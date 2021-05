No habrá cuarto Nazareno en la Semana Santa de Cádiz, por ahora. El Nazareno de la Merced, el de la Cruz invertida, seguirá sin procesionar, de momento. Las elecciones celebradas la pasada semana en la corporación han puesto de manifiesto que la nueva junta de gobierno no tiene entre sus prioridades la incorporación a la Semana Santa. De hecho, las dos listas que confluyeron a los comicios (la ganadora de Gabriel Parodi y también la del hasta ahora capataz del palio, Vicente Llorens) compartían la misma opinión de que esa posibilidad de que la Merced saliera en Semana Santa debía todavía madurarse y contemplarse, si llegara el caso, como una cuestión de futuro.

Más partidarios son en la Merced -al menos así se ha mostrado el nuevo hermano mayor- de que el Nazareno de la Obediencia salga a la calle en la jornada del Viernes de Dolores, o el Sábado de Pasión, que incorporarse a corto plazo a la Semana Santa. Y mucho menos a la jornada de la Madrugada del Viernes Santo, como en un principio lo habían situado (para intentar una recuperación forzada de ese tramo horario). El Jueves Santo ya hay un Nazareno recorriendo las calles de Santa María.

Carrera oficial

Circula en los últimos días una propuesta para que la carrera oficial vuelva a su antiguo recorrido, pero limitándolo entre la Catedral y la plaza del Palillero, que sería el punto y final. Es decir, una carrera mucho más corta que la actual y que la anterior, ya que elimina el recorrido común por Nueva, San Juan de Dios y Pelota, al igual que desaparece también del itinerario de la carrera Novena y Ancha.

Zona Franca

Ya están llegando los pasos a la nave que gracias a las gestiones del Consejo ha alquilado (fruto de un convenio) la Zona Franca a las cofradías. El almacén de los pasos supone para las hermandades de Cádiz un serio problema, habida cuenta de la falta de locales con condiciones suficientes para alojar los pasos y, sobre todo, para que entren y salgan del local; así como del elevado precio tanto de alquiler como de compra. Por eso la gestión del Consejo en este asunto de la Zona Franca da un importante respiro a algunas de las cofradías que más dificultades encontraban en este capítulo.

La Castrense

Cada vez más cerca ven en la parroquia del Santo Ángel el regreso al Falla. El exilio en Santa Catalina está siendo duro por el distanciamiento respecto a su feligresía y por las dificultades derivadas de las limitaciones de espacio que se han visto además agravada a raíz de la pandemia. A eso se le suma la incomodidad para las cofradías, que se han visto obligadas a pedir un tercer templo desde el que poder realizar sus salidas procesionales. Si todo marcha bien, el próximo curso arrancará con la parroquia funcionando, seis años después, en la plaza de Fragela. Y desde allí realizará su salida Expiración el Viernes Santo de 2022, si el Covid lo permite.

Cabildos

Los que siguen convocando las hermandades para estos próximos meses. Una cita electoral es siempre motivo de renovar las ilusiones, de fortalecer la estructura de la hermandad y de plantear proyectos de futuro. Y en ello están al menos una decena de hermandades. Ya se sabe que en Descendimiento concurrirá una única lista formada prácticamente por la misma junta actual, hermano mayor incluido. José Antonio Gómez es el candidato. En La Cena ya tienen prácticamente resuelta la lista que se presentará, en la que -dicen- concurrirán nuevas caras y además hermanos con números bajos (es decir, con años de pertenencia a la cofradía). Y en Cigarreras y en el Amor se habla de la posible confluencia de dos listas distintas. Esperemos que la normalidad en todos los procesos sea la noticia; y suerte al que concurra a los cabildos y resulten elegidos.

Corpus

Sigue avanzando la programación de la fiesta eucarística para este año. Suspendida la procesión por las calles, la duda radica ahora en qué Custodia servirá de trono para el Santísimo. La ceremonia se quiere hacer como el pasado año, pero han propuesto al Cabildo que en esta ocasión la procesión claustral se realice con el soberbio carro procesional de plata en lugar de la custodia de Ana de Viya (que, dicho sea de paso, es otra maravilla). A esta cuestión se le une también la programación que está preparando el Consejo en torno a ese fin de semana de Corpus. Podría haber sido el año ideal para organizar una exposición en torno a esta fiesta eucarística tan arraigada a la ciudad. Una pena.

Las Glorias ausentes

Otro pregón al vacío, a lo que no veremos alegrar las calles las tardes de los sábados, a la primavera, el verano y el otoño que por segundo año nos va a robar el coronavirus. Como ya hiciera Iván Roa en marzo con la Semana Santa, Juan Mera pregonó ayer a las Glorias de la ciudad en la iglesia de Santo Domingo, a los pies de la Patrona. Otro pregón agridulce que exaltó a las imágenes, en su mayoría marianas, que no podremos ver por las calles, como no las vimos en 2021. Las Glorias están ya en todo su apojeo, cuando se acerca el primero de sus días grandes, protagonizado por la Pastora de Trille. Ayer mismo hubo pregón en el Rocío, y el viernes se inauguró en Cajasol una interesante exposición de bordados del Carmen. No habrá procesiones por segundo año, pero este tiempo que se cierra el 1 de noviembre asoma con intensidad.