Comienza el ciclo de Cuaresma de la taberna Las Banderas en Cádiz

La viñera taberna Las Banderas, en la calle Virgen de las Penas, arranca este jueves su programación de Cuaresma. Y el primer debate servirá para realizar un “análisis previo” de esta próxima Semana Santa en Cádiz. Moderado por Fernando Pérez Rendón, intervendrán el tesorero de La Cena y del Consejo, Juan Carlos Cabrera; el hermano mayor de Las Aguas, Javier Trías; el capataz de Desamparados, Pedro Pablo Reynoso; y el vicehermano mayor del Caído, Arturo Schmidt.

El jueves de la próxima semana, día 12 de marzo, el debate girará en torno a la carga. Y, más concretamente, a la forma de trabajar los pasos en Cádiz, Jerez y Sevilla. De ello hablarán Ismael Vargas, capataz del Cachorro y de la Lanzada de Sevilla; Eduardo Biedma, capataz de la Clemencia de Jerez; Manuel Vizcaya, capataz de la Estella Sevilla; y Manuel Ruiz Gené, capataz de Humillación y de Ecce–Homo en Cádiz. Este debate estará conducido por el cofrade jerezano Miguel Ángel Moreno.

El miércoles 18, la cita será con el vestidor de la Virgen de las Penas, Leandro Fernández, que mantendrá una conversación con el que fuera mayordomo de esta cofradía, Juan Jesús López.

Y el ciclo finalizará el 25 hablando de música procesional con el director de Rosario, Sergio Figueroa; el presidente de Julián Cerdán, Juanma Gallego; un miembro de Maestro Agripino de San Fernando, Enrique Bustos ; y el director musical de Arahal, Miguel García. Dirigiendo el debate el cofrade gaditano Francisco Lozano.