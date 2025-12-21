El júbilo de la Esperanza

A falta de siete días para que la diócesis clausure el Año Jubilar más accidentado que se recuerda, con cambio de Papa y de obispo -en el caso de Cádiz-, la Esperanza sigue revalidando el protagonismo que merecía esta virtud teologal plasmada en una de las advocaciones más universales de la Virgen y más atractivas desde el punto de vista cofradiero.

A siete días de que acabe el Año de la Esperanza en la diócesis, aún hoy tendremos oportunidad de ver a la Esperanza recorriendo las calles de la ciudad, como tiene previsto hacer la Dolorosa de Cigarreras esta tarde por el barrio de Santa María antes de regresar a Santo Domingo. Y en la última semana del Año Jubilar, las cofradías del Huerto y del Nazareno del Amor nos han regalado magníficos altares dedicados a sus devociones marianas. Del Huerto ya hablamos la pasada semana, aplaudiendo esa revolución estética que ha supuesto el altar de Gracia y Esperanza en esos cultos que llevaba años sin celebrar y que deben marcar una nueva línea estética de la cofradía del Jueves Santo en su iglesia de Santa Catalina. Línea que, por su parte, lleva marcando en los últimos años la hermandad del Nazareno del Amor, que no hace sino mejorar y enriquecer los cultos de sus titulares. No es nuevo esto que hace la cofradía del Lunes Santo, pero sí podemos destacar ese buen gusto que impera en la Mayordomía y la constancia que ya va camino de convertir los altares de Cuaresma y de la Esperanza en un sello inconfundible de la hermandad.

Altar de cultos de la Esperanza del Amor.

Con la salida de la Esperanza de Cigarreras esta tarde (si el tiempo lo permite) disfrutaremos del último culto público del año, a la espera de que el Niño de la Humildad abra de nuevo el calendario en la calle a principios de enero. Y con su entrada en Santo Domingo pondremos fin esta noche a unos intensos días de la Esperanza, esa que hemos visto presidir altares inundados de luz, cuyas manos hemos besado, a la que se le ha exaltado y pregonado (como hizo Cristina Herce el sábado pasado en San Francisco o Iván Roa este viernes en Santa Catalina) y que ha recorrido las calles de la ciudad. El júbilo de la Esperanza en estos días de diciembre. Una buena manera, si no la mejor, de encarar estas fiestas y de acabar el año. Feliz Navidad.

El Consejo

Siguen los ayuntamientos andaluces colaborando estrechamente con los consejos de hermandades para procurarles una mejor sede donde desarrollar su labor, una cuestión que en Cádiz sigue pendiente desde siempre. La última noticia llegaba días atrás desde Almería, cuyo Ayuntamiento ha cedido un edificio de dos plantas y 500 metros cuadrados de superficie al Consejo de Hermandades para que se convierta en su casa. Más cerca, en San Fernando, se trabaja para el acondicionamiento del antiguo convento de las capuchinas, con más de 650 metros cuadrados, que ha cedido el Ayuntamiento (que, además, costará esas obras de rehabilitación y acondicionamiento), que además acaba de aprobar una línea de subvenciones para reformas y mejoras en las casas de hermandades. La de Cádiz, ciudad que también tiene posibilidades para alcanzar acuerdos similares a los de Almería o San Fernando, habrá que pedírsela a los Reyes…

Semana Santa

Sigamos mirando fuera de Cádiz para ver qué acontece en estos días para detenernos en Jerez, donde una cofradía (Humildad y Paciencia) acaba de aprobar otro cambio de día en esta localidad, para incorporarse a la jornada del Sábado Santo, que de no existir hace tres años va a pasar en 2026 a tener ya cuatro cofradías con muchos atractivos que ver. Sirva el ejemplo de Jerez únicamente para restar tanto reparo y tanto inmovilismo por comodidad o cobardía que parece haber en Cádiz. La reforma de la Semana Santa en este campo de los días de salida sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la ciudad; y la realidad de otras localidades puede servir de impulso.

Sanidad

Estado actual (en la mitad izquierda) y diseño de la reforma (a la derecha) del paso de misterio de Sanidad.

Tiene muy buena pinta el proyecto de restauración y reforma del paso de misterio que aprobaron los hermanos y en el que empieza a trabajar la cofradía. Eliminar los faroles era una necesidad aplastante, y mejorar la talla del canasto y su conexión con los respiraderos, así como enriquecer las cartelas son apuestas sensatas y necesarias. Ahora queda esperar la evolución de unos trabajos que se conciben para un período de ocho años. Ánimo a estos cofrades del Martes Santo.