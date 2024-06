Diez asuntos para debatir en tertulias cofradieras este verano

El verano se ha resistido más que nunca, pero ya ha llegado. Este 2024 la estación calurosa ha querido que se cumpla el calendario, y si el verano como tal no comenzaba hasta el viernes, las altas temperaturas y los llenos en playas y piscinas se ha hecho esperar hasta este fin de semana. La invasión de las playas ha venido a coincidir también con el breve paréntesis que en el plano cofrade existe entre Corpus, con su pertinente resaca de procesiones de la Octava y del Corazón de Jesús, y el Carmen, que ya tiene cartel anunciador.

Se abre el tiempo del verano, que ya hace años que dejó de ser el tiempo de la desconexión de los cofrades, que también viven cerca de sus titulares estos meses estivales y también trabajan a fondo en la hermandad en estas semanas de largas tardes.

Este período, por tanto, no puede ser más propicio para emular a esos rankings que se multiplican en estas fechas de libros para leer, lugares que visitar, cosas que hacer, comidas que probar y un de todo lo que a usted se le ocurra; y plantear nuestro propio listado con esas conversaciones que a buen seguro surgirán estos meses surgirán en la orilla de la playa, en la terraza de un bar, en la cola del supermercado o en el cruce de dos amigos por la calle.

Ahí va nuestra lista de asuntos de interés para tertulias cofradieras:

Carrera oficial

Asunto de plena actualidad que el Consejo da por hecho pero ante el que los cofrades deberíamos actuar como Santo Tomás. ¿De verdad se ejecutará para 2025 la modificación de la carrera oficial, terminando en Palillero y ampliando los palcos en San Juan de Dios, habilitando la tribuna de autoridades delante del Ayuntamiento y construyendo también nuevos palcos a ambos lados de la rampa de Catedral? ¿Llegarán los palcos a Candelaria, con las vallas colocadas para delimitar el paso de las cofradías y no situadas tras las sillas como ocurrió este año? ¿Es suficiente el recorte hasta Palillero, o habría que pensar en seguir reduciendo la carrera oficial para que de una vez por todas termine en Catedral y desde ahí cada hermandad haga lo que quiera, llueva o no?

Cambios de día

En teoría la hermandad de la Merced tendrá que decidir en estos meses qué ocurrirá con la salida procesional del Nazareno de la Obediencia el próximo año. ¿Seguirá en el Sábado de Pasión, pasará al Lunes Santo, como pretendían algunos; o terminará colocándose en la tarde del Jueves Santo o Madrugada del Viernes para reforzar esa jornada, a pesar de que a escasos metros de la Merced sale ese día el Nazareno? Además de la Obediencia, ¿hay alguna otra posibilidad de cambio de día para esa necesidad de reforzar los días del triduo Pascual en las calles? ¿Podría el Consejo plantear esos cambios? ¿Tendría que ser el Consejo el que dijera dónde debe ubicarse una hermandad que quiere cambiar, y no elegirlo la propia hermandad como ocurre hasta ahora?

El Huerto

El Señor Orante del Huerto, en San Severiano.

Seguramente seguirá siendo uno de los principales temas de conversación. Sigue atravesando la hermandad una situación difícil, ante la desatención latente a la que les siguen condenando en San Severiano (hasta el punto de que teniendo casa de hermandad la atención a los hermanos se está haciendo en la sede de la asociación de vecinos de la zona, que tiene guasa) y ante el continuo cierre de puertas que hasta ahora viene recibiendo la junta que preside Ignacio Robles respecto a las posibilidades de traslado de sede canónica; todo ello mientras el Obispado sigue mirando para otro lado con absoluta impunidad (e incluso señalando a terceros que ninguna implicación directa tienen en el asunto, en una práctica cada vez más habitual de ciertos responsables diocesanos). ¿Cuál puede ser la salida más óptima para encauzar de una vez la situación de la hermandad? ¿Dónde podría encajar la cofradía? ¿Encontrarán una solución a tiempo que garantice volver a celebrar cultos y su regreso a las calles en 2025?

Estrenos

Viven las cofradías un momento dulce desde el punto de vista patrimonial. La decisión de los cuerpos de hermanos, el empuje de las juntas de gobierno y la implicación de reducidos grupos de cofrades con aportaciones periódicas está permitiendo desarrollar proyectos notables que en los próximos años seguirán aportando avances notables al arte material que las cofradías ponen en las calles. El nuevo palio del Amor que se espera para 2025, los avances en el dorado de La Cena, Columna, Penas, Despojado, Ecce-Homo, Prendimiento o Nazareno; la restauración que los hermanos de Ecce-Homo aprobarán este próximo viernes, el Cristo de la Misericordia que está en el taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, los candelabros de cola que iluminarán el paso de La Cena. El listado es enorme, y crece casi a diario, con el consiguiente debate relacionado con los proyectos, los talleres elegidos, los diseños...

Nueva sede del Consejo

Unido al patrimonio, y al haber sido tema de actualidad estos últimos días, no está de más incorporar este debate a las tertulias veraniegas. Partamos del convencimiento de que la sede de Cobos se ha quedado pequeña para el Consejo y las hermandades en este tiempo actual. ¿Qué sede necesita el Consejo? ¿Dónde podría ubicarse? ¿Cómo puede ser viable la operación de adquirir un nuevo espacio más amplio y con nuevas posibilidades? ¿Deberían las 36 hermandades del Consejo unirse en algún tipo de préstamo o hipoteca que haga viable la adquisición y habilitación de esa futurible nueva sede? ¿Deben las administraciones de facilitar el suelo para ello, teniendo en cuenta lo que las cofradías aportan a la ciudad, a su patrimonio, a su cultura, a su acción social y a sus tradiciones? ¿Tiene algo que decir el Obispado, tenedor también de fincas y espacios que podría poner a disposición de las hermandades mediante el acuerdo que sea?

Elecciones

Será un otoño electoral en las hermandades de la ciudad, al coincidir la hora de renovar o reelegir a un buen número de juntas y hermanos mayores. Que se sepa, ya preparan sus convocatorias Las Aguas, Sanidad, Expiración, el Carmen, Humildad, Siete Palabras, y también tendrá elecciones en otoño el Caminito. ¿Habrá normalidad en los procesos? ¿Habrá hermandades con dos o más listas? ¿Tienen ya cerradas las renovaciones Humildad o Expiración, donde no pueden seguir sus actuales hermanos mayores?

Año de la Eucaristía

Imágenes de la celebración del Corpus en Cádiz / Jesús Marín

A la vuelta del verano, esta celebración que a principios de año sonó a fiesta diocesana, a jubileo gaditano, entrará en su fase final; y lo hace con la sensación generalizada de que ni la diócesis ha planteado nada, ni se ha celebrado apenas nada. ¿Qué se podría haber hecho para conmemorar este año especial que decidió conmemorar el obispo? ¿Hay tiempo de organizar algo de aquí a la clausura? Y al tiempo que se debate sobre esto, la reciente fiesta del Corpus puede ser también objeto de análisis y debate. ¿Cuál es su estado de salud actual? ¿Puede mejorarse el cortejo? ¿Deben volver los Patronos de La Roldana, que sí pueden viajar a Valladolid pero no pueden procesionar por Cádiz? ¿Hay que mejorar la presentación de ciertos pasos de la procesión? ¿Cómo mejorar el exorno de la ciudad?

El obispo

Otro de los debates cofradieros que a buen seguro marcan el verano es el del futuro de Rafael Zornoza. No porque hasta ahora no haya sido objeto de debate en todos estos años en Cádiz, ni mucho menos; sino porque el próximo 31 de julio presentará su renuncia al Papa por cumplir 75 años, lo que abre la puerta a la llegada de un nuevo prelado, que puede llegar este otoño o dentro de varios años. Cuando Roma decida. Los posibles sustitutos de Zornoza, el período que podría seguir siendo obispo más allá del 1 de agosto de este año, lo bueno y lo malo que ha hecho a lo largo de estos años desde su llegada en 2011, los requisitos que debe tener el futuro obispo que llegue...

Cartelista y pregonero

¿Quién anunciará la Semana Santa de 2025? Dos de las designaciones más importantes que cada año realiza el Consejo de Hermandades deben estar pergeñándose ya en Cobos, si no se han puesto en marcha incluso. La persona encargada de subir al atril del Gran Teatro Falla el Domingo de Pasión, y el artista encargado de anunciar la Semana Santa desde que comience el próximo año serán también objeto de debate. Cada cofrade tiene su cartelista y, sobre todo, a su pregonero preferido; y las listas de posibles están llenas de candidatos. Al debate se puede sumar también las Glorias (pregonero y cartelista) y la imagen que presida el vía crucis el primer lunes de Cuaresma, así como el formato de este acto penitencial.

Capataces y bandas

Dejamos como última clave la más habitual, la de los movimientos de capataces delante de los pasos y bandas detrás. Todo hace indicar que este año no habrá muchos cambios, habida cuenta de la lluvia que dejó a la inmensa mayoría de hermandades en casa; pero los que haya serán comentados. Y también los que no se vayan a producir pero algunos están locos por que ocurra. La renuncia de Ramón Velázquez al frente del palio de Las Penas, sin duda, se coloca en la punta del iceberg de este recurrente debate, donde también tendrá posiciones destacadas la banda del Rosario, su irrupción plena en Sevilla y ese posible viaje a la procesión extraordinaria de Roma en mayo del próximo año que todos dan por hecho pero que en la banda aseguran no haber recibido aún noticias, invitación ni señal alguna de esa posibilidad.

Feliz verano a todos los cofrades y a los lectores de este rincón cofradiero que regresará, Dios mediante, en septiembre.