La ambiciosa restauración y reformará que plantea la cofradía de Sanidad para su paso de misterio

La cofradía de Sanidad ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para restaurar y reformar su paso de misterio, una obra hecha en madera tallada y dorada en el taller de Antonio Sánchez González, en Sevilla, en el año 1966. Para ello, ha diseñado una actuación integral en la que intervendrán diversos artistas y talleres y que engloba tanto respidareros como canasto, iluminación del paso e incluso maniguetas.

La cofradía ha dividido la intervención en dos fases. Una primera donde cobra protagonismo toda la actividad creativa y la ejecución de nuevas piezas que se incorporarán al paso; y una segunda que se centrará en la restauración y en el dorado completo de las andas sobre las que procesiona el Señor del Mayor Dolor.

Una de las intervenciones que más llamará la atención será la sustitución de los actuales faroles, también tallados en madera dorada, por unos artísticos candelabros de guardabrisas concebidos para las esquinas del paso y que se completarán con otra pareja de candelabros que irá en la parte central del paso. Señala la cofradía que los faroles son "ajenos al diseño original" del paso, buscando con los nuevos candelabros "una iluminación equilibrada y acorde al estilo del paso de misterio".

También resultará llamativa la sustitución de las actuales cartelas pintadas (con el escudo de la cofradía en el frente, el de la parroquia de Santa Cruz en la trasera, y los de la Sanidad Nacional, Enfermería, Ayudantes Técnicos Sanitarios, Farmacia y Medicina en los laterales) por unas nuevas que serán realizadas en madera tallada y policromada por el gaditano Antonio Álvarez del Pino. El motivo de las nuevas cartelas serán escenas relacionadas con las curaciones que protagonizó el Señor, considerando así el conjunto de "un mensaje iconográfico más adecuado" y manteniendo también así el vínculo con el sector sanitario.

De esta parte del proyecto destaca la presencia de Álvarez del Pino en la faceta imaginera, desarrollando hasta ahora su faceta artística vinculada al mundo de las cofradías en la pintura. Y mantiene así este gaditano su firma en el patrimonio de esta cofradía del Martes Santo, para la que cada año pinta un nuevo paño de la Verónica que precisamente procesiona en el misterio, y que también pintó en su día la Gloria y las esquinas del techo de palio de la Virgen de la Salud.

En esta primera fase se contempla también la ejecución de unos cubremaniguetas talladas en madera de cedro bajo un diseño que guarde similitud con el paso; unos trabajos, en este caso, que realizará el escultor y tallista isleño Juan Carlos García.

Por último, también se va a actuar sobre la unión del canasto con los respiraderos, donde se va a sustituir la actual moldura, que se considera "estilísticamente inapropiada", para realizar otra nueva en madera de cedro "en consonancia con la línea artística del conjunto". Y de igual forma, el canasto 'crecerá' 2 centímetros en su parte superior en todo el perímetro, al haberse detectado que la actual estructura es "demasiado fina y con síntomas de fragilidad", rematando esta intervención con la recuperación de la crestería de este paso.

Estado actual (en la mitad izquierda) y diseño de la reforma (a la derecha) del paso de misterio de Sanidad.

Una vez culminen todos estos trabajos, se acometerá una segunda fase, que consistirá en la restauración integral y reintegración del paso, lo que va a acometer la joven restauradora Ana Isabel García, hija del tallista Juan Carlos García (que entre otras obras ya realizadas se encargó el pasado año de restaurar el Cristo de la Penitencia del colegio de San Felipe Neri); así como en el dorado de todas las nuevas piezas, de lo cual se encargará la doradora Isabel Mariño.

Todo lo relacionado con la carpintería, por su parte, será encomendado a Enrique Luque, con taller en La Rambla (Córdoba).

La cofradía solicitará la autorización pertinente al Obispado para poder ejecutar este ambicioso plan de intervención integral en uno de los pasos más antiguos que procesionan en la Semana Santa gaditana, que va a ser así restaurado y reformado buscando mejorar el conjunto que se concibió pasado el ecuador del pasado siglo. Y en paralelo, ha iniciado una campaña de búsqueda de compromisarios y donantes que realicen las aportaciones económicas que permitan sacar adelante una intervención de tal envergadura, que por el momento no tiene establecidas fechas o plazos concretos para el inicio y culminación de cada fase.