Las Glorias de Cádiz encaran el otoño

El calendario sigue perdiendo hojas y el particular ciclo cofradiero sigue regalando citas y vivencias. Tras un agosto de lo más intenso, las Glorias gaditanas siguen su camino en este mes de septiembre, en el que hace pocos años se sumó la Virgen de los Desamparados, que ayer volvía a recorrer las calles de la ciudad con la habitual elegancia con que la imagen es dispuesta en el paso (en esta ocasión con saya de la Virgen de la Luz y manto de la Esperanza de Cigarreras) y llevada por las calles con el acompañamiento de la banda de Enrique Galán. La salida por segundo año consecutivo desde la iglesia del Carmen regaló además la estampa siempre recomendable de una cofradía por la Alameda y de Desamparados por enclaves que cuando regrese a la Castrense (esperemos que pronto, señal de que el templo habrá podido reabrir sus puertas) serán difíciles de repetir.

La Virgen de los Desamparados / p.d.

El vía crucis

Desde al año 1994 no presidía el Cristo de la Misericordia el vía crucis general de hermandades. 32 años, pues, habrán pasado cuando el primer Lunes de Cuaresma el Crucificado salga a las calles de la Viña para dirigirse a la Catedral. Atendiendo a este tiempo transcurrido, a la buena salud evidente cada año en el vía crucis, y a lo bien que se hacen las cosas en La Palma, se avecina un inicio de Cuaresma de lo más redondo. Y a buen seguro que habrá concurrencia a raudales delante y alrededor del Cristo. Enhorabuena, pues, a los electores y a los elegidos.

La Cena

La Reina de Todos los Santos de La Cena, en el altar de cultos que celebra estos días la cofradía.

La hermandad ha dado un paso más en esa firme intención de que la Reina de Todos los Santos, que estos días está de cultos en un elegante altar como nos tiene acostumbrados la priostía de La Cena, se incorpore a la Semana Santa el próximo año. Según anunciaron anoche, el provincial de los dominicos ha dado su autorización a que la Dolorosa procesione el Domingo de Ramos, un paso importante a nivel interno para una corporación que sigue remando y sumando para hacer realidad el palio pretendido en 2026. El inicio del otoño será crucial para tomar la decisión definitiva respecto a ese noveno paso de la primera jornada de la Semana Santa gaditana. Y todo hace indicar que habrá un sí rotundo a la incorporación de la Reina de Todos los Santos.

Columna

La Virgen de las Lágrimas de Columna, bajo palio en sus cultos de estos días. / P-M.D.

Hablando de palios, hay que destacar el buen gesto que ha tenido la hermandad de Columna esta semana de significar los cien años del estreno del que sería primer palio ‘contemporáneo’ en la Semana Santa gaditana. Ese nuevo paso que sacó Lágrimas en 1925, del que aún se conservan algunos elementos que han podido verse en los cultos de estos días (como la peana, las jarras o parte de los respiraderos) y otros que atesora la hermandad, revolucionó el culto mariano en Cádiz, sucediendo paulatinamente a Lágrimas el resto de Dolorosas, con el aspecto negativo de que se perdió el templete que hasta ese año 1925 era generalizado y que hoy no se ve (salvo la excepción que estos últimos años regala La Palma el 1 de noviembre).

Normas (I)

Ha enviado la Delegación Diocesana una serie de indicaciones de cara al inicio de curso. La más llamativa, posiblemente, sea el anuncio de la redacción de un “régimen base de derechos, infracciones y sanciones”; una especie de apéndice a la norma diocesana que recogerá todo lo relativo a ese régimen disciplinario que hasta ahora no aparecía en (prácticamente) ninguna hermandad. “Durante estos últimos meses, desgraciadamente, se han producido algunos problemas entre hermanos” que evidencian esta necesidad, apuntan en la delegación, que deja entrever que esos problemas en algunos casos se han intentado resolver recurriendo a la justicia civil. “Nos estamos refiriendo a cuestiones internas, como resoluciones de cabildos o juntas de gobierno, que sólo podrán resolverse por los órganos que la Iglesia tiene establecidos para ello”, dicen. Un poco triste la situación.

Normas (II)

Más triste aún es que la delegación tenga que recordar que para pertenecer a una cofradía hay que estar bautizado. “Se están conociendo casos en los que miembros de nuestras hermandades no están bautizados”, aseguran en Hospital de Mujeres, que recuerda lo incoherente de admitir a personas no bautizadas “que no tengan intención de integrarse en la Iglesia ni recibir los sacramentos de iniciación”. Por contra, sí avalan (como es lógico) que una persona no bautizada “acuda a una hermandad para iniciar un camino catecumenal que lleve a recibir el Bautismo”.

Normas (y III)

Ojo con el tercer aviso destacado de este inicio de curso de la delegación: a partir de ahora en los procesos electorales tendrán que presentar los candidatos a junta de mesa certificado de haber realizado el curso de formación, el justificante de estar matriculado o un compromiso de que se matriculará. “Llegado el inicio del curso siguiente, en caso de no estar matriculados cesarán automáticamente como miembros de la junta de mesa”, advierte la Delegación, que avanza que este requisito en el futuro se extenderá a la totalidad de la junta de gobierno.