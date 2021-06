El reconocimiento de toda la sociedad a los profesionales de la sanidad (no sólo de la pública, como en los letreros de la nueva avenida, sino también de la privada, y de la concertada, y de la social o caritativa, que también la hay) es inmenso y permanente, especialmente en los momentos a los que ha llevado y está llevando la pandemia. Y las cofradías no son ajenas a ello, como no lo son a la sociedad en la que viven y participan.

Por eso ayer recibió un nuevo reconocimiento el mundo de la sanidad de manos de la cofradía del Caminito, que entregó su premio Penitente de Plata (que ha cumplido 25 ediciones) al presidente del Colegio de Farmacia, Ernesto Cervilla, y al director gerente del Puerta del Mar, Sebastián Quintero, en representación de la sanidad; con la asistencia de la delegada provincial de Sanidad de la Junta, Isabel Paredes.

Semana Santa

Una vez reelegido el presidente del Consejo (a la espera de confirmación episcopal y toma de posesión) y calmadas las aguas que Palacio tornó en marejada (pendientes de que los acuerdos del pleno extraordinario del Consejo se lleven a la práctica), la permanente debe fijar sin demora la atención en la Semana Santa de 2022. La Junta de Andalucía habla de que en septiembre podrán recuperarse las procesiones, el Obispado respira en la misma sintonía, por lo que difícilmente la próxima Semana Santa tendrá que ser suspendida. Pero al mismo tiempo, todo hace indicar que no será ni por asomo una Semana Santa normal. Por eso, el Consejo y las hermandades de penitencia deben trabajar desde ya de manera decidida en los posibles escenarios del próximo año para buscar las mejores soluciones y alternativas. El trabajo no es fácil, y no debe admitir demoras (ni siquiera el consabido verano y sus vacaciones); que luego siempre llega el “para este año no va a ser posible porque ya no hay tiempo”.

La sede del Consejo

Es uno de los proyectos de Juan Carlos Jurado que más llama la atención, aunque aún no parece haber sido asimilado por la mayoría. La actual sede de Cobos se antoja ya pequeña para las reuniones de las 36 hermandades que conforman el Consejo, así como poco adecuada para la atención que requieren las áreas de Secretaría y de Tesorería (que actualmente se hacen a pie de calle). La operación que llevaron a cabo en su día unas pocas cofradías (ocho, salvo error) fue más que notable y acertada; pero parece que ha llegado ya el momento de volver a ser ambiciosos y buscar una sede más amplia. El presidente ha desvelado que la permanente ya está trabajando en ello, e incluso tiene ya un par de opciones sobre la mesa (una de ellas de un local de 350 metros cuadrados, más del doble que la actual sede de las cofradías).

Las Aguas

La cofradía del Miércoles Santo vuelve a ver normalizada su situación interna tras la triste pérdida de José María Oca. Manuel Castro ha sido nombrado nuevo hermano mayor, lo que ha conllevado una remodelación de la junta de gobierno que queda de la siguiente forma: José Luis Camerino pasa a ser vice hermano mayor, José Antonio Cabello como secretario, Yolanda Campelo de tesorera, Abel Navero de fiscal, Javier Trías mayordomo, y Antonio Peña, Noelia Jiménez, Jesús Benítez y Alejandro Álvarez como vocales. Suerte en esta andadura que se inicia mañana con la toma de posesión y que puede ser fundamental para el futuro de la hermandad.

Servitas

El próximo viernes reabre la capilla de la orden seglar, que ha sido sometida a trabajos de pintura y rehabilitación (una década después de su rehabilitación integral). Ese día se trasladará el Santísimo bajo palio a la capilla, y al viernes siguiente (9 de julio) regresará la Virgen de los Dolores de manera solemne a su altar, junto a San Peregrín y San Felipe Benicio. “Este es uno de los platos fuerte del décimo aniversario de la coronación”, avisan en la orden, donde acostumbrar a celebrar todo con sumo gusto.

Bandas

Las de música que se localizan en la provincia (alrededor de 40, un número considerable del que quedan fuera las agrupaciones musicales y las bandas de cornetas y tambores) y que ya han creado la filial gaditana de la asociación Federband. Por ahora hay inscritas ya una veintena, a falta de seguir recibiendo adhesiones. Juan Manuel Gallego, de Julián Cerdán, será el delegado de la asociación en la provincia, encabezando una junta de la que forman parte el director de la Filarmónica de Conil, Francisco Javier Valle (vicedelegado), el presidente del Carmen de Prado del Rey, José Antonio Escudero (como tesorero), la directora de Amando Herrero de Algeciras, María Jesús Herrero (que hará las veces de secretaria) y otros seis miembros de otras tantas formaciones gaditanas como vocales. Aseguran estar trabajando en interesantes proyectos que pronto verán la luz.

Santo Domingo

Habrá cambio de hermano mayor en las dos cofradías de Santo Domingo. En La Cena obtuvo el viernes el suficiente respaldo Manuel Márquez, actual vicehermano mayor, que se ha marcado retos enormes (la compra de la casa de hermandad o la culminación del paso de misterio) para estos cuatro años. Y en Cigarreras la lista de los ‘veteranos’, con José Manuel Gomila a la cabeza, ganó de largo a la revolución juvenil que lideraba José Pablo Ceballos. 126 votos frente a 90 para el regreso de Gomila al cargo de hermanos mayor. Suerte a los dos equipos que en unos días comenzarán a trabajar por sus respectivas hermandades.

EL DETALLE. El nuevo retablo de Sentencia

Ya cuenta la hermandad de Sentencia con el visto bueno de Palacio para construir e instalar el nuevo retablo para la imagen del Señor. O el retablo que hasta ahora no ha tenido la devota imagen en el crucero de la Merced. La obra, diseñada por el gaditano Juan José Rosado, de líneas rectas y estilo neoclásico, mezclará el marmoleado y el dorado. Este gran proyecto para la cofradía del Miércoles Santo se espera bendecir en otoño, quedando pendiente luego el retablo para la Dolorosa.