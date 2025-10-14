El guiño de la cofradía de La Palma al jubileo de San Lorenzo

La parroquia de San Lorenzo celebró este domingo, día 12 de octubre y fiesta del Pilar (que es titular del templo), la apertura del Año Jubilar concedido por el Papa León XIV por el 300 aniversario de la dedicación del templo. Y la cofradía de La Palma ha querido ser la primera en sumarse a este jubileo, anunciando que la procesión de la Virgen el próximo 1 de noviembre pasará por la iglesia de Sagasta.

A las 17.30 horas saldrá este año la procesión de la Virgen de la Palma, que altera su recorrido para pasar por San Lorenzo; como también discurrirá por el interior del antiguo Hospital de Mora como ya anunciara la cofradía en fechas recientes. Todo ello en un 1 de noviembre que cobra carácter extraordinario al conmemorarse el 270 aniversario del Maremoto y el 50 aniversario de la composición y estreno de la Misa Típica Gaditana, lo que provoca también que la misa votiva de esa mañana del 1 de noviembre vaya a celebrarse en la calle de La Palma.

De este modo, el itinerario de la procesión será Virgen de la Palma, Duque de Nájera, Matía, accediendo al interior de la facultad de Empresariales, Barquilla de Lope, Rosa, Diego Arias, Hospital de Mujeres, Sagasta, Rosa, Pastora, Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, José Cubiles, Cristo de la Misericordia y Virgen de la Palma. La recogida se prevé a las diez de la noche.

Esta procesión será el broche de oro a unos cultos en honor de la Virgen de la Palma que arrancarán el próximo día 20 con el inicio de la novena, que este año predicará el director espiritual y párroco, Daniel Robledo y que se alargará hasta el día 28 para seguir las vísperas el 30 con la veneración a la Virgen y ya el 1 con la misa matutina, el rosario cantado hasta la muralla de la Caleta y la bendición del mar y la posterior función votiva que presidirá el obispo al mediodía.