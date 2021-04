La política y las cofradías tienen en común la importancia de los gestos. Esos que hablan sin decir nada, que marcan al que asiste, que predisponen a uno hacia un sitio o hacia el contrario. Porque no es lo mismo abrir un cortejo con el tío de los globos delante que con un muñidor con cara imperturbable campana arriba y campana abajo; eso sí que es un gesto rotundo que predispone a uno a ver pasar la cofradía con la mayor rectitud posible. En la política, el gesto es igual de efectivo, y más en estos tiempos donde la imagen se impone a la oratoria, donde vale más lo que uno hace que lo que uno dice. Por eso, la diputada andaluza Teresa Rodríguez, la pareja del alcalde de Cádiz, ha querido estos días tener un gesto con el mundo de las cofradías. Y más en concreto, con las hermandades gaditanas. Y ahí que ha lucido en su muñeca izquierda (por supuesto) una pulsera de la cofradía de Cigarreras durante una comparecencia en el Parlamento andaluz. “Salud” y “Esperanza”, reza en letras doradas el trozo de tela con los colores morado y verde característicos de la hermandad.

Con este gesto cumple en primer lugar Teresa Rodríguez la petición que el hermano mayor de Cigarreras, Juan Rey, le lanzó el Miércoles Santo, cuando se la regaló en la visita que ese día hizo la diputada a Santo Domingo acompañando al alcalde; pero más allá de ese gesto con Rey y con las Cigarreras, Rodríguez ha revalidado en el Parlamento andaluz lo que ya dijera, precisamente en Cádiz, ese mismo Miércoles Santo reconociendo “la importancia que tiene la Semana Santa como elemento de la sociedad andaluza”, en respuesta a las quejas de Ganar Cádiz por la subvención municipal a una Semana Santa sin procesiones.

Y Ganar Cádiz, erre que erre con las ayudas

Mientras Teresa Rodríguez luce pulsera cofrade en el Parlamento andaluz, los socios de gobierno de Kichi en Cádiz siguen con su particular cruzada contra las hermandades. Ya protagonizaron el Viernes de Dolores un rechazo público a la subvención que otorga el Ayuntamiento a la Semana Santa (esa que ha vuelto a llenar las calles de gente, los bares de clientes, que ha vaciado los viveros de flores, que se ha procurado su propia seguridad privada); y también han puesto en el centro de su diana la ayuda que la hermandad de Las Aguas recibe de la empresa municipal Aguas de Cádiz.

Los hechos ocurrieron en el último consejo de administración, cuando el representante de Ganar Cádiz solicitó “no financiar a la cofradía”. Tuvo que intervenir el gerente de la empresa para explicar al laico consejero el por qué de la ayuda, la vinculación entre los antiguos Smaes y la cofradía fundada en el seno de esa empresa en 1944. Pese a lo cual el representante de la formación liderada por Martín Vila insistió en su rechazo a que “una entidad pública financie a una entidad confesional”.

La ayuda de Aguas de Cádiz, por cierto, la emplea la hermandad en colaborar con la asociación Despertares. Esa a la que las cofradías regalaron un vehículo sobre el que se montó el propio Vila el día de su presentación (en víspera de elecciones).

Semana Santa

Poco debate, o ninguno, en torno a la Semana Santa del futuro y a las posibilidades de mejora que de hecho existen. Interesante lo que al respecto sí ha publicado estos días el portal Cádiz Cofrade, que plantea una Semana Santa con cinco cofradías el Domingo de Ramos, cuatro el Lunes, Martes y Miércoles Santo y seis el Jueves y el Viernes (para lo cual se plantearía el cambio de día de Piedad del Martes al Viernes Santo); o bien una Semana Santa que tenga cada día cinco hermandades en la calle, lo cual obligaría a pasar una hermandad del Jueves Santo y otra del Viernes Santo (a cuyo día volvería a pasar el Santo Entierro) al Lunes o el Miércoles Santo.

Sobre la carrera oficial, parece mayoritaria la opinión de que debiera acabar en Catedral, siempre que el Consejo asegure que las sillas que se pierden hasta Novena se puedan recuperar por la propia plaza de la Catedral, San Juan de Dios y, por qué no, San Francisco.

Elecciones

Después de un año de prórrogas, se ha abierto el proceso de varias hermandades que tienen elecciones a la vista. Destacan cofradías como Descendimiento (que celebrará cabildo el día 29 de mayo) o Buena Muerte (el 26 de junio), cuyos hermanos mayores no continuarán en el cargo, aunque la línea continuista está prácticamente asegurada en ambas. También celebrarán elecciones próximamente El Huerto (el 19 de junio) y Vera-Cruz (pendiente de convocar), cuyos hermanos mayores han manifestado la intención de continuar en el cargo cuatro años más. Y por delante restan también las convocatorias de cabildos en el Prendimiento (donde a priori seguirá otros cuatro años Rafael Galeano), el Perdón (también con la continuidad esperada de Manolo Garrido), Borriquita (donde no podrá seguir Ignacio Ortiz, que ha cumplido los dos mandatos), la Pastora de Trille (que tendrá nuevo hermano mayor al cumplir también Gonzalo Carrillo sus dos mandatos), o Afligidos (cuya candidatura es toda una incógnita a día de hoy).

La Merced

Muy destacable los gestos que han tenido entre sí las dos candidaturas de la cofradía a raíz de la cita electoral del pasado sábado. Vicente Llorens publicó un mensaje en sus redes sociales felicitando a la lista ganadora y mostrando su disposición a seguir trabajando por el futuro de la hermandad, como ya le había trasladado esa noche tras conocerse el resultado al hermano mayor electo; y Gabriel Parodi agradeció el gesto en la radio y aseguró contar con Llorens y su equipo en el trabajo que tiene ahora la hermandad por delante. Bien por ambos, lo deseable es que siempre fuera así.

Prórrogas

Las que habían solicitado o querían solicitar varias cofradías por muy diversos motivos y que según ha afirmado Alfonso Caravaca no se van a conceder. Ciertamente, los argumentos que algunos estaban poniendo sobre la mesa eran bastante peregrinos, y dejaban en muy mal lugar al cabildo de hermanos, foro que toma determinadas decisiones que una vez aprobadas hay que asumir independientemente de quien esté al frente de la cofradía. Así que, según Caravaca, por ahora prórrogas ninguna. Todos a las urnas en la fecha prevista.

Glorias

Llega el turno de estas hermandades, que abrieron ciclo el pasado domingo con la presentación del cartel de la Pastora de Trille. El telón se levantará de manera oficial el próximo sábado, cuando en la iglesia de Santiago (sede que ahora ha escogido el Consejo para celebrar sus actos) se presente el cartel que ha pintado Daniel Jiménez, la revista que edita el Consejo y al pregonero, Juan Mera, que en principio parece que ofrecerá la exaltación a las Glorias el día 1 de mayo. Además, desde Cobos se está trabajando en una exposición que se desarrollará en los próximos meses a semejanza de la que ha acogido el Museo de Cádiz la pasada Cuaresma (visitada, por cierto, por más de 15.000 personas). El problema que tiene ahora la permanente es que por medio de este proyecto hay nada menos que un proceso de elecciones, lo que puede ralentizar las gestiones, o incluso suspenderlas.

Corpus

También está a la vuelta de la esquina la celebración eucarística, para la cual se da por descartada la salida de la Custodia por las calles de la ciudad. Ya se ha reunido la comisión que hay creada con el objetivo de dar realce a esta celebración históricamente lucida en Cádiz; y ya viene mostrando el obispo interés y preocupación por esta fiesta desde hace semanas, habiendo mantenido algún encuentro al respecto con el presidente del Consejo. Esperemos que la ausencia de procesión en la calle no empañe la jornada, no haga a la ciudad bajar los brazos y no se contagie en los templos la pereza que en líneas generales imperó la pasada Cuaresma.