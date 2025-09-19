Este sábado salen las Dolorosas del Huerto y de Columna por las calles de Cádiz

La Virgen de Gracia y Esperanza de Huerto, en besamano en su iglesia de Santa Catalina.

Cádiz se acerca a otro fin de semana intenso en lo que a la agenda cofrade se refiere, con varias imágenes recorriendo las calles de la ciudad. Dos, en concreto, saldrán este sábado por la tarde-noche: la Virgen de Gracia y Esperanza de la cofradía del Huerto y la Virgen de las Lágrimas de Columna.

La Dolorosa del Huerto presidirá "un rosario peregrino y que tendrá como misión y obra de misericordia visitar a mayores, enfermos e impedidos" para el que la cofradía utilizará la parihuela que se realizara en el año 2010 para el vía crucis general de hermandades (presidido ese año por el Señor de la Oración), iluminada con los faroles de entrevarales del paso de palio.

Este rosario saldrá de la iglesia de Santa Catalina a las 17.00 horas para recorrer Plaza de Capuchinos, Geólogo MacPherson, Arricruz, Pericón de Cádiz, San Félix, Patrocinio, Rosa, Enrique Villegas, Matía, Doctor Gregorio Marañón, Encarnación, Diego Arias, María la Hierbuena, Plaza del Falla, Fragela, Benjumeda, Torre, Martínez Campos, Cristo de la Misericordia, Pericón de Cádiz, Arricruz, Geólogo MacPherson y Plaza de Capuchinos.

Durante este recorrido, además de rezar el rosario están previstos unos rezos delante de la residencia de mayores Matía Calvo, del hospital de San Rafael, de la Residencia Fragela y del convento de las Hermanas de la Cruz, que le cantarán a la Virgen. A ellas entregará la hermandad lo recaudado en la campaña de recogida de alimentos que desarrolla esta semana en la propia iglesia de Santa Catalina.

A las 20.30 horas está previsto que termine este rosario misionero de Gracia y Esperanza, celebrándose a continuación en Santa Catalina una misa de hermandad (a las 21.00 horas).

Rosario de Lágrimas de Columna

La Virgen de las Lágrimas de Columna, dispuesta para el rosario de este sábado.

Poco antes de que finalice el rosario de Gracia y Esperanza, a las 20.15 horas, saldrá desde la iglesia de San Antonio la Virgen de las Lágrimas para presidir otro rezo de los misterios por las calles del centro. Este rosario recorrerá San Antonio, Zaragoza, Benjumeda, Torre, Santa Inés, Sagasta, Cervantes, Torre y San Antonio.

Previamente a este rosario público se celebrará misa en San Antonio, a las 19.30 horas. Y con este culto público culmina la cofradía del Martes Santo los cultos que la pasada semana iniciara en honor de la Virgen de las Lágrimas.