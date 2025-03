¿Una magna de Esperanzas en Cádiz?

Primer tramo. Semana de vía crucis. Al del Caminito mañana le seguirán el de Medinaceli el martes y el de Humillación el viernes. Segundo tramo. Una corrección debida. Por varios frentes (algunos con mayor hostilidad) llega que el autor de letra de la Misa Típica Gaditana no es Enrique Láinez sino Eduardo Bablé Cabello. Dicho queda. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Si por parte de quien correspondía se hubiese actuado con celeridad y firmeza, el Huerto no tenía que haber pasado por ese calvario y ya podría llevar un año arreglado”. El segundo: “Espero que no se cumpla eso de que el tiempo el Miércoles de Ceniza será el de Semana Santa”. Y el tercero: “La hermandad no participará en ningún acto que convoque el Consejo”. Cuarto tramo. El viernes se inaugura la exposición de fotos de Julio González en el Mercado. Para no perdérsela. Quinto tramo. ¿Por qué no está Rosario en la programación municipal?