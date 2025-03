Suspendido el traslado del Caminito a la Catedral de Cádiz por el mal tiempo

La cofradía del Caminito no va a poder realizar finalmente el traslado hasta la Catedral de la Virgen de las Angustias. Con la mirada puesta en el cielo en este lunes de cuaresma, finalmente no ha podido salir a las 18.30 horas esta imagen en el primero de los vía crucis de las hermandades debido a las fuertes lluvias, que no dejan de caer desde el fin de semana y que continúan esta semana. Si bien, el vía crucis se celebrará en la Catedral, a las 20.00 horas, pero sin imagen.

Los titulares de la cofradía del Miércoles Santo han sido designados, 22 años después de la primera y hasta ahora única vez, para presidir el vía crucis de las hermandades.

A las 18.30 horas estaba prevista la salida de la titular del Caminito desde su capilla de la calle Isabel La Católica, que iba a lucir una lona especialmente diseñada para los andamios que cubren la fachada de este templo, que precisamente está siendo restaurada actualmente, sin que los trabajos hayan podido concluir a tiempo para el acto finalmente suspendido de esta tarde.

El camino hasta la Catedral con el cortejo que iba a acompañar a la Virgen de las Angustias estaba previsto por Isabel La Católica, Plaza Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Plaza de San Francisco, San Francisco, Beato Diego de Cádiz, Rosario, Columela, Palillero, Columela, Plaza de las Flores, Compañía, Plaza de la Catedral y Arquitecto Acero. Un recorrido en el que la hermandad del Miércoles Santo iba a emplear una hora, para llegar al templo alrededor de las 19.30 horas y, ya en el interior, realizar la maniobra oportuna para situar la parihuela en el altar mayor, desde donde iba a presidir un vía crucis que de nuevo mantiene la fórmula ‘estática’; esto es, que el público asistente permanecerá en los bancos durante el rezo de las catorce estaciones.

La hermandad del Caminito ha logrado para esta ocasión especial la cesión de una parihuela compuesta por respiraderos y peana e iluminada por cuatro faroles también de orfebrería que realizara el conocido taller de Angulo, en Lucena y que hasta el año 1992 fue el paso procesional que tuvo el Nazareno de La Rambla (una imagen de Juan de Mesa), que es la hermandad que ha cedido esta parihuela que ya anteriormente ha sido utilizada también en el vía crucis de las hermandades de Córdoba capital (la última vez en el año 2020).