Las probabilidades son bastante escasas. Pensar en recuperar la Semana Santa con las cifras que actualmente registra la pandemia del coronavirus a diario se antoja en algo hasta grotesco; aunque en el horizonte atisba esa vacuna por la que distintas farmacéuticas libran un reñido sprint. Por todo ello, en mitad del escenario de este atípico 2020, las hermandades han decidido que este año no habrá reuniones para analizar horarios, plantear carreras alternativas ni solicitar alteración en el orden de entrada de la carrera oficial. Si hay Semana Santa en 2021, sea tal y como la que se había previsto para 2020.

Es por estas fechas cuando habitualmente las hermandades cierran sus horarios e itinerarios, especialmente en lo relativo a las horas de entrada y salida de la carrera oficial, que suele ser lo que más problemas genera a la hora de poner en común los problemas e intereses de cada hermandad de una determinada jornada. Y ante el escenario actual, la gran incertidumbre respecto al próximo año y la ausencia de balance de una Semana Santa de 2020 que no existió, se ha adoptado esta determinación de no variar la configuración que estaba prevista y que no llegó a verse en la calle.

Por tanto, en caso de que finalmente pudiera desarrollarse en la calle, los desfiles procesionales en Cádiz los abriría Servitas a las siete de la tarde del Viernes de Dolores, 26 de marzo, siendo un año más Borriquita la que inaugure el Domingo de Ramos a la una y media de la tarde desde San José. La configuración de los días se mantendría con Penas, Despojado, Cena y Humildad acompañando a Borriquita el Domingo; Amor, Palma, Prendimiento y Vera-Cruz el Lunes Santo; Sanidad, Piedad, Caído, Columna y Ecce-Homo el Martes. Las Aguas, Sentencia, Cigarreras y Caminito el Miércoles; Afligidos, Huerto, Nazareno, Medinaceli y Perdón en un Jueves Santo y Madrugada con una compleja configuración para compatibilizar los cortejos de las hermandades que ingresan en la carrera oficial con las que se dirigen ya de regreso a sus templos pasando por segunda vez por Nueva y San Juan de Dios (como ocurre con El Huerto y el Nazareno). Y un Viernes Santo con Siete Palabras, Expiración, Descendimiento y Buena Muerte. La carrera oficial la cerraría Santo Entierro en la jornada del Sábado Santo.

Para este año 2021 se mantienen, a priori, destacadas novedades que estaban previstas para este año como el traslado del Resucitado a la Catedral para presidir el pontifical de Resurrección, procesionando posteriormente hasta San Antonio; el tránsito del Perdón por el Campo del Sur en dirección opuesta a la Catedral (para coger luego la calle San Juan de Dios y la plaza del mismo nombre para llegar a Nueva a través de Canalejas y Cristóbal Colón), el cortejo de La Palma también por el Campo del Sur, desde Arricruz hasta Arquitecto Acero; el paso del Nazareno por la calle Sagasta entre Ancha y San Francisco; o el discurrir de varias cofradías por Marqués de Cádiz y Ruiz de Bustamante en dirección al inicio de la carrera oficial.

Con esta cuestión, que años atrás ocasionaba múltiples reuniones, discrepancias y que incluso llegaba a solucionarse en contadas ocasiones mediante decreto del propio Consejo estableciendo horarios y orden de paso por carrera oficial, las cofradías dan solución al desarrollo de una poco probable Semana Santa en 2021. Y en este sentido, desde el Consejo se traslada que se sigue trabajando y se siguen analizando opciones diversas ante los posibles escenarios que se puedan dar allá por finales de marzo del próximo año.

Una comisión para la Semana Santa de 2021

Este trabajo lo está realizando una comisión integrada por miembros de la permanente del Consejo y por un hermano mayor de cada uno de los días de la Semana Santa, que están poniendo sobre la mesa todo tipo de posibilidades de celebración. Todo ello teniendo en cuenta que el Consejo tiene previsto reunirse, junto al resto de organismos cofrades de las capitales andaluzas, con responsables del gobierno de la Junta de Andalucía para analizar la situación y el proceder de cara a esta fiesta que es de vital importancia para la región (no sólo desde el punto de vista religioso, sino también a nivel turístico y económico); y que también se están manteniendo conversaciones con el obispo diocesano, Rafael Zornoza, respecto a esos posibles cultos y actos que puedan desarrollarse entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección.

Respecto a esto último, conviene recordar que los Obispos del Sur emitieron recientemente un comunicado en el que mostraban su clara disposición a “evitar sucedáneos” de las procesiones de Semana Santa. “Fomenten el culto a sus Sagrados Titulares respetando la normativa sanitaria, continúen los procesos formativos de sus miembros y la caridad con los necesitados, y eviten sucedáneos de la verdadera piedad que brota de la celebración del Misterio cristiano, que los Obispos garantizan”, trasladaron los obispos de Andalucía tras la reunión que mantuvieron en octubre.