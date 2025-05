Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz: "Creo que hemos tenido una buena Semana Santa a pesar de la lluvia"

Han pasado ya quince días de una Semana Santa, la de Cádiz, que presentaba no pocas novedades y que volvía a ser exigente para el organismo en el que están centradas todas las miradas, el Consejo de Hermandades. Con cierta lejanía, que a su vez aporta serenidad, el presidente Juan Carlos Jurado hace balance de todo lo acontecido en torno a las procesiones de este año y avanza también las próximas metas de un curso que, de hecho, terminará en unas elecciones del propio Consejo a las que aún no ha decidido si optará o no a una segunda reelección.

Pregunta.–¿Qué balance hace de la Semana Santa, ahora con un poco de más distancia?

Respuesta.–Yo hago un balance positivo, desde luego. Creo que ha sido una buena Semana Santa dentro de las circunstancias, sobre todo las del Martes Santo con las tres hermandades a las que le llovió en la calle y las dos que no pudieron salir. Pero el resto de hermandades sí han podido salir a la calle a hacer su estación de penitencia y dar testimonio de evangelización. Hay pequeñas cosas y pequeños detalles, que creo que no empañan el balance positivo.

P.–¿De qué detalles estaríamos hablando?

R.–Bueno, pequeñas cosas de carrera oficial, los problemas que pudo haber el Domingo de Ramos, el problema con el tema de seguridad, el incidente que pasó con la pelea que se produjo el Domingo de Ramos por cuestiones ajenas a los abonados, ya que era público del exterior; y algunas otras circunstancias, sobre todo por el tema de la lluvia.

P.–La carrera oficial tenía muchas novedades este año. ¿Qué valoración hace el Consejo?

R.–Yo creo que las novedades que se habían conseguido han sido un acierto. Las vallas de calle Nueva creo que le han dado mucha mayor estética y han evitado ese serpenteo que se producía; la nueva protección y cubrimiento de la estatua de Moret ha hecho que se gane también. Y los nuevos palcos son otro acierto, aunque hubiera algún problema el Domingo y el Lunes con el tema de seguridad con la gente, que se arregló a partir del Martes. La presidencia también ha ganado con respecto a la plaza del Palillero.

R.Dicho esto, hay que seguir trabajando en este aspecto, y de hecho ya hemos empezado a trabajar en futuras modificaciones. El día 21 de abril estuvimos viendo la posibilidad del estrechamiento del pasillo central, y hemos estado viendo la posibilidad de instalar nuevos palcos a ambos lados del tramo de la plaza de San Juan de Dios desde el centro hacia la calle Pelota.

R.Y hay otras pequeñas mejoras que se queremos hacer, porque queremos que las mismas vallas de Nueva pudieran colocarse en la calle Pelota. Y estamos viendo lo que se puede llevar a cabo en el futuro, tanto en la plaza de la Catedral como en la de Candelaria, además que hay que tratar la plaza del Palillero y la ubicación de algunas personas en esa zona. En todo eso hay que seguir trabajando y mejorando, siempre con lo que disponga el pleno y la comisión de hermanos mayores dedicada a la Semana Santa.

R.De hecho, me gustaría darle las gracias a todas las hermandades por su disponibilidad, por su colaboración y ayuda en ese aspecto, y por seguir creyendo y apoyando ese trabajo de Consejo para engrandecer y mejorar la Semana Santa.

P.–¿Entiende que siga habiendo voces que no compartan la carrera actual y que se siga hablando de calle Ancha?

R.–Yo entiendo que siga habiendo voces que no compartan, porque siempre que haya esas voces diferentes se aprende. Pero en cuanto a calle Ancha tengo que decir que es un debate que ya se zanjó en el año 2018 y que se ratificó posteriormente en el año 2024. Como bien sabe, el cambio de la carrera oficial es un hecho que se aprobó por una enorme mayoría, entre otras cosas porque Ancha perdió el enfoque, el fuelle o la atracción que tuvo en su momento; y, en parte, algo tuvimos que ver las hermandades.

P.–Hablemos de la lluvia, que ha vuelto a marcar la Semana Santa. ¿Cree que las hermandades han actuado bien? ¿Hay cosas que desde el Consejo no habéis visto adecuadas o acertadas? ¿Cree que se debieron hacer las cosas de otra forma?

R.–Bueno, el tema del día de lluvia sobre todo afecta al Martes Santo, donde partíamos de una situación que cambió a partir de las seis y cuarto o seis y media de la tarde con esas denominadas cédulas climatológicas que vienen a traer ese agua que no preveíamos y que coge a las hermandades en la calle. En ese momento, es decisión de las propias juntas de gobierno el seguir discurriendo o no, como por ejemplo pasó con Sanidad, que le cayó el aguacero en la plaza de San Juan Dios y decidió recortar por Pomponio Mela para ir hacia su templo.

P.–El Miércoles Santo también llovió, obligando a Las Aguas a volverse a casa tras hacer la estación en la Catedral. Esta decisión vuelve a dejar en entredicho esa segunda parte de la carrera oficial. ¿Ese recorrido tiene alguna solución?

R.–Yo es que creo que una de las cosas que deja esta Semana Santa es la necesidad de regular de forma correcta y concreta en qué circunstancias me puedo o no me puedo volver a mi templo y bajo qué circunstancias se tienen que dar el cobro del 100% o del 50% de los beneficios. Eso ayudaría a dar un sentido y una seguridad a todos, porque ahora están un poco indeterminadas las circunstancias de cuándo se puede volver la hermandad. Creo que hay que darle una vuelta y que el próximo Consejo debe modificar el texto actual para evitar las consecuencias que se han podido dar antaño y este año.

P.–Eso suena a que Las Aguas no lo hizo del todo bien...

R.–No es que no lo hiciera bien, sino que estamos hablando de que si para unos temas estamos haciendo uso de unos partes y para otros temas se están usando los partes de las hermandades, ahí hay un poco de controversia. Se le pide al Consejo que dé los posibles partes, y luego resulta que estamos viendo los partes propios, pues hay un contrasentido al que hay que dar una regulación. La norma habla de circunstancias que se pueden dar con posterioridad a la salida, y hay que determinar cómo pueden ser esas circunstancias, para tener un criterio claro y común a todos.

P.–¿Habrá que cambiar nuevamente el protocolo dentro de la Catedral para casos de lluvia?

R.–Yo creo que no, creo que el protocolo ha funcionado adecuadamente. Funcionó el Lunes Santo; y el Martes Santo, que lo viví en primera persona, tanto la hermandad de Piedad como la de Columna estuvieron realizando perfectamente su estación de penitencia. Otra cosa son los pequeños incidentes ocurridos en el exterior, como ya conoce.

P.–Dice usted que el protocolo funcionó, pero hemos conocido un comunicado de la banda del Rosario que dice todo lo contrario y siendo además muy críticos con la Catedral y con la Policía Local. ¿Qué es lo que pasó?

R.–Yo no estoy para nada de acuerdo con ese comunicado, y así se lo he expresado a la banda. Lo que ocurrió es que en un principio cuando llega Columna no estaba lloviendo, por lo que la banda se dirigió a Arquitecto Acero; poco después empieza a llover y desde la propia seguridad de la Catedral se le dice que puede entrar por la puerta principal, y yo mismo dispongo que se coloquen delante de la capilla del Nazareno. Pero hay otra parte de la banda que no venía con la hermandad y no sé qué persona, ni de seguridad ni del Consejo, le indican que entren por la puerta de Arquitecto Acero, que es una vía de evacuación y no de entrada. A partir de ese momento es cuando se forma el pequeño altercado en la puerta de Arquitecto Acero, intentando ellos acceder por esa puerta y sorprendiendo tanto a la seguridad como a la Policía Local pensando que había un incidente de orden público, que es lo que motivó la intervención. Después creo que afortunadamente pudimos interceder tanto con el sargento del dispositivo de seguridad de la Policía Local como con la propia banda y creo que se llegó a un entendimiento para que esto no pasara a mayores. Por eso digo que el comunicado no lo comparto en absoluto.

P.–Hablamos de seguridad. ¿No cree que el dispositivo y el aforamiento de calles y demás cuestiones ha sido exagerado?

R.–Bueno, el aforamiento en lo que respecta a calle Nueva creo que ha estado bien. Es verdad que en la plaza del Palillero no se dejaba a mucha gente pasar y no pudieron ver las procesiones, lo que conllevó a que se levantase un poco o se aminorase ese aforamiento. Pero calle Nueva creo que ha funcionado y las hermandades creo que han podido hacer bien su entrada en la carrera oficial.

P.–¿Han hecho ya el balance de la Semana Santa con las cofradías?

R.–Estamos recogiendo datos aún. Nos íbamos a reunir el lunes pasado, pero ocurrió el apagón, y desde el 12 de mayo está previsto que empecemos a ver cada día con las propias hermandades. Aunque en principio no parece que haya habido grandes problemas de horarios este año.

P.–Y con los balances de la Semana Santa aún pendientes, empieza el tiempo de Glorias con el Corpus como cita destacada.

R.–Como bien dice, empieza el tiempo de Gloria con una situación también ya modificada, que me gustaría reseñar, como es la modificación de la norma para confirmar que las hermandades de Gloria son igual de importantes que las de penitencia; por ello se les está dando el mismo tratamiento, y ya celebramos plenos exclusivos de Gloria. Con esta novedad ya en marcha, efectivamente empezamos ya no solamente con el Corpus para el día 22 de junio, sino también con los actos que tenemos esta misma semana con presentación de cartel, pregonero y revista, este miércoles, y el Pregón de las Glorias del próximo domingo.

P.–¿El Corpus presenta alguna novedad?

R.–Estamos hablando de posibles novedades, sí. De hecho hemos quedado emplazados para la reunión de la comisión el día 5 de mayo. Novedades sí puede haber, tanto culturales, donde se amplíe un poco la programación con música en la calle y de posibles autos sacramentales; como también de exornos, tanto a la entrada de la calle Nueva como de la Plaza de San Juan de Dios, donde estamos trabajando para que la alfombra que hace allí la juventud cofrade sea de sal. Estamos pendientes de cerrar toda la programación y novedades, y también de cerrar el patrocinio de El Corte Inglés y de la Fundación Cádiz Club de Fútbol para los concursos de exorno de calles y de altares.

P.–Del año jubilar de la Esperanza no se está haciendo nada. ¿Habrá tiempo de preparar alguna celebración?

R.–En este sentido tengo que indicar que ya estuvimos hablando con la Delegación, que nos transmitió que había que hacer una propuesta y que la Delegación atendería las propuestas que llegaran a través del Consejo, no las que partiesen de las propias hermandades. Todo esto quedó un poco parado por la Semana Santa, pero ya está convocada una reunión con los hermanos mayores de la advocación de Esperanza y sus directores espirituales para concretar los posibles actos a celebrar desde el mes de mayo hasta la terminación del año jubilar el próximo día 24 de diciembre. Hay algunas propuestas que había que estudiar, por eso se ha citado también a los directores espirituales para tener un respaldo.

R.Lo que sí se habló ya, se ha trasladado al Pleno de Gloria y se trasladará al Pleno de Penitencia es el hecho del posible besamano magno que se podía realizar en la ciudad en el mes de agosto, del 12 al 15 de agosto, que esperamos se sumen todas las cofradías.

P.–Todo esto en un curso que terminará con varios procesos electorales, entre ellos el del propio Consejo.

R.–Así es, en el Consejo tenemos previsto que a partir del día 7 de mayo se abra el proceso electoral que debe culminar el próximo día 25 de junio con el pleno de elecciones. Habrá que ver si hay candidaturas, que esperemos que sí.

P.–¿Ha tomado ya usted una decisión? Por ahora es la única opción, que se sepa.

R.–La decisión la tengo ahí pendiente, si le soy sincero. Y también va a depender de que por parte de la delegación diocesana se nos conceda o no, en base al artículo 38 del estatuto del Consejo, la posibilidad de dispensa para un tercer mandato. Sí sé que don Rafael (el obispo) ya me manifestó su aprobación, pero faltaría la aprobación de la Delegación. En estos días adoptaré la decisión en un contexto familiar y personal.