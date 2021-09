La primera en la calle en Cádiz

No ha podido ser la Merced, que debía salir hoy, por falta de tiempo. No lo será en su totalidad el 7 de octubre, con la Patrona en parihuela. Y las miras están en el 1 de noviembre, con La Palma. Pero antes que todas ellas, antes también de ese rosario público anunciado por El Huerto con la Virgen de Gracia y Esperanza, la ciudad ya ha tenido su primera imagen por las calles. No hubo dispositivo especial, control de aforo, antígenos, cuadrillas ni otras medidas; de hecho, no hubo ni público. Porque lejos de los vídeos y las fotografías que desde hace semanas han regalado Arcos, Sevilla, Málaga, Jerez o San Fernando, el regreso de una imagen a las calles de Cádiz se produjo sin público, sin anuncio previo y sin el boato que rodea (o debe rodear) a cualquier movimiento del titular de una cofradía, máxime cuando se realiza en la calle. El grupo escultórico del Caminito fue trasladado a Argüelles, para celebrar allí los cultos en torno a los Dolores de María; y de allí regresó, sin cortejo ni público en las aceras, a su capilla. La primera imagen en volver a la calle.

Semana Santa ¿sin Covid?

Lo ha dicho nada menos que la OMS, que no son las siglas de ninguna orden religiosa que sucede al nombre del cura en las proclamas en condiciones, sino de la Organización Mundial de la Salud. Marzo de 2022 es un momento “razonable” para dar por finalizada la pandemia, ha dicho una científica de la organización. Y esto traducido al calendario cofrade significa que si la previsión de la OMS se cumple, la Semana Santa se celebraría con la epidemia ya superada. Un motivo más para la esperanza de un regreso a las calles cuya puerta se abrió la pasada semana pero que todavía tiene mucho recorrido pendiente por delante.

La Palma

A la espera de lo que pueda pasar del Viernes de Dolores (8 de abril) en adelante, el regreso de las procesiones en su concepto global (cortejo, paso, cargadores, música…) parece que en Cádiz no se hará realidad hasta el 1 de noviembre. En La Palma ya trabajan de manera intensa en esa salida procesional, para la cual anda la junta de gobierno que preside Francis Lucero preparando un estricto protocolo que impondrá al cortejo, a la banda y, de modo especial, a la cuadrilla de cargadores de Antonio Valero. Por el momento, se plantean faldones levantados, test de antígenos antes de salir y mascarillas en el cortejo, entre otras medidas. Y un cambio de itinerario para favorecer las recomendaciones de la Junta al respecto.

La Patrona

Con su salida del 7 de octubre pendiente de confirmar, Santo Domingo inicia mañana lunes la novena a la Virgen del Rosario. Sorprende que la propuesta de itinerario haya sido tumbada porque se prefiera el riesgo de una calle estrecha (Sopranis, nada menos, con lo que supone esa calle en la procesión de la Patrona) a las molestias que en el tráfico pueda ocasionar el tramo entre Lázaro Dou y el monumento a las cigarreras, en un pequeño tramo horario de un día festivo en Cádiz y a una hora que no puede ser considerada punta. Con la de veces que se corta en Cádiz la Avenida del Puerto o la Cuesta de las Calesas a lo largo del año y a horas determinantes para el tráfico.

Desamparados

Ha quedado un poco en segundo plano tras el cambio de fechas del Carnaval. Pero en la hermandad de Desamparados andan bastante preocupados con el calendario porque todo hace indicar que en la fecha de sus cultos anuales, mayo, ya estarán en la Castrense. Y la salida procesional un sábado de concurso de agrupaciones con el paso por los alrededores del Teatro Falla no convence lo más mínimo, y con toda la razón del mundo, a la cofradía.

El vía crucis

El Consejo está a la espera de que nombren director espiritual para designar la imagen del vía crucis (como si hubiera que rechazar alguna imagen o aprobar otras). Dolores de Servitas sigue siendo una de las opciones posibles, especialmente ahora que ya han llegado los varales para el palio de pequeñas dimensiones que han diseñado para la salida en rosario del 15 de agosto. En San Lorenzo hay sobrado gusto para preparar un vía crucis memorable presidido por la Dolorosa, que podría estrenar ese nuevo palio para la ocasión. Si el equipo de Juan Carlos Jurado rechaza la opción de la representación mariana, tiene la libertad de elegir cualquier otra imagen, después de haber culminado en 2019 la ‘ronda’ de todos los titulares de cofradías de penitencia. En este segundo caso, se habla en algunos mentideros de la posibilidad del Cristo de la Humildad y Paciencia, que saldría recién restaurado.

Arte Contemporáneo

Ayer terminó la exposición de La Palma en la Fundación Cajasol, y hace unos días se inauguró en la Catedral de Málaga otra muestra que mezcla arte contemporáneo con el barroco propio de las cofradías y del arte religioso en general. Sin duda, son contactos entre ambos artes, entre esas dos realidades temporales (la historia de las hermandades y la vanguardia artística de hoy), más que interesantes. En un momento en el que el arte al servicio de las cofradías da síntomas de cierto agotamiento, de cierta falta de ideas y, sobre todo, de capacidad de asombrar, la puerta a lo contemporáneo pudiera dar alguna alternativa. No es nada fácil, desde luego; pero nunca se sabe.

Cultos

Se marcha un mes de septiembre plagado de cultos marianos. Aunque se ha visto de todo, hay que destacar los altares que se han elevado con vírgenes presidiendo el templo por unos días. Esta misma semana se ha visto Dolores de Descendimiento en San Lorenzo (con mucho gusto el altar) y la Virgen del Rocío en San José (dicen que por primera vez en el altar mayor). En otros casos, mejor ni hablar...