Juan Carlos Jurado: "Creo que puede ser una etapa muy fructífera"

El Consejo de Hermandades de Cádiz retoma este jueves su actividad a pleno rendimiento. Lo hace con un nuevo equipo, el que salió elegido en las elecciones del pasado 25 de junio en las que Juan Carlos Jurado recibió 34 apoyos de las 36 hermandades que conforman el Consejo para iniciar un tercer mandato como presidente.

“Ayer (por el martes) se lo dije a la permanente en la reunión que tuvimos: el respaldo ha sido casi unánime y en los tres procesos a los que he concurrido hemos ido aumentando el número de votos, que fue de 31 en 2017, 32 en 2021 y 34 ahora. Eso implica una mayor responsabilidad, si cabe, para seguir trabajando por engrandecer las hermandades de penitencia y de gloria, por la Semana Santa y por la ciudad”, traslada Jurado ante esta tercera toma de posesión como presidente.

No ha sido habitual en los últimos tiempos que un cofrade acumule tres mandatos consecutivos al frente del Consejo, que sumarán un período de 12 años como presidente. Un reto que Jurado asume con normalidad y convencimiento, asegurando que si el tiempo “me hubiese pesado no me hubiera presentado”. “Creo que hay cosas que se pueden hacer todavía y creo que puedo gestionarlas. Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa, creo que puede ser muy fructífera”, asegura el presidente, que indica también que de cara a la decisión adoptada en su día de presentarse nuevamente cobró peso el “gran equipo” que le rodea “y también que me siento muy ayudado por las cofradías”.

Precisamente, el equipo que junto a él tomará posesión de sus cargos este jueves incorpora cuatro novedades “que creo que vienen a aportar, con sus distintas experiencias y todas con mucha valía”. En concreto, se trata de David de la Fuente (que asumirá una de las dos vicepresidencias que va a crear Juan Carlos Jurado), Elena Maura (que será consejera para las hermandades de Gloria y sacramentales), Juan Carlos Cabrera (que se incorpora al equipo económico) y Esperanza Martínez (que asume el área de Juventud).

Junto a ellos, seguirán junto a Jurado el secretario (Antonio Gallarín), el vicepresidente Ildefonso Herrera y los consejeros Juan Ramón Montes, Carlos Iglesias, Miguel Ángel Peñalver, José María Reyna, José María Riol, Alicia Escart y Cristina Huguet. Entre ellos habrá un consejero específico para el Corpus, que supone una de las grandes novedades en cuanto a la configuración y funcionamiento de la permanente del Consejo.

Tres grandes “retos” son los que se marca el presidente para estos próximos cuatro años: “El más importante es la sede”, indica; un proyecto para buscar un nuevo espacio “acorde a la realidad actual de las hermandades de Cádiz” y que permita desarrollar con mayor comodidad la actividad propia del Consejo y de las cofradías. Junto a ello, “seguir mejorando la carrera oficial” tanto en su configuración y exorno como en lo que se refiere estrictamente al paso de las hermandades (por ejemplos en la cuestión del tiempo que emplea cada cortejo); y la declaración de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa, “que se puede luchar y conseguir para que Cádiz suba este peldaño en el baremo internacional”.

La toma de posesión de la nueva junta permanente del Consejo de Hermandades de Cádiz será a las 21.00 horas de este jueves en la iglesia de Santo Domingo.