La norma diocesana que regula la vida de las hermandades cuenta con 97 artículos y cinco disposiciones finales. Un centenar de directrices que fueron dictadas en el año 2003 por el obispo Ceballos y que recientemente (en 2019) revisó y completó el obispo Zornoza. Pero a ambos se les pasó reflejar por escrito el artículo 98 de esa norma, que en la práctica se ha convertido en la regla fundamental que prevalece sobre todas las demás: “Todas estas normas serán de obligado cumplimiento hasta que al cura de turno se le antoje cambiarlas”.

Solo con esta explicación se puede intentar comprender lo que está ocurriendo en el seno de la hermandad del Huerto. El proceso electoral tiene tal nivel de despropósitos que asusta. Lo que le ha ocurrido a Ignacio Robles con su candidatura evidencia ya no una laguna, sino todo un socavón de la norma: y es que para presentar una candidatura obligan a los cofrades a contar con la aprobación del director espiritual de turno; y si éste no la da, candidatura rechazada, sin que ni siquiera tenga que justificar o argumentar por qué se niega a dar su consentimiento a esa lista. Toma ya. La indefensión absoluta para quedar a merced del clero, que no siempre actúa conforme a lo que debiera ser su papel en el seno de una comunidad.

Pero lo más grave es que se salten la norma diocesana recién aprobada en un abrir y cerrar de ojos. Y peor aún que determinadas personas se afanen en justificar lo que es injustificable. Dice el artículo 45.6 de la norma diocesana que uno de los requisitos para poder ser miembro de una junta de gobierno, para poder formar parte de una candidatura, es “no haber presentado dimisión o renuncia de la junta de gobierno, de esa u otra hermandad, dentro de los cinco años previos a la fecha de celebración del cabildo”. Sin más. No hay matices, ni interpretaciones posibles, ni caballos voladores. Pero a las primeras de cambio, el órgano que en teoría debería velar por los derechos del cofrade, por la integridad de los responsables de una hermandad, parece que se van a plegar a los caprichos del cura de turno. Gravísimo.

Cuidado con la gestión que se está haciendo en el cabildo del Huerto (muy comentada en los últimos días, para mal, por cofrades y sacerdotes), porque las decisiones que se van a tomar en Hospital de Mujeres suponen un desamparo absoluto de los cofrades, una indefensión vergonzante y un precedente que asusta. Para qué tanta norma, tanto artículo y tanta literatura si luego todo se va a resumir en el artículo 98: “En las cofradías se hará la santa voluntad del cura de turno”.

Un proyecto en el aire

La salida de Robles de la cofradía del Huerto deja en el aire la ejecución de los proyectos que tenía previsto desarrollar en los próximos cuatro años, siguiendo la línea ya marcada desde 2017. Estos días la propia candidatura del todavía hermano mayor ha venido dando a conocer cuáles eran esos proyectos; y entre ellos destaca el nuevo altar para los titulares, que ya había proyectado el tallista Manuel Oliva y que significaría una notable mejora en el culto diario a las imágenes.

Llama la atención también la realización de una nueva imaginería secundaria para el paso, ciertamente necesaria por la visible escasa calidad de las cartelas e imágenes actuales. Paso que seguiría su proceso de dorado después de haber culminado el frontal y la trasera del canasto, así como los candelabros. Sin olvidar el cambio de hábitos que ya estaba también en marcha.

Todo ello queda ahora en el aire, dependiendo en primer lugar de cómo termine el Secretariado de cerrar el proceso electoral que se ha convertido en todo un despropósito; y a partir de ahí, dependiendo de los planes con los que llegue la futura junta de gobierno.

El Corpus

Nuevamente habrá que conformarse hoy con ver la Custodia recorrer el interior de la Catedral. No ha querido el Cabildo arriesgar lo más mínimo planteando una posible procesión alrededor del templo, siguiendo la directriz de prudencia respecto al culto externo que hace unos días reafirmó en la diócesis el vicario general. No obstante, la no salida de la procesión por las calles no debería servir para restar un ápice a la importancia de la celebración y su solemnidad, tanto durante el pontifical como en el cortejo posterior; como sí se refleja en la ciudad con el engalanamiento de las fachadas del Ayuntamiento y del edificio Amaya o los gallardetes colocados en la escalinata de la Catedral. La celebración del Corpus hoy culmina una semana donde precisamente no ha brillado la programación organizada por el Consejo y el propio Cabildo con la colaboración del Ayuntamiento; los actos parecían estar hechos sin ganas, sin ilusión y sobre todo sin ideas. Una pena.

Humildad y Paciencia

Importante acuerdo el que adoptaron el viernes los hermanos de Humildad, que dieron luz verde a la intervención que Pilar Morillo y Álvaro Domínguez (que siguen sumando tallas intervenidas, hasta ahora siempre con rotundo éxito) realizará en la imagen del Señor, que ya en 1984 interviniera el profesor Arquillo. La revisión de algunas grietas y una limpieza general son, a priori, los trabajos a realizar en una talla que, previsiblemente, cuando vuelva a la calle será completamente restaurada.

Cabildos

En dos procesos electorales concurrirán dos listas diferentes. En el Amor le ha salido una competencia a Manolo Mota, que ha completado cuatro intensos años marcados por numerosos proyectos patrimoniales (reforma de la casa de hermandad, restauración de los titulares, reforma del paso de misterio, nuevas túnicas para el cortejo…) y por una cierta tranquilidad social que no ha impedido esa otra lista que concurrirá y en la que hay nombres conocidos de la cofradía. Y en Cigarreras se ha formado una lista cargada de juventud para plantear un camino distinto al ‘oficialista’ que de cara a las elecciones del próximo 25 de junio representa José Manuel Gomila. En El Huerto ya se han encargado de que no haya dos listas a uno de los cabildos más adulterados que se recuerdan.

Caballeros Hospitalarios

En la institución de la calle Benjumeda saben bien sobre el intento de fulminar a la junta que gobierna por parte del clero. Diufaín, hoy párroco de San Severiano, hizo todo lo posible cuando era consultor de Caballeros Hospitalarios, por desalojar de sus cargos al consejo supremo, desde el presidente hasta el último. Algo que llegó a conseguir de manera temporal, dictándose una suspensión cautelar de este gobierno. Pero en aquella ocasión la jugada no salió bien, y el Obispado terminó dando la razón a los caballeros damnificados, que recuperaron sus oficios, siendo removido del suyo de consultor el sacerdote. Tres años después, ha vuelto a la carga…

EL DETALLE. Los 25 años de Rosario

Con un músico vuelto hacia la Virgen del Rosario anuncia la banda de cornetas y tambores de la ciudad que está de aniversario. 25 años de historia que van a celebrar con un programa de actos que se alargará hasta mayo del próximo año y que contará con mesas redondas, un concierto en el Gran Teatro Falla (el 23 de marzo) y una exposición sobre las bandas gaditanas en la sede de la Fundación Cajasol. En este cuarto de siglo la formación que naciera al amparo de la cofradía de Humildad y Paciencia ha conseguido situarse entre las más reconocidas de Andalucía, por lo que este cumpleaños es buena ocasión para felicitarlos y desear que cumplan muchos más.