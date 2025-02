Toda una sorpresa ha sido el anuncio de la cofradía del Nazareno de realizar esa peregrinación a los barrios de extramuros que tan de moda se ha puesto en los últimos años (sobre todo a raíz de que el Gran Poder visitara las barriadas marginales de Sevilla en 2021). Tan de sorpresa, que hay curas de extramuros que aseguraban el viernes no saber si el Regidor iba o no a su templo, ya que aún no se han concretado, o anunciado, las iglesias donde la imagen va a entrar y aquellas en las que pernoctará durante esa semana fuera de Santa María.

Sorprende también que una peregrinación de este calibre, de tantos días y con tantos actos como los que se presume se organizarán, no haya pasado previamente por el cabildo de hermanos que ratifique o no el planteamiento de la cofradía para este Año Jubilar. Cosa que, por otro lado, permite la norma que no indica en ningún momento que deba hacerse (en otra aparente laguna que obliga a que la última palabra sobre este culto externo extraordinario la tenga el delegado diocesano y no los hermanos).

Sea como sea, el Nazareno protagonizará unos días históricos en la ciudad coincidiendo con el final del verano (se marchará de Santa María el sábado 30 de agosto para volver el sábado siguiente, 6 de septiembre), tomando la delantera de la celebración de este año de la Esperanza propuesto por la Iglesia.

El Año Jubilar

Al hilo de este asunto, al parecer las cofradías con advocaciones de la Esperanza siguen avanzando en esa posibilidad de organizar una programación conjunta en este año jubilar, más allá de la que ya anunció en diciembre Cigarreras, que también tiene prevista una misión con su Dolorosa por varios templos de la ciudad (también en la zona de extramuros y también en el mes de agosto, según apuntan algunos).

A eso sumen la posibilidad de celebrar el besamano magno propuesto por el Consejo del 12 al 15 de agosto, aún pendiente de concretar por parte de las hermandades. En definitiva, que se puede venir un verano más que intenso.

Al Palo

Ya ha cerrado la tertulia que preside Ramón Velázquez (que, por cierto, va a ser nombrado también capataz honorario de la cofradía de La Palma) el cartel del concierto más tradicional de la Cuaresma gaditana, que se celebrará el 1 de abril en el Gran Teatro Falla. Repite la tertulia la música de años anteriores, a cargos de las bandas Maestro Enrique Montero de Chiclana y Las Cigarreras de Sevilla, con la presencia igualmente repetida del coro Jesús Monzón, de la Salle Viña. Y, por supuesto, con Fernando Pérez presentando esta cita musical a beneficio del Hogar Gerasa. Ese martes de Cuaresma, marcado ya en rojo en el calendario.

San Pedro

La imagen de San Pedro, de la parroquia de Santa Cruz. / D.C.

De forma decidida parece que ha empezado a cobrar vida la antigua hermandad con sede en Santa Cruz que el próximo domingo protagonizará su primer culto, con procesión claustral del santo incluida. Habrá que ver dónde lleva este proyecto, que está liderado por un grupo de cofrades veteranos con ánimo de mantener vivas algunas de las tradiciones de la ciudad, como esta corporación cargada de historia, que mantiene su vigencia (por cuanto se le conoce actividad al menos hasta mediados del siglo pasado) y que atesora un patrimonio con piezas espectaculares. Ya se habla incluso de una posible salida procesional en junio por las calles del Pópulo.

Cartel

El que José María Gallardo, que el pasado año firmara el anuncio de las Glorias, va a realizar para anunciar la Semana Santa en la Viña este año. La hermandad ha designado a este pintor gaditano, posiblemente influenciada por el cartel del Consejo que representaba a la titular gloriosa. Buena elección. ¿Cabe ya El Huerto en esa “Semana Santa en la Viña”. Por cierto, que el cartel lo presentara quien fuera hermano mayor, Antonio Lucero, el 23 de marzo.

El martillo de medio siglo de la Soledad

Los cuatro capataces que han mandado el palio de la Soledad desde 1976, a Sus pies.

La vida de la Virgen de la Soledad en cuatro manos. La historia procesional de la Dolorosa de Vera–Cruz reunida a sus plantas en vísperas del 50 aniversario de esa primera salida tras la reorganización, la que protagonizaron unos “niños” que en su momento levantaron tantos recelos y que con el paso de las décadas son ahora los hombres que cada Lunes Santo sufren bajo el que dicen que es uno de los pasos más pesados de la Semana Santa gaditana.

La cofradía del Lunes Santo está dedicando una programación a los aniversarios que cumplen sus cuadrillas, y esta semana reunía a los que han sido capataces de Soledad desde que en 1976 Pedro Jiménez Mena se pusiera al frente tras haber sacado el año anterior el paso de Cristo.

Jiménez Mena tuvo de ayudante muchos años a Manolo Cortés, que sería luego capataz. Y Cortés tuvo de ayudante a su sobrino Joaquín, que fue también durante varios años responsable de una cuadrilla que ahora dirige Antonio Ramírez.

Cuatro capateces en 50 años. Cuatro hombres de la Vera–Cruz que el lunes –qué día iba a ser si no– se reunieron para contar tantas anécdotas y peripecias que se han vivido bajo ese canasto plateado que bien podría ser Bien Inmaterial de la Semana Santa de Cádiz.