conforman hoy un grupo de trabajo que ha hecho posible lo impensable.

“No es solo tener la idea y ya está. Hay que pedir permisos, coordinar ensayos, organizar la logística… y nada de esto se improvisa”, explica Susana. “Pero desde el principio hemos tenido una ayuda impresionante. Todo el colegio, el AMPA, el profesorado, los alumnos, antiguos alumnos y hermandades de Cádiz se han volcado”.

Un grupo de los “responsables” de la salida procesional que sacará a la Virgen Milagrosa a la calle por un día.

La imagen de la Virgen Milagrosa, una talla de los talleres Tena (Valencia), se venera habitualmente en la capilla de la Casa Oviedo de la plaza de Candelaria, residencia de las Hijas de la Caridad. Desde allí partirá el viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas en un traslado hacia el colegio, donde permanecerá hasta la salida procesional del 28 de noviembre, prevista a las 17:30 horas. El regreso a Candelaria será el domingo 30 a las 9:00 horas.

Durante el recorrido, la comitiva visitará el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, donde será recibida por Fray Pascual Saturio para rendir homenaje a la Patrona de la ciudad.

La Virgen será portada en el paso de Nuestra Señora de La Palma, cedido por la Archicofradía de La Palma, y contará con el acompañamiento musical de la Filarmónica de Conil, que estrenará una marcha dedicada especialmente a la Virgen Milagrosa. “Ha sido un gesto muy generoso por parte de las cofradías que nos han cedido sus enseres. Todo está prestado, pero hecho con mucho cariño”, destaca la promotora.

El proyecto no depende del colegio ni de ninguna institución externa. Sus impulsores han recurrido a sorteos, venta de pulseras, torneos, actuaciones carnavalescas y donativos de familias y devotos. Además, el AMPA y la Asociación de Antiguo Alumnado han contribuido económicamente, y está previsto publicar un boletín conmemorativo con publicidad de empresas colaboradoras.

“Es muy emocionante ver cómo se implican los jóvenes —añade Susana—. Más de 80 personas acudieron a la primera reunión de cargadores. Los pequeños preguntan cómo pueden ayudar, y los antiguos alumnos se ofrecen sin parar. Es un sentimiento que une a toda la familia vicenciana”.

El objetivo es que esta primera procesión no sea un hecho aislado, sino el comienzo de una nueva tradición. “Queremos que tenga continuidad y estamos valorando crear una Asociación de Fieles para darle forma y estabilidad en el tiempo”, afirma Susana López.

Mientras tanto, en el Colegio San Vicente de Paúl ya se respira la emoción de una fecha que quedará grabada en la historia del centro y en el corazón de muchos gaditanos: el día en que la Virgen Milagrosa salió a la calle.