La Fundación Cajasol, con sede en la plaza de San Antonio de Cádiz, ha inaugurado este martes la exposición Gades Cofrade, una muestra que se une a la programación de actividades del programa Gades Romana, que se encuentra enmarcado dentro del ciclo Orgullos@s de nuestra Historia y que se inicia el próximo viernes.

Los visitantes podrán contemplar más de un centenar de piezas cedidas por 20 cofradías gaditanas. Estas permitirán conocer la presencia de Roma en los momentos centrales de la Pasión y Muerte de Jesucristo.