El futuro de Candelaria como carrera oficial

Aún es pronto para ver cómo finalizará la plaza de Candelaria y cuál será su aspecto tras una intervención que en lo positivo regalará una plaza mucho más diáfana sin coches (a priori) aceras ni escalones, y que en lo negativo ha sucumbido al granito del siglo XXI que está retirando los suelos tan característicos que tenía la ciudad (como ya ocurriera en Ancha, San Juan de Dios, San Francisco o Canalejas). Pero el momento actual de las obras regala una visión del lado de la plaza entre Santiago y Sacramento que invita, de forma notable, al tránsito de cofradías. En el Consejo no han dicho nada al respecto, pero ¿cabría plantear esa opción de que las cofradías al entrar en la plaza de Candelaria tomaran a la izquierda en lugar de dar el actual rodeo?

Además, el nuevo trazado urbanístico de la plaza permite, ahora sí, la colocación de vallas que dignifiquen el paso de las cofradías por aquí. Incluso, por qué no, cabría plantear la posibilidad de habilitar palcos en el lado interior de la plaza, para evitar los campamentos urbanos que tanto daño hacen a los cortejos.

El Ayuntamiento ya ha anunciado un plan en dos fases para la mejora de la carrera oficial. Pero el Consejo debería incluir en esa acción la plaza de Candelaria, que según dejan entrever las obras puede ser otro de los puntos donde proyectar una considerable mejora de la carrera oficial, que además es en este punto donde más flaquea siempre.

La Patrona

Bien, en líneas generales, la procesión de la Virgen del Rosario, broche de oro del intenso arranque de octubre donde Santo Domingo gana enteros cada año como foco de atracción de los gaditanos en torno a la Patrona. Eso sí, bien tranquilos han debido respirar este año Gallarín y su equipo de fiscalía respecto a la procesión del pasado 7 de octubre. Este año el Consejo no ha tenido nada que ver con el discurrir del cortejo, que ha sido igual de lento que los años anteriores, si no más lento aún. Incomprensible el considerable espacio que vuelve a quedar entre las representaciones de hermandades y el Simpecado del Rosario, que hace como si de dos procesiones se tratara. Las soluciones podrían estar en limitar el número de cofrades en cada representación (guión y 4 varas, o guión con 2 varas y otras tres varas en una segunda fila, por poner ejemplos), fijar un punto del recorrido en el que se retiren las representaciones, o replantear el modo de dirigir la procesión, que se convierte en una penitencia para el que va en el cortejo y en una espera casi desesperante para el que está en la acera.

La Virgen del Rosario

Los cultos a la advocación del Rosario siguen creciendo estos años de la mano del Perdón, que celebró días atrás besamano, triduo y rosario de la aurora presididos por su Dolorosa, y de la Virgen titular de la parroquia del Rosario, que estos días se expone a los pies del altar mayor y que el próximo sábado saldrá por segundo año por las calles de la feligresía. Lo hará a partir de las ocho de la tarde y por Rosario, Cardenal Zapata, José del Toro, Valverde, Beato Diego y Rosario. Una auténtica joya esta Virgen cuya parroquia desafía a tanto límite y tanto requisito procesional que se han sacado de la manga en el Obispado y normaliza lo que debería ser más que normal: sacar las imágenes por las calles.

Bandas

Ha confirmado el Ayuntamiento el compromiso adquirido en los últimos días del anterior gobierno municipal de conceder una ayuda de 6.000 euros a cada una de las formaciones musicales cofradieras de la ciudad. Rosario, Polillas, Salud y Ecce Mater recibirán, pues, este impulso que destinarán a compra de instrumentos, actualización de uniformes o búsqueda y sostenimiento de sus sedes. A cambio, la ciudad contará con un certamen de marchas antes de que acabe el año, que bien podría hacerse por Santa Cecilia, como durante tantos años organizara la asociación de Hermanos Cirineos. En cualquier caso, este apoyo municipal del que no se conocen precedentes es una buena noticia, especialmente para estos músicos; aunque viendo las ayudas a las agrupaciones de carnaval (especialmente a los coros) y ahora a las bandas, a las hermandades se les debe quedar cierta cara de espasmo (por no decir otra cosa); sobre todo a las de Gloria.

Polillas

Hablando de bandas gaditanas, ojo porque se avecina revolución en la agrupación musical más veterana (de verdad) de la ciudad, Los Polillas. El concierto que la cofradía del Perdón está preparando en el Gran Teatro Falla a beneficio de Agamama el próximo 29 de este mes será –dicen– un punto de inflexión para esta formación, que ha incorporado un nuevo asesor musical (Antonio Jesús Castaño) y que estrenará nuevas marchas “con aires nuevos”. Todo un paso al frente del que habrá que estar muy atentos, porque supone una gran noticia para la ciudad el contar con formaciones que afronten proyectos nuevos y consoliden su calidad y prestigio.

Granada

El foco cofradiero esta semana estaba en Granada, con la magna que puso ayer en la calle a 25 pasos de misterio y de palio, y a Jerez, con la coronación también ayer de la Virgen de la Estrella. De Granada, apuntar la presencia de un gaditano (Mariano Sánchez Pantoja) que es hermano mayor de El Huerto, cofradía con un muy buen paso de misterio; un orgullo también para Cádiz contar con embajadores de este tipo. Y resaltar también lo normalizado que están allí las cuadrillas de mujeres (costaleras, en este caso), e incluso la convivencia mixta bajo los pasos que cada vez empieza a estilarse más en Cádiz.

Extraordinarias

No dejan de celebrarse en toda Andalucía procesiones extraordinarias, magnas y coronaciones canónicas; y las que se anuncian ya para 2024 y 2025. Mientras, en Cádiz vivimos un momento de sequía absoluta sin ninguna extraordinaria desde la magna del pasado año y sin nada previsto para los próximos meses, lo que se une a los cortapisas que han ido colocando a base de decretos y circulares desde el Obispado. Cierto es que viene bien esta etapa de secano después de unos años intensos; pero no es menos cierto que uno mira hacia fuera y ve las agendas, la actividad y las aglomeraciones, y no puede dejar de sentir cierta nostalgia.

EL DETALLE. Un camino de doce años

Lo que empezó como una iniciativa puntual va grabándose en el adn de la hermandad de la Buena Muerte, que un octubre más ha completado parte del Camino de Santiago con un grupo más que consolidado de hermanos, y no hermanos, que estos días atrás han recorrido el llamado Camino Primitivo, considerado la primera ruta jacobea. 59 son los peregrinos gaditanos que han cubierto el trayecto de Oviedo a Grandas de Salime, para en próximos años completar este Camino Primitivo que les volverá a llevar a Santiago. Hermandad que camina unida permanece unida, no solo el Viernes Santo. Buen descanso a los peregrinos.