La exposición cofrade del Cádiz Romana suma 18.797 visitas

La apuesta cofrade del evento Cádiz Romana celebrado días atrás en la ciudad ha sido considerada todo un éxito. Por el recorrido expositivo dispuesto en la antigua Casa Pemán de la Plaza de San Antonio pasaron un total de 18.797 personas, según ha trasladado el Consejo de Hermandades, que colaboraba en esta actividad organizada por la Fundación Cajasol.

Esta cifra se traduce en una media diaria de 1.342 visitantes a la exposición, que fue inaugurada el 16 de septiembre y cerró este pasado lunes día 29.

Con el título ‘Gades Cofrade. El imperio romano en la Semana Santa de Cádiz’, se hacía un recorrido por aquellas imágenes, enseres y otras piezas propiedad de las hermandades gaditanas que hacían ilusión a los signos romanos que existen en el proceso a Jesús de Nazaret y en cómo se interpreta y ha llegado a nuestros días en la Semana Santa gaditana, participando más de un centenar de piezas cedidas por una veintena de hermandades.

El presidente de esta entidad, Juan Carlos Jurado, ha mostrado su satisfacción con el balance de visitantes, “que demuestra el valor que atesoran nuestras hermandades y que se puede contar con ellas para construir ciudad”, por lo que agradece a la Fundación Cajasol “que siempre abra las puertas de su casa al mundo de las cofradías”, al Ayuntamiento de Cádiz “que haya querido contar con nosotros para este evento histórico del Cádiz Romana”, y a las hermandades participantes, “que han entendido desde un primer momento la importancia de hacerse presentes en un evento así y han puesto todo tipo de facilidades para que la exposición se haya podido desarrollar y haya supuesto este notable éxito de público”.

Conviene recordar que entre otras piezas, en la sede de la Fundación Cajasol quedó expuesto el grupo escultórico completo de la cofradía de Sentencia, los misterios de Columna o Despojado, cartelas de los pasos de misterio de Las Aguas o Afligidos, varios Senatus, uniformes de la escuadra romana de Ecce-Homo o elementos tan singulares como la corona de espinas de madera del Nazareno o el Inri que tallara para el Perdón Luis Ortega Bru.