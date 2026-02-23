Música y exposiciones centran el programa Música para los Sentidos en Cádiz, que este año incorpora la gastronomía

Cádiz muta, casi de un día para otro, de fiesta y la ciudad se embarca ya en la preparación de la próxima Semana Santa. Lo hace con la Cuaresma que litúrgicamente arrancó el pasado Miércoles de Ceniza, con el Vía Crucis de esta tarde noche de lunes, 23 de febrero, y con una amplia programación de actividades para estos cuarenta días, actos encuadrados en el programa Cuaresma para los Sentidos y en el que sobresalen la música y las exposiciones. Un concierto de cuaresma en el Teatro Falla, una torrijada popular en la plaza de San Antonio y la interpretación en la Catedral de la obra 'Las Siete Últimas Palabras de Cristo en la Cruz', de Haydn, son algunas de las novedades para este 2026.

La Fundación Cajasol en Cádiz y el Ayuntamiento de la ciudad son los responsables de este programa Cuaresma para los Sentidos, cuyos detalles han sido dados a conocer públicamente por la concejala de Cultura, Maite González; el edil de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, y la responsable de la Fundación Cajasol en la capital gaditana, Mar Díez. Exposiciones en la sede de Cajasol y en el Espacio Cultural Ancha 16, debates en el ECCO, conciertos en los templos gaditanos y en las calles, actuaciones de bandas procesionales, un concierto en el Falla, el regreso de las 'Siete Palabras y la primera Torrijada Popular conforman el grueso de un programa que quiere acercar la Cuaresma a los gaditanos desde la música, la palabra, la mirada y la gastronomía, según han explicado sus responsables.

Esta nueva Torrijada Popular tendrá su estreno en la plaza de San Antonio el 20 de marzo, a partir de las seis y media de la tarde. Dos horas después, la Banda de Cornetas y Tambores Rosario Coronada realizará un pasacalles de marchas procesionales desde San Juan de Dios hasta San Antonio, donde ofrecerá un concierto.

El regreso del concierto de 'Las Siete Palabras' tendrá lugar el 3 de abril, Viernes Santo. A cargo del cuarteto El Concierto Ylustrado, comenzará a las 12 de la mañana en la Catedral y con el administrador apostólico de la diócesis, Ramón Valdivia, como orador. Este concierto, realizado a petición del Cabildo catedralicio, tendrá entrada libre hasta completar. Por ello, para abrir esta recuperación musical al mayor número posible de gaditanos, el concierto será en el primer templo de la ciudad y no en el Oratorio de la Santa Cueva, el lugar para el que fue concebido y compuesto en 1787 por el compositor austriaco Joseph Haydn.

Otra de las perlas musicales de este programa de Cuaresma para los Sentidos será el concierto que el 21 de marzo ofrecerá la Camerata L'istesso Tempo dirigida por José Luis López Aranda, en la explanada del Oratorio San Felipe Neri, a partir de las nueve de la noche y bajo el título genérico 'Meditación ante la Cruz'. Y también, con un cartel aún no anunciado oficialmente, el concierto de Cuaresma del 23 de marzo en el Teatro Falla, que unirá marchas procesionales, flamenco y música sinfónica en un mismo espectáculo.

Este año, además, habrá dos pasacalles con marchas procesionales, además del ya citado de la Banda del Rosario en el día de la torrijada. Así, el 8 de marzo habrá uno con agrupaciones musicales de Cádiz (Ecce Mater, La Salud y Polillas), y el 15 de marzo con bandas de la provincia (Maestro Enrique Montero, Ciudad de Conil y Julián Cerdán).

Por otra parte, cinco serán las exposiciones de Cuaresma para los Sentidos. El espacio cultural municipal Ancha 16 acogerá dos de ellas: 'El sueño de un niño', dedicada a Luis González Rey, y'Paso a paso', una exposición de pasos en miniatura de la Semana Santa de Cádiz. Ambas se podrán visitar del 24 de febrero al 5 de abril.

La sede de la Fundación Cajasol, mientras tanto, acogerá de manera casi consecutiva las otras tres exposiciones. Del 25 de febrero al 7 de marzo habrá una muestra dedicada al nuevo paso de palio de esta Semana Santa gaditana, María Santísima de Todos los Santos, cuya imagen procesionará el Domingo de Ramos ampliando así el cortejo de la hermandad de La Cena.

Posteriormente, del 11 al 20 de marzo, llegará a Cajasol la tradicional exposición sobre los estrenos de la semana mayor gaditana. Y unos días más tarde, del 26 de marzo al 10 de abril, la exposición 'Arte, patrimonio y devoción en la hermandad del Caído', una oportunidad para celebrar la recogida de la cofradía, 18 años después, en su capilla situada frente al Parque Genovés.

El programa deja hueco para la palabra, cuyo acto central será el pregón del 22 de marzo en el Teatro Falla, a cargo del periodista de Diario de Cádiz Pablo Durio. Mar Díez ha anunciado también que el libro en el que se publicará el pregón tendrá, a partir de este año, una edición más cuidada y acorde a la importancia de este acto cofrade como núcleo del anuncio de la Semana Santa.

Además, destacada la mesa redonda que se celebrará en el ECCO el próximo 4 de marzo, que por segundo año consecutivo llevará por título 'Mujer y Semana Santa: liderazgo, fe y compromiso' y en la que intervendrán Irene Gallardo, Ángel Guisado, Rosa María Fernández y Dolores Verdulla, con Yolanda Vallejo como moderadora.