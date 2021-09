“Ya es hora de que las cofradías puedan realizar algún culto en la calle”

Acaba de ser reelegido presidente del Consejo de Hermandades para los próximos cuatro años; y después de un primer mandato en el que ha afrontado proyectos y cambios de calado, como el cambio de recorrido de la carrera oficial, afronta una segunda etapa con la vista puesta en la pandemia y la vuelta de las procesiones a las calles y con nuevos proyectos de considerable magnitud. Así afronta el inicio de curso Juan Carlos Jurado.

-La primera pregunta es obligada: ¿Va a haber Semana Santa en 2022?

-Hay que ser optimistas, viendo cómo está evolucionando la pandemia y cómo se está avanzando en otras celebraciones, espectáculos y actividades. Habrá que empezar a trabajar en ello esperando que pronto volvamos a la normalidad, pero siempre con responsabilidad y cautela, como hemos hecho hasta ahora.

-¿Y cómo va a trabajar el Consejo de aquí al Domingo de Resurrección?

-La hoja de ruta prevista, una vez que ya hemos creado la comisión de Semana Santa, es ir trabajando con ellos en plantear los posibles escenarios que entendemos se pueden dar. Y al mismo tiempo, seguimos trabajando con el Ayuntamiento, con quien precisamente tendremos el lunes otra reunión para seguir avanzando en los condicionantes que se pueden dar para la vuelta del culto a las calles.

-¿Cree que las cofradías aceptarían unas salidas procesionales sin pasos, cargadores o bandas?

-Ahora mismo no sabría decirle. Dependerá del escenario que se de llegado el momento y de todos los criterios que podamos fijar. Pero algunas cofradías ya me han manifestado que sí a esa opción de salir en parihuela o sin cargadores.

-¿Cree que el decreto del obispo sigue teniendo sentido en el momento actual?

-Sinceramente, entiendo que se debería levantar ya el decreto debido a las circunstancias actuales y a cómo va mejorando la pandemia y los niveles de incidencia actuales que hay en Cádiz. Creo que ya es hora de qe se pueda realizar algún tipo de culto externo, con las limitaciones que puedan dar las autoridades civiles y sanitarias, con mucha prudencia y cumpliendo todos los requisitos de distancia, mascarilla y lo que se establezca. Creo que ya es el momento de algún acto en la calle. No podemos perder de vista la tarea evangelizadora que tenemos en la calle y que demanda parte de la sociedad.

-¿Será la Patrona la primera?

-Todo hace pensar que sí, que puede ser la Patrona la primera imagen que pise las calles de Cádiz; pero dependerá de cuándo el obispo considere oportuno el levantamiento del decreto. No creo que de aquí al 24 de septiembre pueda haber ninguna otra procesión en la calle.

-¿Qué supondría para las cofradías un tercer año sin procesiones?

-Para muchas sería una hecatombe, un muy mal escenario para muchas que ya lo están pasando mal en la actualidad.

-Pero de puertas para afuera no parece que haya ninguna cofradía en riesgo por estos dos años de ausencia de procesiones. ¿La realidad de puertas para adentro es distinta?

-Está habiendo una importante merma de hermanos que se están dando de baja, principalmente motivado por esos años sin realizar la salida procesional. Y me temo que las cifras pueden aumentar de forma considerable si en 2022 tampoco se producen las salidas. Si no se adoptan decisiones, puede haber problemas en el futuro en muchas hermandades. Hay que agradecer, desde luego, la colaboración de muchos hermanos que están ayudando a sostener a sus cofradías; y también el apoyo que seguimos encontrando en el Ayuntamiento, que ha seguido apostando por ayudar en los gastos que ocasiona la Cuaresma y la Semana Santa pese a que no se han producido las salidas procesionales.

-Ampliando el horizonte más allá de la Semana Santa, ¿cuáles son sus principales objetivos para los próximos cuatro años en el Consejo, después de haber sido reelegido presidente?

-El primero es terminar la declaración de la Semana Santa como fiesta de Interés Turístico Nacional, que creo que ya es hora de que se reconozca nuestra Semana Santa. Luego queremos seguir trabajando en la mejora de la carrera oficial. Y en tercer lugar, nos marcamos como objetivo el cambio de sede, porque creo que hay que adaptar la realidad de las hermandades al tiempo actual. Cobos es una sede muy bonita y un gran logro del conjunto de las cofradías; pero creo que ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Además de todo esto, para mí no es menos importante continuar con la acción social que venimos desarrollando y servir con ello de ayuda a nuestra Iglesia diocesana.

-¿Cuándo habla de buscar una nueva sede para el Consejo, en qué piensa?

-Pues en una sede donde se puedan hacer más actividades, no sólo la celebración de los plenos. Que pueda contar con un espacio expositivo, que otorgue mayor independencia a la Secretaría y a la Tesorería, para dar mayor privacidad a las gestiones que los hermanos mayores o cualquier persona realizan y que en la actualidad se hace en un mostrador que está prácticamente en la calle.

-¿Se ha dado ya algún paso en este proyecto?

-Ya hemos visitado dos fincas, y estamos pendiente de contactar con un local que sí estaría algo más alejado del entorno de la sede actual, que es donde pretendemos movernos para localizar esa nueva sede. Estamos pendientes, en definitiva, de seguir buscando y analizando opciones.

-¿Qué le aportará a la Semana Santa la declaración de fiesta de interés turístico nacional?

-Creo que servirá para que se conozca más allá de Andalucía. Para nosotros, desde luego, es importante y por supuesto algo más que merecido. De hecho, habrá que hacer una campaña para dar a conocer la Semana Santa a nivel nacional cuando consigamos esa declaración, algo en lo que esperamos contar también con la ayuda del Ayuntamiento.

-¿Qué le falta a la Semana Santa de Cádiz? ¿Por qué no tiene ese reconocimiento?

-No sabría decirte. Porque la Semana Santa lo tiene todo: tenemos una imaginería magnífica, tenemos un buen patrimonio, un Urbanismo irrepetible para ver procesiones, la singularidad de la carga, buena música como demuestra por ejemplo la banda del Rosario… Tenemos muchas cosas que ni nosotros mismos conocemos, como el hecho de que la saeta nace aquí y luego se exporta a Jerez y Sevilla. Tenemos eso y mucho más, y es una pena que haya tanto desconocimiento sobre la Semana Santa de Cádiz.

-¿El proyecto de museo ha quedado definitivamente aparcado?

-No, para nada. De hecho, ahora queremos retomarlo con el Ayuntamiento. Entiendo que igual que se ha puesto en valor el Museo del Carnaval, la Semana Santa es también una fiesta importante de la ciudad que bien merece un museo. Estoy convencido de que la ciudad ganaría.

-Son muchos los asuntos a tratar con el Ayuntamiento. ¿Cómo son las relaciones actualmente?

-Seguimos manteniendo una buena relación con el Ayuntamiento, como viene siendo habitual y como no podría ser de otra forma. Y no sólo con el gobierno local, que ayuda en todo lo que está a su alcance y que ha mantenido su apoyo en estos años de pandemia, sino también con todos los grupos políticos que conforman la Corporación.

-¿Se atrevería a decir que con Kichi trabajan las cofradías mejor que con Teófila Martínez?

-Son dos estilos diferentes. No hay mejores y peores, sino que con cada uno se trabaja de manera diferente. Lo que está claro es que las cofradías nunca hemos sido un problema para el Ayuntamiento, por naturaleza somos instituciones que existimos para colaborar con la ciudad, para aportar a la sociedad. Y el Ayuntamiento siempre ha sabido que nos tiene como colaboradores en todo aquello que es necesario.