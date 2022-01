Si le encargaran a Tezanos una encuesta entre los cofrades el resultado sería más que evidente; aquí no habría polémica ninguna sobre el responsable del CIS y la fiabilidad de su trabajo. El deseo generalizado para el año recién iniciado es que las procesiones vuelvan a las calles, que las hermandades regresen a esa normalidad que perdieron en marzo de 2020. Porque aunque la ciudad solo parezca preocupada por si el Carnaval debe ser en febrero o en junio, los responsables cofradieros llevan deambulando sobre una delgada cuerda haciendo malabarismos para mantener la llama encendida casi dos años. Y 2022, ahora ya sí, se afronta como el año del regreso. No en vano, la Nochevieja vino a coincidir con la activación de la cuenta atrás de los 100 días para el Domingo de Ramos (que para eso se consulta siempre la portada de la web Cádiz Cofrade y su permanente contador).

Si esta sexta ola lo permite y no hay una séptima que lo impida, hemos comenzado el año que cerrará el paréntesis abierto en marzo de 2019. El año del regreso, a la normalidad y a la calle. La pandemia habrá pasado, en lo que a los problemas vinculados a las cofradías se refiere. Allá quien no haya aprendido que las hermandades son mucho más que la salida procesional de un día al año; que la importancia no está en cubrirse con un antifaz, meterse debajo de un paso, o tener a cincuenta o cien músicos detrás, sino en Ellos; sola y exclusivamente en Ellos, aunque no puedan estar rodeados de madera tallada y dorada o cubiertas por un palio de doce varales, aunque ni siquiera se muevan de su retablo.

Tras despedir un 2021 que pese a todos los problemas y limitaciones ha permitido vivir grandes momentos y ha dejado tras de sí grandes noticias y logros, las cofradías inician el recorrido de un nuevo año con una palabra en la mente de todos, con un verbo como gran aspiración, objetivo y deseo para el nuevo año: volver.

Semana Santa

Será, con diferencia, lo que determine el devenir de los próximos doce meses, si se confirma que las hermandades podrán salir a la calle. Aunque no pudieran realizarse las estaciones con normalidad (habrá que estar atentos a esas restricciones que se anuncian en Andalucía para dentro de unos días, y a la respuesta que pueda tener por parte de los obispos, ágiles a la hora de suprimir el culto público) el hecho de volver a ver una cruz de guía, un capirote y un paso en la calle el próximo mes de abril será un auténtico acontecimiento. Las cofradías de penitencia están volcadas en este asunto; la música ya está definida (salvo alguna posible execpción a día de hoy) y los capataces ya han iniciado las citaciones y el trabajo para que todo esté a punto. El regreso a las calles vendrá, además, cargado de novedades y estrenos después de tres años.

Coronación

La otra gran noticia del año estará en la Catedral, y tendrá lugar (si todo va bien) el 14 de agosto. Ese día será coronada la Virgen de las Penas, segunda dolorosa de Cádiz en recibir esta distinción después de que se haya cumplido ya una década de la coronación de la Virgen de los Dolores. En La Palma queda anunciar si en los días previos a la ceremonia religiosa y posterior procesión de regreso a la Viña se mantendrá lo que estaba previsto para 2021; es decir, que la Dolorosa acuda a Santo Domingo, y que allí se exponga a la veneración o se celebre el pregón (que, dicho sea de paso, tampoco tiene pregonero). Será un año intenso y emocionante en La Palma, que precismente dio la bienvenida a 2022 con el trailer de un documental que está realizando Blogosur sobre la coronación.

Corpus

A día de hoy sigue siendo un interrogante qué ocurrirá este año con la celebración del Corpus Christi. La comisión que trabaja en su organización sigue pendiente de tomar una decisión definitiva, después de afirmar en octubre que con la fecha finalmente establecida para el Carnaval no se garantizaba el normal desarrollo del Corpus al coincidir con el Carnaval Chico. ¿Habrá Corpus, pero en un horario más tempranero y con una procesión con itinerario más reducido? ¿Optarán Obispado y cofradías por suspender la procesión por tercer año, y limitar la celebración al interior de la Catedral? ¿Se contemplará alguna otra extraña posibilidad que pase por alterar fechas del calendario eucarístico o cosas similares?

Patrimonio

En apenas quince días se bendecirá en La Merced el nuevo retablo para el Señor de la Sentencia. Una obra de calado que viene a marcar lo que se espera de 2022, que sea un año de importantes incorporaciones al patrimonio cofradiero de la ciudad. Quizá lo más destacado que se espera para este año sea el estreno del paso del Nazareno, ya en fase de dorado y con cartelas que está realizando Encarnación Hurtado, a la espera de que la hermandad presente el diseño de los faroles de orfebrería que se antojan a la altura del gran proyecto que están ejecutando para el Regidor Perpetuo. El Despojado saldrá a la calle con el paso totalmente culminado en cuanto al canasto y con el misterio definitivo, a la espera en un futuro de realizar los respiraderos y dorar todo el conjunto. El Prendimiento, por su parte, saldrá con el paso completamente tallado, confirmando que lo que parecía una tragedia el año del estreno ha terminado en un paso muy personal donde destacan especialmente los respiraderos, y a la espera en estos años de restaurar la imagen del Señor y reformar el conjunto escultórico que lo acompaña. Las Penas, a priori, avanzará en el dorado de su paso, que ya permitió contemplar el frente del canasto el pasado año. 2022 puede ser el año del estreno del nuevo palio de Soledad de Vera-Cruz, cuyas bambalinas laterales están en ejecución (pendiente de estrenar en años futuros el techo y, posteriormente, el manto). Humildad sacará a la calle un baldaquino que recrea el que utilizaba el Señor allá por inicios del siglo XX, para conmemorar el 125 aniversario de su reorganización; y Servitas tiene pendiente el estreno del palio de reducidas dimensiones diseñado y ejecutado para los rosarios del 15 de agosto y ocasiones especiales. Y otras muchas cofradías prosiguen con trabajos de recuperación y ejecución de pasos procesionales, insignias y otros bienes materiales que se irán anunciando y viendo a lo largo de estos próximos doce meses.

La Castrense

Es otra de las noticias destacadas de este año. Ya parece confirmado el regreso de la parroquia del Santo Ángel Custodio al templo de la Plaza del Falla, cuyas obras de rehabilitación integral están prácticamente culminadas. Si todo marcha conforme a lo deseado, la reapertura del templo se hará antes de la Semana Santa, por lo que Expiración volverá a salir desde allí el Viernes Santo. Se habrá salvado así una iglesia histórica por lo que supone que hasta la llegada del Padre César estaba prácticamente desahuciada por su estado de conservación, ruinoso en algunas zonas y dependencias, y por el escaso interés de la administración estatal por mantenerla. Enorme el trabajo realizado por el párroco, y vital también el papel jugado por el arzobispo castrense Juan del Río.