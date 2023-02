La Semana Santa de Cádiz barrunta nuevos cambios

La Semana Santa no es, para nada, un modelo estático e inamovible que se repita intacto año tras año. Lejos de lo que pueda parecer, el desarrollo de las procesiones penitenciales no hace sino cambiar de manera constante, como refleja la historia y el tiempo presente. No en vano, parece difícil que la configuración que se vea esta primavera, y que se viene repitiendo desde hace unos años, se mantenga a partir de 2024. Las cofradías evolucionan, la propia sociedad evoluciona, y los modelos no se asientan, habiendo ya susurros de cambios en la Semana Santa con un alcance a día de hoy muy incierto.

La hermandad de Medinaceli es la que ha tomado la delantera en esta ocasión, anunciando su intención de volver a procesionar en la Madrugada del Viernes Santo y no en la jornada del Jueves Santo. Es decir, para dar marcha atrás a la decisión que la misma cofradía adoptó hace poco más de una década y volver al lugar que ocupó hasta 2010. Para ello tiene por delante un difícil reto: convocar al número necesario de hermanos en el cabildo convocado para el primer viernes de marzo, que rondaría los 200 participantes.

Pero nadie es ajeno que el cambio de Medinaceli, si llega a producirse, puede venir acompañado de otros cambios, que podría derivar incluso en una reestructuración considerable de la Semana Santa. Esto último, de hecho, coincide con el planteamiento que el Consejo de Hermandades ya elevó hace unos meses a los hermanos mayores miembros de la comisión de Semana Santa, que en teoría están ahora estudiando la realidad actual de cada jornada con el resto de hermandades.

Desde el Consejo se ha optado por la prudencia y la “expectativa” ante la noticia de ese cambio de día pretendido por Medinaceli. El presidente de la entidad, Juan Carlos Jurado, quiere ser cauto “a la espera de lo que adopte el cabildo”. Y si la propuesta sale adelante de cara a 2024 , “habría que ver cómo cuadrar Jueves y Madrugada en la carrera oficial”.

Reconoce también Jurado que el cambio de Medinaceli “encaja en esa idea que tiene el Consejo de una posible reforma general de la Semana Santa” para propiciar la mejor organización de días de salida y horarios entre las 30 hermandades de penitencia. Reforma que, a su vez, coincide con la decisión de la hermandad de la Merced de incorporarse a la Semana Santa, por ahora a la jornada del Sábado de Pasión pero con la intención de dar el salto en un par de años a la propia Madrugada -como defiende un sector de la cofradía- o al Lunes Santo -como apoyan otros-.

El objetivo de reformar la Semana Santa implicaría el cambio de día de más cofradías, además de Medinaceli. Y es en este apartado donde se abre un abanico enorme de posibilidades, en función de los objetivos que se marquen. Sin duda, uno de ellos debe ser reforzar los días festivos de la Semana Santa, para lo que se necesitaría ‘adelgazar’ otras jornadas como la del Martes Santo, actualmente con cinco cofradías, igual que el Domingo de Ramos, y con serios problemas de organización y encaje entre los cortejos.

En cualquier caso, el debate sobre la organización de la Semana Santa se ha abierto de nuevo, además de manera contundente de la mano de Medinaceli y su objetivo de “salvar la Madrugada” como defendía hace unos días su hermano mayor, Benito Fernández. Se avecinan años de cambios, como también cambiará la carrera oficial (como mínimo suprimiendo la subida de Novena y terminando el recorrido en Palillero); por lo que la Semana Santa que salga este año a las calles puede ser la última bajo el actual modelo. La rueda de la historia empieza a girar por enésima vez.