El culto externo en crisis

Algunos estarán estos meses dando saltos de alegría y en Hospital de Mujeres hay quienes estarán respirando más tranquilos ante la realidad procesional que viene atravesando la ciudad y sus cofradías en este verano. El culto externo ha sufrido una considerable merma de la que poco se habla. Distintas circunstancias vienen impidiendo a las hermandades sacar a la calle a sus titulares. Ya no hace falta aplicar el regio catálogo de imposiciones emanado hace unos meses, ni prescindir de bandas, pasos (que no palio) y otros ingredientes de la expresión cofradiera; directamente no se está saliendo a la calle, con lo que ello supone.

Este próximo sábado debía procesionar la Virgen de los Desamparados, que es la última de las salidas suspendidas, en este caso por el problema de la Castrense (al que sigue sin buscarse una solución para las hermandades y sus titulares, fuera del culto de sus hermanos y devotos desde principios de junio). A esta no salida habría que unir la de la Pastora de Sagasta el pasado agosto (por las labores de resanado y pintura que se están haciendo en San Lorenzo, justificaban) y la de Victoria de Expiración en rosario también en agosto (por el mismo problema que Desamparados).

La Merced suspendió el rosario extraordinario que tenía previsto celebrar en julio por los 75 años de su regreso a su sede canónica, que en esas fechas sufrió la caída de cascotes que impedían el uso de la puerta principal. Y en rosario tampoco pudieron salir el pasado domingo Amargura y Caridad, a cuenta de la lluvia. En agosto no vimos en la calle al Poder Divino (por decisión totalmente comprensible y respetable de su junta de gobierno, vaya por delante) y este septiembre veremos la salida de la Virgen del Rocío ‘reducida’ a un formato de rosario público, sin banda (también por decisión igualmente comprensible y respetable de su junta, faltaría más). Por no ver, este año ni siquiera hemos visto la peregrinación rociera cruzando la ciudad en su partida a Almonte, también a causa de la lluvia.

Todo esto se une a las nuevas reglas, endurecidas, respecto a las procesiones extraordinarias; y a las caprichosas limitaciones para rosarios, vía crucis y traslados. Una auténtica crisis callejera en las cofradías.

Intervenciones

Las que sufren las hermandades del Huerto y Medinaceli. En la segunda hay que destacar la labor de un comisariado empeñado desde el primer día en durar lo menos posible, y que confía en resolver el problema el próximo 3 de noviembre con la celebración de elecciones. El problema ahora es encontrar una candidatura, y más aún un hermano mayor; y luego que el cura acepte la propuesta, que esa es otra. Hablan de tres posibles candidatos que pasarían el filtro de la dirección espiritual y de un cuarto que ya ha sido rechazado. Estas semanas serán claves para confirmar el éxito del comisariado, o para dejar a la hermandad en un serio apuro de cara a la Semana Santa si el proceso del 3 de noviembre falla.

Intervenciones (II)

La otra cofradía, la de San Severiano, sigue presentando un escenario mucho más desolador, más incomprensible, que debiera sonrojar a propios y extraños. Después de un año sin hacer prácticamente (o absolutamente) nada y empujados posiblemente por el comisariado de Medinaceli, parece que en El Huerto van a convocar a los hermanos este mes de septiembre para dar cuentas –al fin– de la situación de la hermandad y –esperemos– de sus posibles soluciones para futuro, si las hay. Hablan de dos posibles candidatos y de la imposibilidad de formar una lista común entre ellos. Y ojo, porque para aceptar la lista de uno de ellos el Obispado tendría que volver a pasarse la norma por el arco de Hospital de Mujeres.

El Caído

Con esos cabildos pendientes para resolver la situación de Medinaceli y El Huerto, la que sí celebrará con total normalidad sus elecciones es la hermandad del Martes Santo este próximo viernes. El periodista y hasta ahora capataz Mauricio García se presenta como único candidato, con una lista continuista a la que se incorporan rostros conocidos y gente cercana a la cofradía. El principal proyecto que afronta García es el regreso a la capilla del Parque Genovés, que tendrá que definir la hermandad cómo se hace, en qué condiciones y bajo qué fórmula. Tal es el convencimiento entre los hermanos, que ya se da prácticamente por hecho que la cofradía saldrá de allí el Martes Santo de 2025. Suerte.

El clero

Esta semana fueron convocados los directores espirituales a una reunión que tenía por objeto poner en común la realidad de las hermandades (desde la visión de los sacerdotes, claro) y previsiblemente algunas orientaciones respecto a esa relación tan clara en el Derecho Canónico y las normas diocesanas y tan complicada como la hacen algunos. Y si el interés y preocupación que despiertan las hermandades al clero se mide por asistencia a la reunión, habría que apagar la luz y salir corriendo. Ocho sacerdotes, cuentan, asistieron a la reunión; que como mucho representarían a una quincena de hermandades (menos de la mitad de las que pertenecen al Consejo). Luego pasa lo que pasa.

El avance de los futuros estrenos

Siguen las hermandades, verano incluido, trabajando sin descanso en el cuidado y mejora patrimonial. Estos días se han conocido los avances en el dorado de los pasos de La Cena y del Prendimiento, ya con el frente estucado para empezar a aplicar el pan de oro. Y en esta semana que comienza se van a poder apreciar estrenos en los cultos de Ecce–Homo (un corazón pectoral y un broche realizados por el propio mayordomo para la Virgen de las Angustias, que por cierto luce espectacularmente vestida estos días en San Juan de Dios) y de Columna (vistiendo la Virgen de las Lágrimas una nueva saya de terciopelo en color cardenal bordada en oro que está inspirada en una que la hermandad perdió en los años 80 del siglo pasado y que tenía el empeño de recuperar, así como un escapulario de terciopelo morado bordado en canutillo y un pañuelo de encaje antiguo). Enorme el trabajo que se sigue haciendo en este capítulo.

EL DETALLE. Bordados gaditanos para Alejandro Sanz

Esta semana, el jueves, el cantante Alejandro Sanz fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz. Y no es objeto de esta página valorar la Causa que exista o no para tal reconocimiento ni hablar del cantante, faltaría más; pero en el acto celebrado en Algeciras hubo un detalle que no debemos pasar desapercibido. Ese día, en ese acto, la Universidad estrenaba un nuevo repostero, que a su vez es el último trabajo salido del taller de Juan Carlos Romero. El reconocido bordador gaditano ha sido requerido por la Universidad gaditana para realizar este paño bordado que lucirá a partir de ahora en los actos solemnes de la UCA. El trabajo cofradiero de Romero, un auténtico artista que domina la aguja y el hilo, la vestimenta de imágenes, el dibujo y otras especialidades, conquistando otros campos. En las cofradías lo tenemos muy valorado, por eso es muy buena noticia que esa labor se reconozca también a modo de encargos fuera de las hermandades. Felicidades.