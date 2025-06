El Corpus de Cádiz necesita una revitalización

La opinión generalizada que deja la fiesta del pasado domingo es que nunca antes se había visto tan poco ambiente en la ciudad en torno al Corpus. El mazazo que la coincidencia del Orgullo supuso para las vísperas (a las ocho de la tarde apenas había rastro de la celebración religiosa) estuvo seguida de una procesión donde nadie parece poner de su parte; desde el Ayuntamiento (con menos de la mitad de la Corporación y muchas ausencias del equipo de gobierno) a la ciudadanía (sin prácticamente una sola colgadura exornando balcones a lo largo de todo el recorrido). Muchos apuestan por reactivar la fiesta creando una mesa de trabajo de gente que entienda y que quiera implicarse en la necesaria recuperación de lo que el Corpus fue tiempo atrás en la ciudad, ya que la actual comisión no parece haber cumplido las expectativas.

Lo peor

Muchas cosas hay por mejorar o arreglar en el Corpus. La primera es que el Ayuntamiento respete la fiesta y su celebración en el calendario, siempre fija, por encima de otras que pueden desarrollarse en otros espacios o en otros días. Recuperar el romero y el tomillo en las calles, como en el resto de ciudades; procesionar los patronos por separado (algo en lo que parece coincidir el Cabildo Catedral tras la experiencia de este año); recuperar la escolta militar al Santísimo; mejorar la coordinación entre el pontifical y el inicio de la procesión; mejorar mucho más aún el protocolo a la llegada del cortejo a Catedral; dar mayor prestancia y solemnidad al servicio de paso de la Custodia (la comparación con el cuerpo que precedía a los patronos es dolorosa); animar al exorno de fachadas, de muchos más escaparates y, en la medida de lo posible, de más altares de cofradías. Cuidar mucho más los detalles de la procesión, desde la Cruz de Guía a los cargadores o portadores de pasos (que lo tendrían que revisar muy a fondo las cofradías responsables), a los hermanos mayores que siguen pensando que presiden ellos en lugar del Santísimo, a la vestimenta litúrgica del obispo (con la de capas buenas que atesora el tesoro de la Catedral) o a los que portan los elementos centrales del cortejo y distribución de autoridades y representaciones tras el Santísimo.

En positivo

También dejó cosas buenas la procesión. Como la recuperación de las columnas de exorno en San Juan de Dios (en una primera fase de las que se incorporarán el próximo año, según está preparando el gobierno municipal), la alfombra (muy elegante, aunque algunos afean que se haya contratado a una empresa externa y no hayan participado tan activamente los niños y jóvenes cofrades como otros años), la presencia un año más (y mejorando) de la hermandad de La Cena, el triduo eucarístico en la Catedral (que debe seguir potenciándose y celebrándose en el altar mayor y no en el coro), el lábaro que sacó la hermandad de los Patronos, el pequeño tramo de Santiago que olía a romero (un pequeño oasis en el recorrido), o la música de Virelay en el pontifical (afeada por una voz femenina cantando con micrófono desde el altar mayor).

Juan Carlos Jurado

El presidente del Consejo de Hermandades de Cádiz, Juan Carlos Jurado. / Jesús Marín

Obtuvo el presidente el resultado esperado en las elecciones del miércoles. Con los dos votos en blanco con los que contaban propios y extraños. Mejora Juan Carlos Jurado el resultado de hace cuatro años, donde obtuvo 32 respaldos, dos menos que ahora; así que debe estar contento del trabajo realizado, entre otras cosas porque al que no le guste la gestión hecha los últimos ocho años, ha tenido todo ese tiempo para preparar una alternativa. El respaldo conseguido y los apoyos recibidos deben servir al presidente para afrontar con ilusión el futuro y para coger fuerzas con las que enfrentar lo que tiene ahora entre manos, él que tanto sabe de la Esperanza. Ánimo y a seguir de frente batallando contra lo malo.

Las elecciones

Una para debatir: ¿deben ser las elecciones a la presidencia del Consejo secretas? ¿Debe votar cada hermano mayor lo que considere? ¿Deciden las juntas de gobierno el voto que se emitirá en el pleno de elecciones? ¿Deben saber los hermanos de cada cofradía qué ha votado su hermano mayor, si ha dado el apoyo o ha votado en blanco? ¿Quién sabe qué ha votado cada uno? ¿No sería más transparente que las votaciones fueran a viva voz? “La hermandad tal vota a favor de la candidatura cual, o en blanco”, se escucharía 36 veces en el salón de plenos del Consejo. No votan los hermanos mayores a título personal, votan las hermandades.

EL DETALLE. El adiós a Manolo Bernal, el lábaro eterno del Corpus

Manolo Bernal portando el lábaro delante de la Custodia el pasado domingo. / Julio González

Nos deja la imagen del pasado domingo asido al lábaro rindiendo honores al Santísimo, como ha repetido cada año (qué extraño será ver el Corpus el próximo año sin él delante de la Custodia) desde hace muchos. Nos queda su particular manera de entender el mundo, la vida y las cofradías. Nos consuela la Esperanza que siempre tenía en la boca. Nos emociona la enorme cantidad de muestras de apoyo que se han sucedido estos días y que llenó el viernes la iglesia de San Agustín para darle el último adiós. Nos hiela la sangre conocer su última conversación con amigos, asegurando que no le tenía miedo a la muerte porque estaba convencido de la Resurrección. Nos apena confirmar que nunca dará el pregón de la Semana Santa que la ciudad debió encomendarle algún año. Y, por supuesto, nos quedamos en la memoria con tantas buenas conversaciones mantenidas durante tantos años. Se nos fue Manolo Bernal, siempre tan atento y tan respetuoso con todos (hasta con los que no respetan a casi nadie), siempre tan pendiente a las cofradías y tan participativo. Que descanse en la paz del Señor al que tantos Corpus sirvió y de Su Virgen de la Esperanza.