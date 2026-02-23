El Cristo de la Misericordia ya recorre las calles del centro de Cádiz

El Cristo de la Misericordia sale en Vía Crucis hasta la Catedral de Cádiz

El Cristo de la Misericordia ha salido esta tarde de la iglesia de la Palma hacia la Santa Iglesia Catedral, donde presidirá hoy el vía crucis oficial de las hermandades gaditanas. La imagen de la archicofradía de La Palma va acompañada de un buen número de hermanos y está siendo acogida con gran devoción por la ciudadanía, que espera al cortejo por varios puntos del casco histórico.

A las cinco de la tarde, tras el repicar de las campanas, abría sus puertas el templo viñero. Poco después el Cristo, sobre un trono llegado desde Benalmádena, portado por 60 hombres y que pertenece a la cofradía del Nazareno, que la utiliza para las procesiones de la Virgen de la Cruz de esta localidad malagueña, recorría la calle Virgen de la Palma ante un respetuoso silencio.

El Cristo de la Misericordia en la calle de la Palma/ Lourdes de Vicente

Especialmente emotivo ha sido el paso del cortejo por el hospital San Rafael, dejando una estampa inusual del Crucificado viñero por el arco que desemboca de la calle Diego Arias a la trasera del Gran Teatro Falla.