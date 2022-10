El obispo Zornoza modifica la estructura del órgano diocesano de las hermandades

Al delegado atribuye el nuevo estatuto "la máxima autoridad y representación de la Delegación" , fijando hasta 11 funciones propias: "La representación legal y oficial de la Delegación, pudiendo designar abogados y procuradores"; "presentar al obispo, después de consultar al Consiliario, a quienes considere aptos para ocupar los cargos de la junta ejecutiva", procurando que sean "personas competentes y con probada capacidad de diálogo, a la vez que de distinta procedencia dentro de las hermandades y cofradías de la diócesis"; "convocar, presidir y moderar las sesiones del pleno, la junta permanente y la junta ejecutiva, asistido por el secretario y los demás miembros de la junta ejecutiva"; "elaborar el orden del día de las sesiones, oído el consiliario, por si éste estimara oportuno tratar algún tema"; "cumplir y hacer cumplir los acuerdos del pleno y de las juntas permanente y ejecutiva"; "autorizar con su firma las actas de las sesiones del Pleno y de las juntas permanente y ejecutiva, así como las certificaciones, diplomas y demás documentos oficiales del Secretariado"; "resolver toda cuestión que por su importancia o urgencia no pueda retrasarse sin grave inconveniente, debiendo informar de ello a la Junta Ejecutiva en la siguiente reunión"; "designar las subcomisiones que estime necesarias y coordinar sus trabajos"; "delegar en el vicedelegado o en otros cargos aquellas funciones que considere conveniente"; "informar, con el asesoramiento de los demás miembros de la Junta Ejecutiva, las solicitudes o escritos que las hermandades y cofradías o los consejos locales dirijan a la autoridad eclesiástica, en especial en lo referente a la celebración de los cabildos de elecciones"; y "resolver otras cuestiones que le correspondan según los Estatutos Bases para las hermandades y cofradías o para los Consejos Locales, así como aquellas que expresamente le sean encomendadas por el obispo".

La principal diferencia de este cambio radica en la ausencia de un sacerdote en la organización de la delegación , como sí ocurría hasta ahora con el Secretariado que presidía Juan Enrique Sánchez. No obstante, sí establece la nueva norma que en caso de que el delegado sea un laico (como va a ocurrir ahora) se nombrará un consiliario, que podrá asistir a las reuniones "con voz pero sin voto" .

Compatibilidad de cargos en la delegación

Un asunto que resuelve el nuevo estatuto de la delegación diocesana de Hermandades es el de la compatibilidad de cargos, que no permite el Consejo de Hermandades pero sí lo hacía hasta ahora el Secretariado Diocesano, en contra del criterio que el Pleno de hermanos mayores de Cádiz solicitó el pasado año a raíz de la polémica en la hermandad del Huerto.

El nuevo estatuto indica, en su artículo 27, que si el designado como delegado episcopal "ocupara en dicho momento algún cargo dentro de la junta de gobierno de alguna cofradía o Consejo Local, podrá permanecer en los mismos hasta que finalice el plazo para el que fue elegido". Esto permitirá a Rafael Guerrero seguir siendo prior de Servitas, aunque no podrá optar a la reelección en dicho cargo.

No obstante, no articula nada el estatuto respecto al resto de oficios de la junta ejecutiva de la delegación, por lo que a priori sí podrá haber hermanos mayores que formen parte del equipo de Guerrero. Un escenario que, por contra, no puede darse en la permanente del Consejo de Hermandades.