Las imágenes de la procesión de la Patrona por las calles de Cádiz / Jesús Marín

La Virgen del Rosario ha protagonizado este martes la tradicional procesión de cada 7 de octubre

Horario y recorrido de la Virgen del Rosario por las calles de Cádiz

Tras la suspensión de la procesión por el mal tiempo el pasado año, la Virgen del Rosario ha protagonizado la tradicional procesión de cada 7 de octubre.

Una jornada que arrancó en esta mañana con la función votiva a las once, presidida por el obispo y asistida por el Cabildo Catedral, en la que el alcalde renovará el voto de la ciudad, para dar paso esta tarde a la procesión para la que se ha adornado expresamente la calle Sopranis.

