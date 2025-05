La cofradía de la Merced vuelve a quedarse sin hermano mayor

La cofradía de la Merced ha vuelto a quedarse sin hermano mayor. El problema que viene sufriendo esta hermandad con sus máximos responsables en los últimos años ha vuelto a repetirse con el actual, Juan Manuel Bravo, que ha renunciado al cargo apenas ocho meses después de asumirlo, precisamente tras la dimisión del anterior, Gabriel Parodi.

La situación no deja de ser paradójica, a la vez que preocupante, ya que la hermandad va a tener tres hermanos mayores distintos en el plazo de un año. Y tres juntas de gobierno también diferentes en el período en que debía haber gobernado la hermandad un solo equipo. Fue en diciembre de 2023 cuando la hermandad celebró unas elecciones con dos candidaturas (las de José Luis Piulestán y Gabriel Parodi, con este último como vencedor) después de que la junta de gobierno decidiera adelantar un proceso que estaba fechado para este 2025. A los siete meses del gobierno de Parodi, éste presentaría su renuncia al cargo de hermano mayor por desavenencias con su junta de gobierno, que ya había motivado meses antes el adelanto electoral.

Juan Manuel Bravo llegaría así al cargo de hermano mayor, sustituyendo a Parodi, de cuya junta de gobierno formaba parte. Y ocho meses después de aquel relevo, Bravo también ha decidido presentar su renuncia "por motivos personales", sin que haya trascendido el problema existente.

De hecho, la dimisión de Bravo ha sido toda una sorpresa después de que la hermandad hubiera iniciado ya el proceso electoral, que estaba previsto culminar en la jornada del 12 de julio con la celebración del pertinente cabildo.

En principio, esta ausencia de hermano mayor no va a afectar al desarrollo del proceso electoral, que según han confirmado fuentes consultadas seguirá adelante conforme al calendario previsto de cara a esa fecha ya anunciada. Lo que parece claro en este nuevo escenario es que Juan Manuel Bravo no optará a presidir la hermandad, por lo que habrá que esperar al período de presentación de candidaturas para conocer quién o quiénes son los posibles nuevos hermanos mayores de una cofradía que sigue enfrascada en una crisis interna de la que parece no salir ante las sucesivas dimisiones del hermano mayor.