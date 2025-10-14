El emotivo estreno en la vestimenta de la Patrona de Cádiz

La Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, ya luce en su camarín de la iglesia de Santo Domingo después de haber celebrado su fiesta del 7 de octubre con una vestimenta que estrena varios elementos que tienen una importante carga sentimental. En concreto, la imagen ha sido ataviada con un terno (saya y manto) de color azul con piezas dibujadas que simulan bordados, complementada con una serie de estrenos.

En concreto, estrena "una toca de organza de seda natural, un rostrillo y un vestido para el Niño Jesús, todo bordado en oro fino y coral natural, rematado con encaje realizado en bolillos con hilos de oro y cuentas de coral". Piezas que han sido ejecutadas en el taller de Jesús Muñoz, de la Albaida del Aljarafe, en Sevilla. Además, estrena también una Cruz pectoral realizada con ramas de coral y nácar sobre plata de ley chapada en oro, en unos trabajos que ha realizado el taller de joyería El Toisón, en Sevilla.

La Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz, en su camarín de la iglesia de Santo Domingo.

Todos estos estrenos han sido donados a la Virgen en memoria de Álvaro Bolaño Muñoz, un joven gaditano fallecido este 2025 (a los 26 años de edad) cuya familia quiere recordar por medio de estos elementos que luce la Patrona y que pretenden ser "memoria viva de Álvaro". El elemento común utilizado, el coral, busca además reforzar "la historia profunda que une a la Virgen del Rosario con las rutas del mar y su patronazgo sobre la Carrera de Indias", según consta en el documento de donación que ya conserva el convento de Santo Domingo.