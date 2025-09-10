Pablo-Manuel Durio, designado pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026

La junta permanente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz ha aprobado designar al periodista de Diario de Cádiz Pablo-Manuel Durio Díaz como pregonero de la Semana Santa de Cádiz de 2026, que se celebrará el próximo 22 de marzo en el Gran Teatro Falla.

Por otra parte, la junta permanente también ha aprobado designar a la pintora sevillana Isabel Sola Márquez cartelista de la Semana Santa de 2026.

Pregonero de la Semana Santa de Cádiz 2026

El recién designado pregonero de la Semana Santa de 2026, Pablo Manuel Durio, es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente es redactor jefe de Diario de Cádiz y responsable de la sección de información local.

Además, es hermano mayor de la Archicofradía del Carmen de Cádiz desde septiembre de 2020, y es hermano de la archicofradía de La Palma y la cofradía de Buena Muerte y de la hermandad de la Santa Caridad, y de la cofradía del Valle de Sevilla.

Pablo-Manuel Durio nació en Cádiz el 15 de enero de 1983 y estudió Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato en el colegio Argantonio. Tras finalizar sus estudios de Bachillerato se trasladó en 2001 a Sevilla para estudiar la licenciatura de Periodismo.

En el año 2004 entra a formar parte de la plantilla de Diario de Cádiz en la redacción de Local realizando prácticas y realizando colaboraciones puntales, y en 2005 se integra en la redacción del periódico como redactor, y en 2023 fue designado redactor jefe de la sección de Local. Actualmente es redactor jefe del periódico.

Desde 2019 colabora con Canal Sur Radio en la retransmisión de la Semana Santa de Cádiz y en el programa Semana Mayor. Y en 2024, junto al también comunicador Fernando Pérez Cabrales, inició el proyecto televisivo Canal Cofrade Televisión (CCTV).

Pablo-Manuel Durio ha sido pregonero de la Virgen del Rosario en el año 2022, fue presentador del pregonero de la Semana Santa de 2023, y recibió el premio Rosa Natural de la cofradía de Descendimiento en el año 2023, con la que se reconocía su trayectoria profesional y su vínculo con las hermandades. Ese mismo año fue designado como meditador del Señor de las Penas y fue el encargado de pronunciar las Jornaditas de San José camino a Belén de la hermandad del Patrón de San Fernando. También ha sido el presentador del pregón de la Coronación canónica de la Virgen de las Penas, además de presentar diversos carteles de hermandades y cofradías, coordinado mesas redondas y participando en ellas.

Por otra parte, en los últimos años viene organizando y comisariando diferentes exposiciones de patrimonio cofradiero organizadas por la Fundación Cajasol, entre la que destaca cada año la exposición Estrenos de la Semana Santa de Cádiz.

Cartelista de la Semana Santa de Cádiz 2026

Isabel Sola Márquez nació en Sevilla en 1976. Es licenciada en Bellas Artes por la Univerisidad de Sevilla, obteniendo el mejor expediente de su promoción, y doctora en Bellas Artes desde el año 2023. Es profesora de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Bellas Artes, en la cual, comenzó a impartir clases en 2001, desarrollando su labor docente en las asignaturas de Grabado, Perspectiva, Dibujo y Concepto de Formas, Dibujo del Natural. Composición, Morfología General y Anatomía Aplicada, Estrategias Narrativas del Dibujo y Diseño Ornamental y Creativo.

Actualmente imparte clases en las asignaturas de Dibujo del Natural y Discursos Expositivos y Difusión del Arte, además de miembro del grupo de investigación HUM-516, Análisis y Estudio Científico de la Dinámica en el Dibujo.

Entre los galardones recibidos a lo largo de su trayectoria están el Primer premio de pintura de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en el año 2000, primer premio en el Certamen Nacional de Pintura Fundación Cirugía Española en el 2005 o el premio de la Junta de Andalucía en 2007.

Ha expuesto individualmente en Alfama, en Madrid, en Haurie, en Sevilla, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, y en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Cantillana, y ha participado en más de 70 exposiciones colectivas.

Como cartelista, ha realizado el cartel de la Semana Santa de Sevilla de 2007, el de la Semana Santa de Triana en 2013, el cartel con motivo del bicentenario de la hermandad de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana en 2005, el cartel del XXV aniversario de la coronación canónica de la Esperanza de Triana en 2009, o el cartel de la romería de El Rocío para la hermandad matriz de Almonte en 2010.

Además, ha realizado el cartel de la cabalgata de Reyes Magos para el Ateneo de Sevilla en 2019, el cartel de las fiestas de Primavera de Sevilla en 2019 y el cartel de la feria de El Puerto de Santa María en 2025.