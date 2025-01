La Semana Santa de Cádiz quiere ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

El Consejo de Hermandades de Cádiz sigue con su plan de expandir la Semana Santa más allá de los límites del término municipal, de dar a conocer la valía y el patrimonio que atesoran las cofradías de la ciudad para que las procesiones de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección sean un revulsivo importante para la ciudad, más allá de la celebración religiosa en sí.

En este camino, el Consejo ha anunciado que quiere conseguir la catalogación de la Semana Santa gaditana como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Así lo ha trasladado ya el presidente, Juan Carlos Jurado, a los hermanos mayores que esta semana se reunían en pleno. Y así se le ha manifestado ya al Ayuntamiento, "que nos ha asegurado su apoyo en este camino que ahora iniciamos", según ha informado el presidente del Consejo.

Esta aspiración llega poco después de que la Semana Santa de Cádiz obtuviera el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Fue en junio de 2022 cuando el Ministerio de Turismo concedió esta catalogación en la que llevaban años trabajando las cofradías y el Ayuntamiento y que reconocía "el entusiasmo y devoción con la que los gaditanos viven esta festividad con raíces en el siglo XVI, los pasos de gran valor artístico que salen en procesión y la representación de la Pasión junto al mar", así como el peculiar estilo de carga con el hombro y con "los denominados manigueteros, que al andar acompañan su ritmo con el sonido característico de las horquillas".

El proceso

La intención ya expresada y anunciada por el Consejo de Hermandades respecto a este nuevo reconocimiento tiene que superar una primera barrera, la temporal; y es que la normativa establece que deben transcurrir al menos cinco años desde la declaración nacional para aspirar a la internacional. Y eso significa que al menos hasta junio de 2027 Cádiz no podrá solicitar tal denominación.

No obstante, Juan Carlos Jurado apuesta por empezar a trabajar en el expediente y a cumplir los requisitos para tener todo lo más avanzado posible en el momento de poder solicitar la distinción. Por delante tendrá una tarea complicada o exigente, como es que la Semana Santa de Cádiz tenga "al menos un mínimo de diez impactos o repercusiones (con una antigüedad máxima de cinco años) relevantes en prensa y en medios de comunicación internacionales con difusión nacional en sus respectivos países, on line y off line, así como en medios de radio y televisión, de uno o varios países extranjeros, destinados a comunicar el evento fuera del ámbito nacional, cumpliendo los requisitos".

Junto a este son otros muchos los requisitos que exige la normativa para alcanzar el reconocimiento internacional, tanto en relación al impaco que la Semana Santa genera en la ciudad y en el turismo como en el grado de conocimiento, difusión y promoción de estas procesiones gaditanas.

Por tanto, no se antoja sencillo que la ciudad obtenga esta declaración internacional. De hecho, una localidad cercana, Jerez de la Frontera, lleva años esperando recibir tal reconocimiento de una Semana Santa que ya obtuviera la catalogación de Fiesta de Interés Turístico Nacional hace 32 años.

Precisamente, en estos días obtenía esta categoría o apellido turístico la Semana Santa de Badajoz, que en 2011 obtuvo el reconocimiento nacional y que se suma en la categoría internacional a otras semanas santas españolas como las de Sevilla, Málaga, Granada, Cuenca, Valladolid, Zamora, León, Salamanca, Cartagena, Hellín, Lorca, Medina de Rioseco, Orihuela, Mérida, Cáceres, Crevillente, Medina del Campo, Murcia, Palencia, Vivero, Ávila, Ferrol, Toledo y Zaragoza, así como el Domingo de Ramos de Elche.