El pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026 ya tiene presentador

El pregón de la Semana Santa de Cádiz 2026 va tomando forma. A falta de dos meses y medio para el acto que se celebra en el Gran Teatro Falla, el Consejo de Hermandades ha anunciado el nombre del que será presentador del pregonero designado para este año, el periodista de Diario de Cádiz y hermano mayor de la cofradía del Carmen, Pablo-Manuel Durio.

La persona elegida para realizar la presentación es el actual hermano mayor de la cofradía de Vera-Cruz, Pablo Jaime Castellano Marrero, amigo íntimo del pregonero y cofrade del Carmen (de la que el pregonero de la Semana Santa es su actual hermano mayor) así como de la Santa Caridad y de los Santos Patronos Servando y Germán. Desde este pasado mes de julio, Castellano es hermano mayor de Vera-Cruz.

Recuerda el Consejo que desde el año 2022 es el pregonero quien elige a la persona que se encarga de su presentación en el atril del Gran Teatro Falla. Hasta ese año, era el pregonero del año anterior quien presentaba a su sucesor el Domingo de Pasión.

"Con esta designación, el Consejo de Hermandades sigue trabajando junto con el pregonero para dar forma al acto que tendrá lugar el próximo 22 de marzo en el Gran Teatro Falla", avanza el Consejo.

El cartel y el pregonero se presentan este sábado 17 de enero

El anuncio del presentador del pregonero llega días antes de que se presente oficialmente a Durio, en un acto que se celebrará este sábado en la Casa de Iberoamérica y que tiene como plato principal la presentación del cartel anunciador de esta próxima Semana Santa.

El Consejo encargó el pasado mes de septiembre la realización del cartel a la pintora sevillana Isabel Sola, doctora en Bellas Artes y profesora en la Universidad de Sevilla que este pasado año pintó el cartel anunciador de la feria de El Puerto de Santa María y que tiene otros muchos carteles en su haber, entre ellos el de la Semana Santa de su ciudad natal, Sevilla, en el año 2007.

El acto de presentación del cartel y del pregonero tendrá lugar en la Casa de Iberoamérica este sábado 17 de enero a las 12.00 horas, siendo la entrada libre.