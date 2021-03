La situación sanitaria sigue remitiendo conforme avanza la Cuaresma. Pero hasta el momento, no parece que los cambios en las limitaciones estén teniendo o vayan a tener incidencia diaria en las celebraciones cofradieras, más allá de que se amplíe el aforo en el interior de las iglesias. Para finales de esta semana se esperan medidas aún más flexibles por parte de la Junta de Andalucía, que podría retrasar el toque de queda de cara a Semana Santa hasta las once de la noche, además de abrir la comunicación entre las provincias de la región. Habrá que esperar si todo eso conlleva a una Semana Santa más intensa, aunque a estas alturas parece ya difícil.

La Cuaresma

No está siendo, ni mucho menos, el tiempo que esperábamos de intensidad y brillantez en el interior de las iglesias. Sorprende la escasez de ganas que han puesto no pocas cofradías a los cultos de estas semanas. Hay altares reducidos a la mínima expresión, hay triduos sin convocatoria ni proclama, con la única información de la hora de inicio, y en algunas iglesias no se diferencia la misa diaria del triduo o quinario de la cofradía que allí reside. Una pena que en el año que más falta hacía, en la Cuaresma en la que sólo hay culto, algunas cofradías hayan mirado para otro lado.

La Cuaresma (II)

Buena noticia ver al Señor del Amor en el altar mayor de María Auxiliadora con motivo de sus cultos. Es importante que los asistentes a unos cultos puedan contemplar (siempre que se pueda) a las devociones para las que se celebran esos cultos y que éstas no estén ‘escondidas’ en los cruceros o en sus capillas. Llama la atención, por ello, que algunas cofradías hayan renunciado a exponer a sus titulares en el retablo principal de la iglesia para los cultos de este año; con lo que ha costado, en algunos casos, conquistar ese lugar y lo fácil que se renuncia...

Iniciativas

Interesantes, las que plantean algunas cofradías. Muy llamativo estos días (hasta hoy se puede contemplar) el misterio de Columna en la capilla del Patrocinio de San Antonio. Interesante también la reapertura de la capilla del Caído después de la rehabilitación del edificio, exponiendo además el paso del Señor completamente terminado; se abre el debate sobre el regreso de esta hermandad al Parque, con una capilla que, a priori, permite una intervención para hacer un templo destacado. En Santo Entierro están preparando otra muestra en su casa de hermandad para esta recta final de la Cuaresma. Y en el Despojado esperan la llegada de las tres últimas imágenes del misterio, para exponerlas también en el santuario. Dicen que los dos ladrones que ha tallado Romero Zafra son espectaculares.

La Merced

El cabildo de elecciones se ha retrasado hasta abril, pero llama la atención que después de mantenerlo paralizado más de un año porque no se querían dos candidaturas, se hayan presentado dos candidaturas, que además en este caso parece que se van a aceptar. Gabriel Parodi, un histórico de las cofradías que tanto trabajó para el Consejo de Hermandades, encabezará la lista continuista; y el actual capataz, Vicente Llorens, lidera la otra. En ambas formaciones hay nombres propios de esta hermandad, que espera recuperar la normalidad y los proyectos paralizados de cara al inicio de este verano. Suerte en este más que accidentado proceso de elecciones.

Madre del Buen Pastor

La cofradía de Trille tiene hoy un importante cabildo, en el que se planteará la contratación a Luis González Rey de una imagen de San Francisco de Asís, que es titular. Se trata de una imagen a tamaño natural que se quiere bendecir el 1 de octubre, primer día del triduo a este santo al que se deben las hermanas del Rebaño de María donde radica la Madre del Buen Pastor.

Juventud

Los jóvenes cofrades demostraron el pasado sábado la fuerza que tienen, llenando la Catedral Vieja para celebrar un vía crucis especialmente dedicados a ellos. La presencia allí del obispo diocesano, Rafael Zornoza, y del presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, dice mucho también del apoyo de las cofradías y del Obispado a esta cantera en cuyas manos está el futuro de nuestras hermandades. Una gran noticia.

Expiración

La cofradía de Expiración sigue fiel a sus orígenes y mantiene una vinculación cada vez más estrecha y fuerte con la Guardia Civil. Buena muestra de ello ha dado hace unos días el coronel Jesús Núñez, al que le fue impuesta la medalla de la hermandad como hermano mayor honorario en calidad de representante de la Guardia Civil en Cádiz, cuyo benemérito cuerpo es hermano mayor honorario de la cofradía desde 1955. El jefe de la Comandancia de Cádiz firmó también en el Libro de Honor de la hermandad, con la que ha colaborado en muchas ocasiones.

EL DETALLE. La primera obra de González Rey

Siempre se ha dicho que el imaginero de referencia contemporáneo en Cádiz, Luis González Rey, había iniciado su amplia trayectoria en 1988 con la intervención a la Virgen de la Victoria de Expiración, a la que dotó de su actual aspecto. No obstante, el cofrade Juan Zamanillo ha señalado estos días que la primera obra de González Rey es una Virgen Dolorosa que realizara en el año 1987, un año antes de intervenir a la Dolorosa del Viernes Santo. Talla que fue concebida para ser vestida y que 35 años después acaba de reformar el propio González Rey utilizando telas encoladas en un busto de 42 centímetros y de propiedad particular. Muy curioso.