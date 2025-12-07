La necesaria nueva casa para las cofradías de Cádiz

No es un proyecto nuevo, ni mucho menos. Lleva varios cuatrienios sobre la mesa. Pero tampoco es una idea que se lanza para rellenar un programa electoral y ahí se queda durmiendo el sueño de los justos hasta las siguientes urnas. El Consejo de Hermandades lleva años aspirando a adquirir y habilitar una nueva sede, una nueva casa para las cofradías. Un proyecto que en estas últimas semanas ha centrado parte de la labor de los consejeros, que acaban de descartar una posible operación que se iba a materializar de la mano del Ayuntamiento.

Ciertamente, la sede actual de las cofradías lleva tiempo pidiendo un cambio, una expansión, unos espacios mejor preparados y más completos para la labor que tiene el propio Consejo y para la actividad que mueven las propias cofradías.

Por la realidad cofradiera de hoy demanda salas y servicios que actualmente son inviables en la sede de Cobos y que, de tenerlos, podría incrementar notablemente el alcance y la acción de las hermandades.

Por ejemplo, una nueva sede con mejores condiciones permitiría contar con una biblioteca o similar que reuniera el mayor número posible de publicaciones dedicadas al mundo de las hermandades de la ciudad. Porque libros como tal son pocos, aunque cada vez más, pero a día de hoy -que sepamos- son del todo inaccesibles las colecciones de revistas del propio Consejo (ni Getsemaní, que a ver si cambian de una vez el nombre, ni tampoco Estandarte), o las de Sentir Cofrade que dirigía José Manuel Romo, o el A Paso Horquilla de Carlos Medina. ¿No sería interesante reunir todas esas colecciones, y algunas otras incluso de boletines de hermandades, en un espacio que sirviera para la difusión de los muchos artículos, referencias, fotografías, estudios y demás contenido que hay en esas publicaciones?

Una de las acciones que más han crecido en materia cofradiera de unos años a hoy es el desarrollo de exposiciones relacionadas con las hermandades. ¿Por qué no contar en esa casa de las cofradías con un espacio multiusos que pueda acoger exposiciones a lo largo del año, teniendo en cuenta el interés que siempre despiertan y lo mucho que tienen las hermandades por mostrar?

Las propias delegaciones o áreas del Consejo de Hermandades también requerirían unas salas y despachos mejor distribuidos y presentados que los actuales. Porque no es muy de recibo que la Secretaría se despache detrás de un mostrador a la entrada de la actual sede compartiendo mesa con la Tesorería.

El Salón de Plenos cada vez reúne también menos condiciones, con los representantes comprimidos para dejar sitio a todas las hermandades convocadas y el necesario pasillo.

Y hablando del Salón de Plenos y el pasillo, llamó la atención en la última conferencia del curso de formación (que logró el lleno de la sala, con asistentes sin sitio para sentarse incluso) cómo fue interrumpida de manera involuntaria por los participantes de una reunión que se estaba manteniendo al mismo tiempo en la sala contigua, siendo el Salón de Plenos en longitudinal el único camino hacia la salida. Es como si para ir a la cocina de una casa tuviera que pasar uno por el salón y por el dormitorio principal.

Teniendo en cuenta todas estas razones que avalan el cambio de sede, claramente se distinguen dos inconvenientes para este deseado proyecto. La primera es la falta de espacio en una ciudad como la nuestra. Y es que ante el problema de la vivienda, se dificulta cada vez más que el Consejo pueda disponer de un edificio completo (que sería lo ideal para una entidad como la cofrade), o siquiera de locales amplios o de espacios en varias plantas. Junto a ello, la otra clave que complica la operación es la económica, teniendo en cuenta las cifras actuales del mercado.

Por eso, se hace imprescindible la ayuda de las administraciones. Como ha intentado el Ayuntamiento en una oferta realizada recientemente, que el Consejo ha rechazado con lógica al ser un local de dimensiones más reducidas que la actual sede. Pero ese camino que sí ha abierto el gobierno de Bruno García es el que conviene seguir explorando para llegar a la sede idónea. Que seguro que la hay.

Y si hay algunos dudosos con embarcarse en esta operación, cabe recordar que la actual sede se adquirió por un grupo reducido de cofradías a principios de los 90. ¿No va a tener ahora fuerza y músculo el Consejo más de treinta años después y con 36 hermandades en su plantilla?

Semana Santa

Imágenes de la salida del Nazareno del amor en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

112 días restan hoy para el Domingo de Ramos. Y con estos casi cuatro meses todavía por delante, ya hemos conocido la primera hermandad que informa o anuncia respecto al cortejo procesional y a la reserva de las túnicas. El dato lo localizamos en la comunicación que la hermandad del Amor ha compartido con sus hermanos con motivo de los cultos que es mes de diciembre dedica a la Virgen de la Esperanza. “Estación de penitencia. Lunes Santo Reserva”, se lee en el escrito, al que se adjunta un formulario para reservar hábito penitencial y confirmar el hermano que va a participar en la salida procesional del próximo Lunes Santo.

En poco más de un mes empezará el reparto la hermandad del Caído, si no varía el calendario de los últimos años. Todo se acerca...

Sentencia

La de hoy será una salida emotiva y curiosa, por ver la Virgen cruzando el Arco de los Blanco y el Pópulo y por esa visita a Santa Cruz y el responso a Láinez Capote. Y la de mañana, una extraordinaria a medio gas. A disfrutar la última procesión, esta vez sí, del año.