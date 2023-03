"El problema del Huerto no puede ser eterno"

Un Jueves Santo sin procesión. Una Cuaresma sin cultos. Un mes, y otro, sin misa. La vida de la cofradía de Oración en el Huerto ha quedado reducida a la más absoluta parálisis, al olvido rotundo, desde que en julio del pasado año fue cesada la junta que presidía Manuel Sánchez Casas y en su lugar se nombró un comisario que hasta la fecha no ha conseguido desbloquear la situación ni está manteniendo la vida interna de la hermandad, tal y como establece la norma diocesana.

Por eso, esta situación es una de las mayores preocupaciones en la actualidad, como se puso de manifiesto el martes en el coloquio sobre los retos de la Semana Santa celebrado en la sede de la Fundación Cajasol.

Apuntó al respecto el carmelita Francisco Antonio Gutiérrez que un problema como el de esta hermandad del Huerto “no puede ser eterno porque esto es lo menos evangélico”, al tiempo que recordó el texto del Hijo Pródigo como ejemplo del modo en que habría que proceder para resolver el supuesto conflicto de la cofradía de San Severiano.

El presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, también reconoce la rara situación que se está viviendo con esta cofradía, “que por día que pasa se desangra más” al no tener vida alguna. “Y no se entiende que no tenga”, añade. “Ni siquiera el comisario ha nombrado a un equipo, ni los hermanos tienen información de nada porque se propuso convocar un cabildo y se abortó”, sigue explicando Jurado, que en el lado positivo de la balanza desliza “que puede haber solución y que puede estar próxima”.

Mientras esa solución no llega, quizás se echa en falta un movimiento por parte de los cofrades gaditanos, un pronunciamiento en bloque de las hermandades o una acción que muestre el sentir respecto a lo que ocurre en El Huerto. Por eso aboga el hermano mayor de Piedad, Juan Carlos Torrejón, convencido de que las hermandades gaditanas “tenemos que dar un paso, ir a una, mostrar un apoyo claro a esa hermandad porque mañana me puede ocurrir a mí”.

En medio de esta anómala situación, se plantean dudas respecto a las restricciones al culto interno que la normativa gaditana tiene cuando se interviene una hermandad, “frente a otras diócesis que sí permiten celebrar cultos externos”, como apunta Juardo. Y se urge a resolver la cuestión por una cuestión planteada por el fraile carmelita que es absolutamente rotunda: “Están sufriendo, tengan o no razón, los fieles de la diócesis; y la calidad pastoral debe estar por encima de estas cosas”.