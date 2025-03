La carrera oficial de Cádiz ya tiene el 94% de las sillas vendidas para toda la Semana Santa

El éxito de la carrera oficial se mide cada año en la acogida que la venta de sillas tiene entre la ciudadanía; y los sucesivos cambios que viene haciendo el Consejo de Hermandades de Cádiz no hacen sino ampliar ese interés del público, que cada vez en mayor número adquiere el abono de las localidades deseadas para toda la Semana Santa.

De este modo, a falta aún de casi 20 días para el inicio de las procesiones de Semana Santa, el 94% de la carrera oficial ya está reservada; es decir, que el 94% de las localidades disponibles ya tienen usuario para toda la Semana Santa, siendo muy pocas las posibilidades de encontrar una silla entre Nueva y Palillero.

Según informan desde el propio Consejo de Hermandades, este año se han puesto a disposición de la ciudadanía un total de 7.200 localidades en la carrera oficial, incluyendo las sillas disponibles en los palcos. Y de todas ellas, a primera hora de la tarde del miércoles sólo quedaban disponibles 424, a la espera de que el procedimiento de venta de nuevos abonos de sillas continuara durante la tarde y se iniciara hoy jueves a través de la plataforma digital creada por el Consejo para aquellas personas que quieran obtener su localidad sin acudir físicamente al organismo cofradiero de la calle Cobos.

Muchas son las zonas de la carrera oficial donde es absolutamente imposible encontrar ya una silla libre, o donde apenas quedan unas pocas sueltas con posibilidad de adquirir abono; por contra, hay algunos espacios donde la ocupación es bastante baja. Esto último ocurre, principalmente, en la calle Arquitecto Acero, donde hay un centenar largo de sillas vacías, fruto de las dificultades de una calle abierta al Campo del Sur donde las noches de viento o de bajas temperaturas son especialmente desagradables para el público; o en la última fila de sillas de la plaza de Candelaria, también muy poco demandada.

Con respecto a los palcos, hace ya tiempo que quedaron todos reservados por los abonados, habiendo incrementado nuevamente este año los de la plaza de San Juan de Dios gracias a esa segunda fila elevada que está construyendo el Ayuntamiento a semejanza de la que se estrenó la pasada Semana Santa. Una tendencia, la de agotar los abonos de los palcos disponibles cada año, con escasa movilidad de un año a otro para nuevos usuarios, que confirma la idoneidad de la distribución de las localidades a través de estas infraestructuras de palcos.

Estos buenos datos respecto a la venta de sillas, que aseguran por un lado la presencia de público en todo el recorrido desde que los cortejos asomen por Nueva hasta que salgan de la Plaza del Palillero por alguna de las cuatro vías posibles y que aseguran por otro unos ingresos más que necesarios para la economía de las hermandades, llegan cuando el Consejo ha culminado todo el proceso relacionado con los abonos completos de la Semana Santa. Por delante resta únicamente ahora la compra de sillas para algún día concreto de la semana, que estará disponible a partir del 7 de abril.

“El procedimiento on line está funcionando muy bien”, trasladan desde el Consejo, donde no esconden el optimismo que deja la venta de abonos, que de alguna forma se entiende como un apoyo de la ciudadanía al cambio de recorrido que estrena este año la carrera oficial, al finalizar en la plaza del Palillero y no en mitad de la calle Novena, y que se suma al traslado de la tribuna de autoridades y de un buen número de palcos de Palillero a la plaza de San Juan de Dios, dentro de un proceso de mejora que incluirá también nuevas vallas fijas al suelo en la calle Nueva y que proseguirá en años venideros con más palcos en la plaza de la Catedral o en la propia plaza de San Juan de Dios, a la espera de intentar dividir también las localidades de la plaza de Candelaria en palcos en algunas zonas.