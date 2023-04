El pertiguero del Domingo de Ramos

El cuerpo de acólitos eleva de nuevo sus ciriales

El pertiguero y su cuerpo de acólitos elevan sus ciriales al cielo un nuevo año para ser el ojo que todo lo ve en nuestros desfiles procesionales. Lo bueno, aquello que no lo es tanto y otras cosas que pueden tener tambien su nota de humor. De aquí al Domingo de Resurrección no nos faltará el trabajo.

Un perro cofrade y no es del Cachorro

Vemos a bebés de apenas días con el hábito penitemcia de la cofradías de sus padres de manera que se le va sembrando la semilla poco a poco. Sin embargo, lo que hasta ahora no habíamos visto es a un perro cofrade, vestido con el hábito de la hermandad de Sentencia con su escudo y medalla. Por su condición lo lógico es que pertemeciera a la hermandad trianera del Cachorro. El perro se convirtió ayer en una estrella en la plaza de Candelaria.

Beiro en la Borriquita

Las elecciones municipales están al lado de la esquina y eso se nota. El candidato de Cádiz sí, el ex gran hermano Ismael Beiro, ha debutado este año como cargador en el paso de Cristo de la Borriquita. Emociones fuertes para empezar. El candidato del PP, Bruno García, estuvo en la mano de muchos asistentes a los cortejos ya que se repartieron unos itinerarios en los que aparecía en la contraportada. Todo por el voto.

Jornada de desvanecimientos en varios puntos

El Domingo de Ramos fue un día muy soleado pero también corría una cierta brisa fresca que hacía que el calor fuera bastante soportable. A pesar de ello, llegó a haber hasta cuatro desvanecimientos en distintos puntos que hizo que los servicios santiarios tuvieran que intervenir. Uno fue en la misma salida de Borriquita, otro en la del Despojado, un tercero en la plaza de San Juan de Dios y el último poco después de ponerse en la calle el Cristo de Humildad y Paciencia.

El lapsus de Romero Zafra

En un sitio donde tanto se mira y se juzga según el vocabulario que se use, el autor de la imagen del Despojado, el cordobés Francisco Romero Zafra, dio la primera levantá de este paso una vez que salió de Salesianos. Al referirse a los cargadores dijo que eran costaleros. Un lapsus lo tiene cualquiera.

Furor por las inadecuadas deportivas

Este es un clásico de esta sección pero no nos cansaremos de dar un ciriazo a quien corresponda para que el asunto no vaya cada año a más, como está ocurriendo. En los distintos cortejos, salvo en el Despojado, donde todo el mundo va con sandalias, se pudo ver a demasiada gente con zapatillas deportivas, algo que es totalmente inadecuado. Lo curioso es que las cofradías son los que ponen las normas y después los primeros que permiten que no se cumplan, ya que en ningún caso se vigila el tema del calzado. De remate, además, que en muchos casos esas estridentes deportivas se vean en quienes portan insignias o incluso en las presidencias de los cortejos.

Empiezan las acampadas

No hay nada más complicado que moverse por Cádiz en Semana Santa. La silla –incluso de playa, increíble– se ha convertido en la mejor aliada para ver cofradías, lo que inhabilita por completo los pasillos y las aceras. Y ojo con intentar pasar, que los acompañantes de los usuarios de esas sillas ya los quisieran algunos reyes y lores de la época para custodiar sus castillos. Maleducados y encima con excesiva hostilidad.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 18.19 horas: “San Juan de Dios lleno de sillas de playa”. A las 19.28 horas: “El palio de Caridad pasa a palilleras por delante de la Iglesia de Santiago para respetar la subida del Despojado”. A las 22.14 horas: “Curioso la de abrazos y manos que se dan en el palco de autoridades cuando llegan las presidencias de las hermandades”. A las 22.25 horas: “Ha estado muy bien el día”. A las 23.44 horas: “La Borriquita lleva un parón como de 20 minutos por García de Sola”.