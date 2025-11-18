Recepción al pregonero de la Semana Santa de Cádiz en el Ayuntamiento

El pregonero de la Semana Santa -el segundo a la derecha de la imagen- junto al alcalde, el concejal y el presidente de las hermandades de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido este martes en el Ayuntamiento pregonero de la Semana Santa gaditana de 2026, Pablo Manuel Durio. El encuentro han estado presente el concejal de Hermandades, José Manuel Verdulla, y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, acompañado de miembros de su Permanente.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y redactor jefe de Diario de Cádiz, Pablo Manuel Durio es responsable de la sección de información local y encargado de los temas cofrades, los que viene desarrollando desde hace 20 años, uno de los valores añadidos para su elección por parte del Consejo. Además, es hermano mayor de la Archicofradía del Carmen de Cádiz desde septiembre de 2020, y es hermano en Cádiz de la archicofradía de La Palma, la cofradía de Buena Muerte y la hermandad de la Santa Caridad, y en Sevilla de la cofradía del Valle.

Pablo Durio entrando en la recepción en el Ayuntamiento de Cádiz. / Julio González

Durio ha sido además pregonero de la Virgen del Rosario en el año 2022, fue presentador del pregonero de la Semana Santa de 2023 y recibió el premio Rosa Natural de la cofradía de Descendimiento en el año 2023, con la que se reconocía su trayectoria profesional y su vínculo con las hermandades. Ese mismo año fue designado como meditador del Señor de las Penas y fue el encargado de pronunciar las Jornaditas de San José camino a Belén de la hermandad del Patrón de San Fernando. También ha sido el presentador del pregón de la Coronación canónica de la Virgen de las Penas, además de presentar diversos carteles de hermandades y cofradías, coordinado mesas redondas y participando en ellas.

En los últimos años viene organizando y comisariando diferentes exposiciones de patrimonio cofradiero organizadas por la Fundación Cajasol, entre la que destaca cada año la exposición Estrenos de la Semana Santa de Cádiz.