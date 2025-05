Cádiz se queda sin Año de la Esperanza

No habrá finalmente actos especiales por el Año Jubilar en Cádiz. En plena efervescencia por la elección del nuevo Papa, y en plena antesala de la procesión que está llamada a celebrarse el próximo sábado por las calles de Roma para celebrar el legado más reciente que nos dejó Francisco, la llamada a la Esperanza, la ciudad ha dado carpetazo (parece que definitivo) a cualquier celebración especial derivada de este jubileo. Así se trasladó en la reunión que esta semana mantuvieron las tres hermandades que comparten advocación de la Esperanza (Amor, Cigarreras y Huerto) y sus respectivos directores espirituales con el Consejo y con representantes del Obispado.

Pensaban los cofrades que la reunión era para ultimar el esbozo ya planteado en citas anteriores. Pero se toparon con el Obispado, que según se ha podido saber tras ese encuentro no ve oportuno que se convoque ningún acto extraordinario de cofradías en relación al Año Jubilar. O eso, o no han gustado desde Hospital de Mujeres las formas de presentar las propuestas o el fondo de lo que se haya planteado. En cualquier caso, la llamada que hacía la Delegación Diocesana para celebrar este Año de la Esperanza con procesiones extraordinarias, rosarios, vía crucis, besamanos y otras iniciativas ha sido respondida por el propio Obispado (del que se supone que emana la citada delegación) con un portazo en todas las bruces de las tres Esperanzas.

A nadie se le escapa que las hermandades afectadas habían previsto una serie de convocatorias extraordinarias en este segundo semestre del año. Tomaba la delantera Cigarreras, que desde finales de 2024 viene amagando con un programa de actividades que no ha tenido demasiada difusión a la espera de unas autorizaciones que finalmente parece que no van a llegar. Pero salvo cambio de opinión –que tampoco hay que descartar en este ir y venir que a veces se marcan los responsables diocesanos–, olvídense de ver a la Esperanza bajo palio por las calles de la ciudad; ni a las tres Esperanzas peregrinando a diversos centros y lugares de interés.

Cuando en toda la humanidad resonaba esta semana el “¡Extra omnes!” que pronunciaba el miércoles el maestro de ceremonias de la Santa Sede, Diego Ravelli, en Cádiz han decidido llevar la contraria y han trasladado el “intra omnes”. Todos en casa, que ya habrá otra ocasión para algún jubileo cofradiero.

La Merced

Vaya varapalo la dimisión del hermano mayor. Una más, que viene a significar que en el seno de la hermandad las cosas no marchan como debe esperarse de una entidad de este tipo. Dos hermanos mayores que presentan la dimisión en menos de un año; varios cabildos de elecciones en muy poco tiempo, con problemas y tensiones en cada uno de los cabildos y en cada una de las juntas que han tomado posesión es un bagaje preocupante que lleva a preguntarnos, sin ser amantes de ello, si no ha llegado el momento de que el Obispado intervenga y nombre a un comisario que analice qué está ocurriendo allí, calme las aguas y procure el mejor ambiente y escenario posible para que la hermandad siga caminando con firmeza, y no con las interrupciones y sobresaltos con que viene conviviendo en los últimos tiempos. Sobre todo esta hermandad que en medio de tantos relevos de hermanos mayores y de juntas de gobierno y de tantos cabildos de elecciones está afrontando proyectos que no son nada habituales, como el ‘salto’ a la Semana Santa o la incorporación de la Dolorosa.

Suerte, en cualquier caso, a los hermanos para que el proceso electoral, si llega a culminarse en julio, sirva para recuperar la normalidad.

El Nazareno

Pendientes estamos de que la cofradía de Santa María avance en la tramitación del proyecto de obras que va a poder ejecutar en su capilla gracias a la ayuda municipal y que va a obligar a trasladar el culto de los titulares a otro emplazamiento durante varios meses. No ha desvelado aún la hermandad dónde será ese lugar provisional mientras duren las obras. Lo más cercano, qué duda cabe, es que vayan a la propia iglesia de Santa María, junto a la capilla. Cerca estaría también la iglesia de San Juan de Dios, con la hermandad de la Santa Caridad siempre tan acogedora con las cofradías que piden asilo (que le pregunten a Ecce-Homo o a Humildad, por recordar los últimos ejemplos). Otra opción podría ser San Francisco, donde ya radicó la cofradía siglos atrás. Y puestos a elucubrar, podría plantearse que las misiones anunciadas hace unos meses para este verano durante una semana por las iglesias de extramuros se prolongue durante todo el tiempo de las obras. ¿Y si el Nazareno y la Virgen de los Dolores estuvieran cada semana en un templo de extramuros en una misión prolongada en el tiempo?

EL DETALLE. La felicidad del martillo

Ramón Velázquez, llamando al paso de la Pastora de Trille este pasado viernes. / Jesús Marín

Ver su nombre anunciado para la procesión del viernes nos causó cierta sorpresa, todo hay que decirlo. Cuando la retirada parecía definitiva, ha habido un último servicio que no ha querido dejar en el aire; una hermandad a la que no ha sabido decirle que no, como tantas otras veces ha ocurrido en las últimas cuatro décadas; mucha gente joven que lo mantienen vinculado al martillo que tanto conoce. Empezó el ciclo de Glorias en Trille, y entre otras novedades y estampas nos regaló la felicidad de Ramón Velázquez, plasmada en esa sonrisa disfrutona que lleva tantos años dibujando cuando las cosas salen bien, cuando está a gusto alrededor de los pasos, con su familia, como él ha llamado siempre a sus cargadores y ayudantes por más que se haya llevado desencantos en algunos momentos. El Lunes Santo echábamos en falta la voz y el martillo de Ramón Velázquez delante del palio de las Penas, y el segundo viernes de mayo nos devolvió su presencia enfundado en traje negro, con su insignia de Al Palo en la solapa y rodeado de los suyos, los fieles Quiñones y Viruta que son como los sayones que siempre marchan detrás del Señor de Columna (pero sin flagelos, claro, que para eso ya hay otros).

Velázquez sigue echándole un pulso al paso del tiempo, sigue reponiéndose de los golpes (de salud y de otros que casi mejor ni nombrar) que da la vida y sigue esbozando una sonrisa socarrona cuando disfruta delante de los pasos. Que sea así hasta que él quiera.